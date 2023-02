Wir liken Beauty-Content nicht einfach - wir lieben und leben ihn! Wir präsentieren euch die bekanntesten und erfolgreichsten internationalen Beauty-Influencer:innen, die es auf Social Media zu finden gibt. Stalken lohnt sich, denn hier bekommt ihr nicht nur jede Menge Make-up-Tutorials und coole Hairstyles, sondern auch kreative Ideen und Inspiration.

Anzeige

Anmerkung der Redaktion: Unsere Zahlen beziehen sich alle auf den Stand des Artikels.

Huda Kattan

Instagram: 2,7 Mio. Follower

TikTok: 8,5 Mio. Follower

Huda Kattan ist eine irakisch-amerikanische Make-up-Künstlerin und Unternehmerin, die erst via Social Media und einem klassischen Blog bekannt wurde und anschließend ihre Marke "Huda Beauty" gemeinsam mit ihren Schwestern Mona und Alya gegründet hat.

Huda wurde auch schon in der Forbes-Liste unter den reichsten Selfmade-Unternehmerinnen 2019 auf Platz 40 aufgeführt. Wir folgen ihr in erster Linie wegen ihrer Tutorials und den Produktpräsentationen. Sie lässt nämlich auch gerne mal andere Influencer:innen ran, die ihre Produkte testen sollen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nikkie de Jager

Instagram: 17 Mio. Follower

TikTok: 6.7 Mio. Follower

Die niederländische Make-up-Artistin ist primär für ihre extravaganten, bunten, kreativen und aufwendigen Make-up-Looks bekannt. Sie begann zunächst damit, auf YouTube Tutorials zu posten, die schnell zu den meist gestreamten Clips der Plattform wurden. Daraufhin begann sie mit großen Beauty-Labels zu kooperieren und wurde auch über YouTube hinaus immer bekannter. 2020 outete sie sich außerdem als Transgender und wurde zur UN-Botschafterin des guten Willens ernannt. 2021 hat sie als erste Transgender-Person den Eurovision Song Contest moderiert.

Wir sind große Fans ihrer experimentierfreudigen Looks. Wer auf der Suche nach Inspiration ist und gerne echte Wow-Looks ausprobieren möchte, der ist auf den diversen Kanälen von Nikkie de Jager bestens aufgehoben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Zoë Sugg

Instagram: 9,3 Mio. Follower

YouTube: 4,94 Mio. Abonnenten

Zoë Sugg war YouTube-Star der ersten Generation. Sie war schon sehr früh und in jungen Jahren mit dabei und hat regelmäßig Videos publiziert: Zu Beginn noch zu vielen verschiedenen Themen, bevor sie schließlich immer mehr ihre Liebe zu Beauty mit ihrer Community teilte. Im Laufe ihrer langen Karriere hat sie außerdem ihre eigene Marke "Zoella" gegründet. Neben ihrem eigenen Account ist der Kanal der Marke ebenso erfolgreich und liefert Content zu vielseitigen Themen, angefangen bei Make-up, bis hin zu Food- und Fashion-Themen.

Besonders cool an dem Brand-Account ist das "Tuesday Takeover", bei dem ein Gast für einen Tag lang den Inhalt übernimmt. Ihre Gäste sind zum Beispiel andere Beauty-Influencer:innen wie Elle McNamara oder Reality Stars wie Eyal Booker von "Love Island", aber auch Unternehmer:innen wie Donna Hay oder die Autorin Nancy Johnson.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Manny Gutierrez

Instagram: 4,1 Mio. Follower

TikTok: 1,6 Mio. Follower

"A daddy body with a mommy face", so beschreibt Manny Mua sich selbst. Er ist zwar auch schon lange im Beauty-Business, war aber einer der wenigen, der seine Influencer-Karriere auf Instagram begann und erst später zu YouTube dazustieß. Er ist einer der meistgefolgten männlichen Beauty-Influencer, seit 2017 in der People's Most Beautiful-Liste und der erste männliche Botschafter für "Maybelline".

Auf seinem Account finden wir Schminktipps, Beauty-Challenges und Produkttests. Was ihn dabei von vielen anderen abhebt, ist sein herrlicher Sinn für Humor. Egal, ob man auf der Suche nach einem Tutorial für glamouröses Augen-Make-up ist oder sich von witzigen Video-Mashups unterhalten lassen will, bei Manny werdet ihr garantiert fündig.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Shayla Mitchell

Instagram: 3,1 Mio. Follower

TikTok: 781,4 K Follower

Shayla Mitchell war oder ist eine Pionierin für People of Colour in der Welt der Beauty-Influencer:innen. Sie nutzt ihren Instagram-Account, um alles zu teilen, was sie über Haut und Haare, Mode und Make-up weiß, aber eben auch, um Bewegungen wie Black Lives Matter zu unterstützen. Neben ihren Social Media Kanälen war sie ansonsten auch schon neben Gutierrez in der "Colossal Big Shot"-Kampagne für "Maybelline" zu sehen.

