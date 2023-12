Bella Hadid im Cozy Girl Style: Wir lieben es, wie angesagt und bequem Strick jetzt getragen wird

She’s back! Nach krankheitsbedingter Pause zeigt sich Bella Hadid endlich wieder in der Öffentlichkeit. Das Supermodel präsentiert den Cozy Girl Style wie keine andere und schlendert in grauem Cable Knit-Outfit durch New York.

Anzeige

Bella Hadid im cozy Knit Zweiteiler

Einkaufsbummel im East Village: Zur Shoppingtour mit Freundin Devon Lee Carlson trägt Bella Hadid einen gestrickten Zweiteiler, bestehend aus einem Knitdress und einer Strickhose des Labels Frankies Bikinis.

Das ärmellose, figurbetonte Minikleid im klassischen Y2K-Style ist mit einem umgeschlagenen, geknöpften Rollkragen versehen. Dazu passend trägt Bella eine ausgestellte Strickhose, die niedrig auf den Hüften sitzt.

Die Kombination im grauen Zopfmuster-Strick sieht super cozy und dabei trotzdem stylisch aus. Zum grauen Knit-Outfit setzt Bella Hadid schwarze Akzente: eine Vintage Biker-Lederjacke, spitze Lederstiefeletten, eine Schultertasche mit silbernen Verzierungen und ihre typische Cat Eye-Sonnenbrille.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Strick-Zweiteiler sind im Trend

Noch mehr Cozy Girl Outfits von Bella Hadid

Cozy Outfits scheinen nach der krankheitsbedingten Pause der bevorzugte Look von Bella Hadid zu sein. Zu Recht - denn Style und Bequemlichkeit sollten sich nicht ausschließen.

Wenige Tage vor dem Einkaufsbummel wurde sie in einem braunen Trenchcoat, einem schwarzen Rollkragenpullover und einer ausgestellten schwarzen Hose gesehen.

Als angesagte Fashion-Influencerin ließ sie es jedoch nicht bei dem schlichten Look: Eine karierte Umhängetasche, Vintage Prada-Stiefel und eine winzige Dmy by Dmy-Sonnenbrille verwandelten das Cozy Girl Outfit in einen stylischen Eyecatcher.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Bella Hadid ist eine Stilikone ihrer Generation

Einmal mehr beweist Bella Hadid, dass sie nicht ohne Grund zur "Most Stylish Person on the Planet 2023" von GQ gewählt wurde. Denn selbst im bequemen "Cozy Girl"-Style bleibt sie ihrem persönlichen Stil treu und setzt aktuelle Trends gekonnt um.

Mit der Kombination von Hose und Kleid nimmt die den kontroversen Trend Dress-Pants-Kombi aus dem Frühjahr wieder auf. Der einheitliche Look von Stricktop und Strickhose verleiht dem Outfit einen hochwertigen und zeitlosen Touch.