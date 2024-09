Sie ist der Inbegriff makelloser Schönheit und präsentiert sich selbst mit über 50 Jahren noch faltenfrei: Jennifer Lopez. Seit Jahrzehnten beeindruckt sie uns mit ihrer strahlenden Haut und sieht immer noch so frisch und glatt aus wie in ihren Zwanzigern. Welches Geheimnis steckt hinter ihrem legendären Glow? Nur 5 Produkte, die wir hier verraten!

Diese 5 Beauty-Produkte halten den Superstar jung

J.Lo verwendet natürlich Produkte ihrer eigenen Beauty-Linie, wie sie gleich zu Beginn in einem Reel klarstellt, in dem sie ihre simple Gesichtspflege-Routine zeigt und erklärt: "Für alle, die sagen, J.Lo benutzt nicht ihre eigenen Hautpflegeprodukte - das ist Quatsch!" Nur geschicktes Marketing oder die Wahrheit? Das weiß am Ende des Tages nur La Lopez selbst. Neben ihren eigenen Produkten hat sie in verschiedenen Interviews aber auch andere Pflegeprodukte preisgegeben. Wir haben für euch recherchiert und die Top 5 Produkte zusammengestellt, die vermutlich zum jugendlich strahlenden Teint von J.Lo beitragen.

#1 Gesichtsreinigung mit "That Single Hit"-Cleanser

Der wichtigste Schritt der Hautpflege ist die Gesichtsreinigung, denn das häufige Auftragen und Entfernen von Make-up strapaziert die Haut. Bei falscher Pflege können schnell Unreinheiten oder sogar Entzündungen entstehen. Jennifer Lopez verwendet den "That Single Hit"-Cleanser aus ihrer eigenen Beauty-Linie JLO Beauty. Die gelige Textur eignet sich auch für trockene Haut, da Gel-Cleanser die Haut nicht so sehr austrocknen.

Habt ihr schon einmal von Double Cleansing gehört? Das steckt dahinter! Diese sieben Tipps helfen euch dabei, Pickelnarben vorzubeugen und zu behandeln. Auch interessant: Das sind die Skincare-Tricks der Stars und Sternchen.

#2 Serum “That’s J.Lo Glow"

Für ihren typischen Glow verwendet Jennifer Lopez - was sonst - das “That’s J.Lo Glow"-Serum. Das von ihr selbst kreierte Serum bietet eine reichhaltige Textur und eignet sich besonders für trockene und dehydrierte Haut. Das sorgt wiederum für glowy Skin (aber natürlich nicht nur, denn ihr Promi-Make-up-Artist Scott Barnes setzt ebenfalls auf Highlighter).

Im Clip: Das richtige Serum finden

Das richtige Serum

#3 Feuchtigkeitspflege Rose Day Creme von Dr. Hauschka

Bereits 2014 verriet Jennifer Lopez in einem Interview mit dem US-Moderator Andy Cohen, dass sie schon seit langer Zeit ein großer Fan der Rose Day Creme von Dr. Hauschka sei. Die Rosencreme enthält die komplette Vielfalt der Rose und ist ein natürlicher Beauty-Booster. Die beruhigende und feuchtigkeitsspendende Tagescreme wird morgens auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgetragen und eignet sich auch wunderbar als Grundlage für ein gut sitzendes Make-up.

#4 Sonnenschutz

Es ist kein Geheimnis, dass täglicher Sonnenschutz und intensive Feuchtigkeit zu einem jugendlichen Erscheinungsbild betragen. Deshalb gehört Sonnenschutz für Jennifer Lopez zu den wichtigsten Pflegeprodukten überhaupt: Bereits mit Anfang 20 hat sie täglich Sonnencreme verwendet und diese Routine bis heute beibehalten, verrät sie in ihrem Instagram-Reel.

Gern greift sie zu der „That Big Screen"-Feuchtigkeitscreme mit Lichtschutzfaktor LSF 30 aus ihrer Pflegelinie JLO Beauty. Denn auch an bewölkten Tagen gibt es UV-Strahlung, die die frühzeitige Hautalterung fördert. Mit einer Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 wird die lichtbedingte Hautalterung signifikant gemindert - noch besser ist natürlich LSF50.

#5 Intensive Augenpflege von StriVectin

Laut dem US-amerikanischen "Hello"-Magazin setzt Jennifer Lopez nicht nur auf eine gewöhnliche Augencreme, sondern auf eine intensive Pflege aus dem Hause der amerikanischen Beauty-Brand StriVectin. Die Retinol-Augencreme mit Anti-Aging-Effekt polstert feine Linien um die Augen auf minimiert Fältchen und die Haut sieht wieder glatt, frisch und jugendlich aus - so verspricht es zumindest der Hersteller.

J.Lo wendet dazu noch einen ganz besonderen Trick an: Sie trägt die Augencreme nicht nur auf der Augenpartie auf, sondern auch zwischen den Augenbrauen, um den Mund herum und am Hals. Damit beugt sie Mimikfältchen vor und sorgt dafür, dass keine Zornesfalte oder tiefe Nasolabialfalte entsteht.

Viel Schlaf, Sport und gesunde Ernährung on top

Doch selbst die beste Beauty-Routine und ihr Beauty-Secret Olivenöl reichen nicht aus, um das Alter spurlos an J.Lo vorbeiziehen zu lassen. Viel Schlaf, eine gesunde Ernährung mit Beauty-Foods, der Verzicht auf Alkohol, Zigaretten und Koffein, und natürlich viel Sport stehen ganz oben auf der Forever-Young-Liste.

Nicht zu vergessen die mentale Gesundheit, denn wer glücklich und ausgeglichen ist, wird laut Jennifer Lopez von seinem Körper belohnt. Wir wissen nicht, ob noch anderes hinter ihrem strahlenden Erscheinungsbild steckt. Spekulationen zu Botox oder Fillern, aber auch zu Instagram-Filtern, werden von Jennifer Lopez stets dementiert. Definitiv werden Kosmetik und Lifestyle aber ihren Teil zum atemberaubenden Aussehen von Jennifer Lopez beitragen.