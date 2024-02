Beliebte Düfte für weniger als 50 Euro: Unsere Top 10 mit den schönsten Parfums

Gut zu riechen ist doch einfach was Schönes. Aber leider kann ein Parfumkauf echt ins Geld gehen. Betonung auf kann - denn er muss es nicht. Immer mehr Marken setzen auf Düfte unter 50 Euro. Hier kommt unsere Top 10 der günstigeren Düfte.

1. Ariana Grande: Cloud und Cloud Pink

50 ml ca. 49,99 Euro (Cloud) und 30 ml ca. 45 Euro (Cloud Pink)

Direkt zwei Parfums von r.e.m.-Gründerin und Sängerin Ariana Grande für unter 50 Euro. Beides sind eher süße Düfte, wer also eher auf herbe Scents oder Unisex-Parfums steht, sollte zu einer anderen Mischung greifen.

Ihr erster Duft "Cloud" kam 2018 auf den Markt. Er riecht blumig-süß. Logisch, denn er besteht auch aus Noten wie Schlagsahne oder Lavendel! Damit das Ganze aber nicht zu sehr nach einem Besuch bei Willy Wonka duftet, gleichen erdige Noten wie Moschus die Süße wieder aus. Auf TikTok und Instagram hat der Duft deswegen schon Kultstatus erreicht.

Kopfnote: Lavendel, Birne, Bergamotte

Herznote: Vanille, Schlagsahne, Praline

Basisnote: Moschus, Holz

Natürlich hat Ari an den Erfolg von "Cloud" angeknüpft und am 21. August 2023 mit "Cloud Pink" noch einen draufgesetzt. Das Duft-Prinzip ist ähnlich: Süße Noten erinnern an Pralinen, gepaart mit einer erdig-holzigen Base aus Moos. Doch statt blumig wird es diesmal eher fruchtig - dank Ananas, Kokosnuss und Drachenfrucht.

Kopfnote: Kokusnuss, Vanille

Herznote: Ananas, Drachenfrucht

Basisnote: Holz, Moos, Praline

2. Zadig&Voltaire: This Is Us! L'Eau for All

50 ml ca. 28 Euro

Beim Unisex-Duft des Modedesigner-Duos Zadig&Voltaire handelt es sich auch um ein Eau de Toilette und nicht um ein Eau de Parfum. Trotzdem duftet es super. Und ganz ehrlich, ein gutes Eau de Toilette steht einem Parfum in (fast) nichts nach. "This Is Us!" riecht zitrisch-frisch nach Bergamotte und macht rund ums Jahr Lust auf Sommer. Abgerundet wird das Spray mit Sandelholz und Moschus, was dem Duft Tiefe verleiht. Eine Süße aus Lavendel und Neroli schließt das Dufterlebnis ab.

Kopfnote: Bergamotte

Herznote: Neroli, Lavendel

Basisnote: Cashmeran, Sandelholz, Moschus

3. Cacharel: Yes, I am Delicous

50 ml ca. 49 Euro

Der Gourmand-Duft des französischen Modelalbels Cacharel ist richtig sinnlich. Dunkle Schokolade und Haselnuss trifft auf zitrische Mandarine und süße Gardenie. Was sich liest wie ein Rezept für einen neuen Schoko-Martini, ist in Wahrheit ein verführerischer Duft-Cocktail. Fans von leichten Düften werden mit diesem Duft nicht happy, aber alle Gourmand-Girlies und -Boys sollten mal reinschnuppern.

Kopfnote: grüner Kardamom, Mandarine, Haselnuss

Herznote: Orangenblüte, Jasmin, Gardenie

Basenote: Sandelholz, dunkle Schokolade

4. 4711 Aqua Colonia: Blood Orange & Basil

50 ml ca. 25 Euro, 100 ml ca. 45 Euro

Lange Zeit galt Kölnisch Wasser 4711 als Oma-Duftmarke. Doch statt nur noch auf den einen Duftklassiker zu setzen, gibt's jetzt moderne Düfte für jede:n, die aber immer noch einen Hauch Nostalgie in sich tragen. Die "Aqua Colonia"-Reihe des deutschen Duftherstellers besteht aus Düften, die von der Natur inspiriert sind. In dem Fall riecht das unisex Eau de Cologne so, wie wir uns vorstellen, dass die Farbe Grün riechen muss. Nach frischem, würzigem Basilikum und fruchtig-herber Blutorange. Macht Lust auf einen Waldspaziergang - oder noch besser, einem Kurzurlaub in der Toskana.

Noten von: Basilikum, Blutorange

5. Lush: Rose Jam Parfum

30 ml ca. 35 Euro

Wer Rosen mag, wird dieses Parfum lieben. Der pudrige Duft riecht wie ein Spaziergang im Rosengarten der britischen Royals: edel und zart zugleich. Neben Rose ist auch Geranie eine Hauptnote, die den sonst beruhigenden Rosenduft mehr schwingen lässt. Den Frischekick bringt eine Portion Zitrone im Duftmix. Der Duft ist vegan, da sich Lush gegen Tierversuche einsetzt und deswegen auf Tierversuche (logisch) aber auch gänzlich auf tierische Inhaltsstoffe verzichtet - also Stoffe wie Moschus (vom Moschushirsch), Castoreum (vom Biber) oder Amber (vom Pottwal).