Auf YouTube zeigt sie längere Make-up-Tutorials, während sie auf Instagram kurze Teaser dazu postet. Sie nimmt uns mit zu ihrem Termin im Brow Salon, zeigt Schritt für Schritt, wie sie ihre Nägel stylet und gewährt intime Einblicke in ihr Privatleben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Thuy Le

Instagram: 1,9 Mio. Follower

TikTok: 982,8 K Follower

Thuy Le war freiberufliche Make-up-Artistin und Teilzeitangestellte bei "M.A.C. Cosmetics". Sie nutzte ihr Fachwissen, um erste Make-up-Videos für Instagram zu produzieren. Als ihr Account wuchs und sie immer mehr Follower gewann, begann sie auch Content auf YouTube zu posten.

Wer auf ihren Kanälen vorbeischaut, wird mit zuverlässigem Know-how und Authentizität belohnt. Sie hat sich insbesondere durch ihre ehrlichen und verlässlichen Produktbewertungen einen Namen gemacht. Sie ist außerdem dafür bekannt, ihre eigenen Fehler selbst zu korrigieren, wenn sie sich irren sollte. Das ist zwar ungewöhnlich für die Branche, aber dafür herrlich echt und ein toller Benefit für alle Follower.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nyane Lebajoa

Instagram: 1,5 Mio. Follower

TikTok: 790,2 K Follower

Gorgeous Gangsta, wie sie sich selbst nennt, stammt aus dem afrikanischen Lesotho, wuchs in Großbritannien auf und zog schließlich nach Deutschland. Zunächst versuchte sie sich während ihrer Teenagerzeit als Model, merkte aber schnell, dass ihre Vorliebe für Beauty und Hairstyles eine vielversprechende Karriere mit sich bringen kann.

Sie stürzte sich mit kreativen, aufwendigen Make-up-Looks und Hairstyles ins Beauty-Business - mit Erfolg. Abseits des Internets verkauft sie hochwertige Perücken über ihr selbst gegründetes Label "Temper". Auf Social Media ist sie bekannt für ihre auffälligen und außergewöhnlichen Styles. Das macht ihr Profil zu einer großartigen Inspirationsquelle für alle, die gerne mit neuen Looks experimentieren. Fun Fact: Wenn sie gerade nicht vor der Kamera steht, ist Nyane meist ungeschminkt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Marianna Hewitt

Instagram: 1,1 Mio. Follower

TikTok: 164,4 K Follower

Marianna Hewitt war schon vor ihrer Influencer-Karriere an Kameras gewöhnt, denn sie startete als Fernsehmoderatorin, bevor sie 2012 begann, ihren eigenen YouTube-Channel aufzubauen. Innerhalb von nur zwei Jahren wuchs sie auf der Plattform zu einer erfolgreichen Beauty-Influencerin heran. Später gründete sie gemeinsam mit ihrer Beauty-Kollegin Lauren Ireland die Skincare-Marke "Summer Fridays".

Wir folgen ihr, um Tipps rund um Skincare und einen hautfreundlichen Lifestyle abzugreifen. Noch spannender als ihren Instagram- und TikTok-Account finden wir aber ihren Podcast "Life with Marianna". Darin plaudert sie mit anderen Beauty-Influencern:innen, Unternehmern:innen, Gründern:innen und Wellness-Expert:innen und entlockt ihnen Tipps, Tricks und Business-Insights. Sehr inspirierend!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Safiya Nygaard

Instagram: 2,1 Mio. Follower

TikTok: 2 Mio. Follower

Ursprünglich wurde sie durch ihre BuzzFeed-Serie "Ladylike" bekannt. Heute hat es Safiya an die Spitze der erfolgreichsten Influencer:innen geschafft: Ein Beitrag auf YouTube soll schätzungsweise bis zu 187.917 Dollar wert sein.

Auf ihren Kanälen findet man unterhaltsame Produkttests, aber auch eine gute Portion Comedy - wir lieben den Mix. Wer also weder eine Review zu spicy Lipgloss und Co., noch lustige Kostüme verpassen möchte, ist hier genau richtig.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

James Charles

Instagram: 22 Mio. Follower

TikTok: 37.6 Mio. Follower

Seine Geschichte begann 2015, als Make-up-Artist in Bethlehem, New York. Von dort aus baute er sein Netzwerk auf YouTube mit informativen wie kreativen Make-up-Tutorials auf. Seitdem hat er eine Reihe von Kooperationsvideos aufgenommen, in denen er Stars wie Kim Kardashian, Kylie Jenner, Lil Nas X, Kesha oder Doja Cat schminkt. 2016, als er 17 Jahre alt war, wurde er der erste männliche Markenbotschafter für die Kosmetikmarke "CoverGirl". 2018 stellte er seine Make-up-Kollektion, die "Sister Collection" in Zusammenarbeit mit "Morphe Cosmetics" vor.

