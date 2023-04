Beauty-Trends im Frühjahr 2023: Die 3 schönsten Make-up-Looks von Topmodel Leni Klum

So meisterst du die Königsdisziplin beim Make-up: Für einen klassischen Lidstrich zuerst den Kopf leicht anheben und mit mit halboffenen Augen, in den Spiegel schauen. Eyeliner in der Mitte des Augenlids ansetzen und ganz nah am Wimpernkranz entlang bis zum äußeren Augenwinkel fahren. Unruhige Hand? Dann einfach den Ellbogen auf dem Schminktisch aufstützen. Für einen Cat-Eye-Lidstrich im äußeren Augenwinkel ein kleines Dreieck zeichnen, das anschließend ausgemalt wird. Klappt nicht? Dann einfach etwas Schminktape am äußeren Augenwinkel aufkleben und mit Eyeliner daran entlangfahren. Bevor das durchsichtige Tape abgezogen wird, die Farbe gut trocknen lassen.