Übrigens gibt es "Rose Jam" auch als festes Parfum - optisch erinnert es so an ein festes Shampoo. Hier kosten 6 g ca. 14 Euro. Als Bodyspray bekommt man den Duft ebenfalls für ca. 40 Euro für die 200 ml-Flasche.

Noten von: Rose, Zitrone, Geranium

6. La Rive: Destinée

90 ml ca. 8 Euro

Das Eau de Parfum besticht durch seinen Preis, genauso wie durch sein liebliches Duftprofil. Fruchtige Johannisbeere und Mandarine treffen auf blumig-süßen Jasmin. Die Gourmand-Note Vanille macht den Duft noch etwas süßer, während Moschus und Zeder erdige Komponenten einbringen. Wer lieber frische Düfte mit Zitrusnoten mag, wird mit "Destinée" nicht happy. Übrigens soll das Eau de Parfum ein guter Duftzwilling für YSL Libre sein...

Kopfnote Mandarine, Petitgrain, Schwarze Johannisbeere

Herznote: Orangenblüte, Jasmin, Lavendel

Basisnote: Moschus, Vanille, Zeder, Ambra

7. Toni Gard: True

40 ml ca. 40 Euro

Das deutsche Modeunternehmen Toni Gard ist nicht nur dank zeitloser Fashion bei Fans der Marke beliebt, sondern auch wegen seiner Duftkreationen. "True" ist super frisch und macht Lust auf Meeresspaziergänge und Moscow Mule. Er fängt zitrisch-spritzig an, dank Bergamotte, Grapefruit und Zitrone, und wird dann würziger, dank Zedernholz und Ingwer. Durch aquatische Noten wird das Ganze zu einem prima Sommerduft, der auf jeden Fall ins Handgepäck gehört.

Kopfnote: Bergamotte, Grapefruit, Zitrone

Herznote: Jasmin, Ingwer, Meeresbrise

Basisnote: Amber, Moschus, Zedernholz

8. The Library of Fragrance: Kitten Fur

30 ml ca. 13 Euro

Okay, hier müsst ihr mal kurz einfach vertrauen. Denn ja, der Duft heißt wirklich "Kitten Fur", also "Kätzchenfell". Aber wer schon mal am Fell einer Babykatze gerochen hat, weiß: Die riechen irgendwie echt gut. Ein bisschen staubig, aber positiv, wie eine altes Buch. Und ein bisschen frisch, wie ein Tag an der Sonne. Es riecht nach Sonntagmorgen im Bett und dem Gefühl, eine warme, schnurrende Katze auf sich zu haben. Alle der mehr als 300 Düfte der Marke The Library of Fragrance bedienen sich olfaktorisch an Alltagsgegenständen oder Lebewesen - darunter Babypuder, Schmutz, Waschmaschine oder nasser Garten. Gedacht sind sie auch, um miteinander und übereinander getragen zu werden - also um klassisches Parfum Layering zu betreiben. Wie genau sich der Kätzchen-Duft zusammensetzt, das wird übrigens nicht verraten...

9. Bon Parfumeur: 701

15 ml ca. 25 Euro, 30 ml ca. 37 Euro

Auch ein prima Unisex-Duft, denn hier trifft prickelnd auf würzig - weswegen er auch echt gerne von Männern getragen wird. Unter anderem dank fruchtiger Ananas, scharfem Pfeffer, würzigem Koriander und Rosmarin, rauchigem Weihrauch und Tabak. Nicht zu herb, aber auch nicht zu fruchtig-frisch - genau in der Mitte balancieren sich die auf den ersten Blick gegensätzlichen Duftwelten aus. Es riecht, wie die Bibliothek vom Biest in Disneys "Schöne und das Biest" aussieht. Auch die Düfte von Bon Parfumeur eigenen sich prima, um sie untereinander zu kombinieren - oder auch mit einem anderen Parfum. Etwas mehr Zitrus- oder Blumennoten wandeln "701" zu einem ganz anderen Erlebnis.

Kopfnote: Grapefruit, Bergamotte, Ananas

Herznote: Pfeffer, Rosmarin, Eukalyptus, Muskatnuss, Koriander

Grundnote: Weihrauch, Prachtscharte, Weißes Holz, Amber, Kaffee, Tabak

10. Ellis Brooklyn: Vanilla Milk

7,5 ml ca. 30 Euro, 10 ml ca. 38 Euro

Zugegeben, richtig viel ist in dem Flakon von Ellis Brooklyn für unter 50 Euro echt nicht drin. Dafür ist die Marke auch eher bekannt für ihre dekandenten Luxusdüfte, bei denen 50 ml gerne über 100 Euro kosten. "Vanilla Milk" ist ein absoluter Must-Schnupperer für alle, die Vanille zum besten Duft der Welt auserkoren haben und zu Hause nonstop Duftkerzen mit Vanillenaroma anzünden. Das Parfum riecht aber eben nicht nach Vanille, sondern nach Vanillemilch. Also reicher und komplexer, als man es von anderen Vanilledüften kennt. Gleich zwei Sorten Vanillextrakt treffen auf Milchakkorde, balsamische Amyris, leckeren Kakao und Blumenduft.