Auf TikTok zeigt er sich auch ab und zu ungeschminkt, wenn er Einblicke in sein Leben gewährt. Aber bekannt und beliebt ist er vor allem für seine aufwändigen, beeindruckenden Make-up-Looks.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bretman Rock

Instagram: 18,5 Mio. Follower

TikTok: 14,9 Mio. Follower

Bretman (Da Baddest) Rock lebt in Hawaii, von wo aus er seinen Beauty-Content mit der Welt teilt. Ursprünglich bestand dieser aus Memes und Comedy, bevor er begann, sich mehr auf Haare und Make-up zu konzentrieren. 2017 zählte ihn das Time Magazine zu den 30 einflussreichsten Teenagern. 2018 landete er auf der Forbes-Liste "30 Under 30 Asia - Media, Marketing, & Advertising". 2019 war Bretman auf dem Pride-Month-Cover der Gay Times zu sehen. 2020 brachte er seine Make-up-Kollektion in Zusammenarbeit mit "Wet n Wild Cosmetics" auf den Markt.

Wer Bretman Rock folgt, wird sicher schnell neidisch auf sein volles Haar werden. Dafür gibt's jedoch jede Menge Inspiration für schwungvolle, voluminöse Stufenschnitte. On top zeigt er Make-up-Looks und Tutorials.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nikita Dragun

Instagram: 8,9 Mio. Follower

TikTok: 14,6 Mio. Follower

Achtung, jetzt wirds ganz schön sexy. Nikita "The Mother of Draguns" liebt es, mit ihren Reizen zu spielen. Wie so viele Karrieren begann auch ihre mit Make-up-Tutorials auf YouTube, als sie 2013 ihren Kanal eröffnete. 2015 outete sie sich als Transgender-Person mit einem Video mit dem Titel "I am transgender", das auf YouTube viral ging. 2019 kündigte sie auf Social Media ihre eigene Make-up-Linie "Dragun Beauty" an, die sich an alle und vor allem auch an die LGBTQ-Community richten sollte. All ihre Produkte sind seit Beginn an vegan und ohne Tierversuche produziert. Ein weiterer Meilenstein war das Produktset "Dragun Beauty Pride Pack", das 2021 während des Pride Month ausschließlich über Social Media geshoppt werden konnte.

2019 wurde bekannt, dass Dragun ihre eigene, von Snapchat produzierte Doku-Serie "Nikita Unfiltered" drehen sollte. Inzwischen sind zwei Staffeln erschienen, die exklusiv auf Snapchat zu sehen sind. Auf Ihren Kanälen teilt sie weiterhin ihre Make-up-Looks und Frisuren - und gerne viel Haut.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Park Hye-min

Instagram: 8,4 Mio. Follower

TikTok: 477,3 K Follower

Park Hye-min ist eine südkoreanische Visagistin, Bloggerin, Influencerin und Beauty-YouTuberin und als solche unter dem Namen "Pony" oder "Pony Park" bekannt. Außerdem ist sie auch noch die Autorin von mehreren Anleitungsbüchern zum Auftragen von Make-up, Mitglied der Forbes-Liste "30 Under 30 Asia" und Gründerin ihrer eigenen Make-up-Marke "Pony Effect".

Zu weltweitem Erfolg gelangte Park, indem sie ihre Videos mit englischen Untertiteln versah und sich so auf eine breite Palette von Make-up-Looks für ein globales Publikum konzentrierte. Gleichzeitig machte sie asiatische Beauty-Standards mit der westlichen Welt vertraut. Bis heute sind ihre Videos ein cooler Mix aus Tutorials und Inspiration aus Make-up, Skincare und Perücken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Mari Maria

Instagram: 20,6 Mio. Follower

TikTok: 22,7 Mio. Follower

Mari Maria ist eine brasilianische Make-up-Artistin, die inzwischen in Miami lebt und von dort ihre Social Media Kanäle und Beauty Brand managed. Anders als viele ihrer Kolleg:innen, zündete ihre Karriere auf Instagram, bevor sie schließlich ihren YouTube-Kanal und TikTok-Account eröffnete. Später gründete sie außerdem ihre Beauty Brand und ihren eigenen Onlineshop: "Marimaria Makeup".

Auf all ihren Kanälen findet ihr klassische Tutorials und Produkttests sowie Empfehlungen, aber eben auch Einblicke in ihr Familienleben mit Mann Rudy und ihren beiden Söhnen.