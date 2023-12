Süße Parfums: Diese 8 unwiderstehlichen Düfte wirst du lieben

Na, du Süße? Wer jetzt nicht an peinliche Anmachsprüche, sondern direkt an Parfum gedacht hat, ist bei uns genau richtig. Denn wir haben die besten Candy-Düfte - von gourmand über cremig bis floral. Hier ist für jede süße Nase was Leckeres dabei!

1. Flowerbomb von Victor und Rolf

Wer gerade denkt, ach, so ein Blumenstrauß, das wäre auch mal wieder was - wir haben hier einen, der niemals verwelkt. Nämlich Flowerbomb von Victor und Rolf - das parfumgewordene Blumen-Bouquet. Zwar bringen würziger Tee und frische Bergamotte dem Duft eine frische Note, aber vorrangig riecht Flowerbomb nunmal nach süßen Blüten, darunter Rose, Jasmin (der Lieblingsduft von Lady Diana) und Orchidee.

So riecht Flowerbomb:

Welche Art von Süße hat der Duft: blumig-süß

Kopfnote: Tee und Bergamotte

Herznote: Orchidee, Freesie und Jasmin

Basisnote: Patschuli und Rose

2. Candy von Prada

Okay, dass ein Duft, der "Candy" (englisch für Süßigkeit) heißt, unter die besten süßen Parfums gehört, ist eigentlich selbstverständlich. Es handelt sich dabei um einen Gourmand-Duft, also eine Kreation, die nach etwas Essbarem riecht. Denn die hervorstechendste Komponente, die Candy auch so wunderbar süß riechen lässt, ist Karamell. Begleitet wird der zuckrig-herbe Karamellduft von Benzoe, einem Harz, das leicht an den Geruch von Vanille erinnert. Damit es nicht zu eindimensional süß riecht, wird alles mit einer leicht herben Moschus-Note abgerundet.

So riecht Candy:

Welche Art von Süße hat der Duft: süß-gourmand

Kopfnote: Moschus

Herznote: Benzoe

Basisnote: Karamell

3. Vanillary von Lush

Natürlich darf ein leckerer Vanilleduft auf einer Liste von süßen Parfums nicht fehlen. Wer jetzt direkt schweißtreibende Flashbacks an Vanille-Deo in der Umkleidekabine beim Sportunterricht der siebten Klasse bekommt, der kann beruhigt sein. Denn Vanillary von Lush riecht nach Vanille, klar, aber in der Erwachsenen-Version. Dank der vorherrschenden Vanille ist auch dieser Duft ein Gourmand-Duft, hat aber durch Jasmin auch eine florale Note. Diese Zusammensetzung soll sich ermutigend und aufbauend auf den oder die Träger:in auswirken. Der Duft ist außerdem frei von Tierversuchen und vegan.

So riecht Vanillary:

Welche Art von Süße hat der Duft: süß-gourmand

Duftnoten: Vanille Absolue, Tonka, Karamell und Jasmin

4. Miss Dior von Dior

Ein weiterer Klassiker, der in der Hall of Fame der beliebtesten Frauendüfte verewigt wäre, wenn es denn eine für Parfum gäbe. Denn: er verbindet viele Duftnuancen, die bei einem großen Publikum richtig gut ankommen - auch bei Leuten, die sonst nicht so Fans von süßen Düften sind.



Das Parfum ist leicht cremig, vor allem aber floral und natürlich süß. Wie könnte es auch anders sein bei einem Mix aus Maiglöckchen, Iris, Pfingstrose und Zentifolie (einer Rosenart). Tonkabohne und Vanille verleihen eine cremige Komponente, abgerundet wird Miss Dior mit holzigem Sandelholz und Moschus.

So riecht Miss Dior:

Welche Art von Süße hat der Duft: blumig-süß

Kopfnote: Pfingstrose, Iris und Maiglöckchen

Herznote: Zentifolie

Basisnote: Benzoe, Moschus, Tonkabohne, Papua-Neuguinea-Vanille und Sandelholz

5. La Nuit Trésor Nude von Lâncome

Mmmh, der Duft aus der generell süßen La Nuit Trésor-Reihe riecht wie ein Sommercocktail am Strand. Cremige Kokosnuss und Vanille vereinen sich harmonisch mit fruchtig-süßem Pfirsich und eleganter Rose. Den Frischekick bekommt der Duft durch zitrische Bergamotte, was ihn zum perfekten Alltagsbegleiter macht.

Wer Fan von Nude ist, sollte sich durch die ganze Reihe schnuppern, da die Düfte an sich zwar sehr unterschiedlich sind, aber allen diese besondere, liebliche Süße gemein ist.

So riecht La Nuit Trésor Nuit:

Welche Art von Süße hat der Duft: cremig-süß

Kopfnote: Kokusnuss, Bergamotte und Pfirsich

Herznote: Rose

Basisnote: Vanille und Benzoin

6. Sugar Addict von Borntostandout

Das erst 2022 gegründete koreanische Dufthaus Borntostandout macht nicht nur mit seinen Duftkreationen, sondern auch mit deren Namen von sich reden, ewta Fig Porn oder DGAF. Aber um die soll es jetzt nicht gehen, sondern um den Duft, der alle, die sagen, sie lieben süße Düfte, in den Parfum-Himmel katapultieren wird: Sugar Addict, also Zuckersucht.

Klar, dass dieses Parfum zuckersüß ist und Zucker als Duftnote dominiert. Vanille, Zimt und Kakao sind weitere Gourmand-Nuancen in diesem leckeren Parfum. Dass die Mischung letztendlich nicht nach Süßwarengeschäft riecht, verdankt sie einer herben Kaffeenote, die dem Duft mit rauchigem Kaschmirholz und scharfem Rum mehr Tiefe verleiht.

So riecht Sugar Addict:

Welche Art von Süße hat der Duft: zuckrig-süß

Duftnoten: Kaffee, Kakao Absolue, Kaschmirholz, Labdanum Absolue, Rum, Tonkabohne, Vanille Absolue, Zimt und Zucker

7. A Whiff of Waffle Cone von Imaginary Authors

Ein Hauch von Eiswaffel - so lautet der Name dieses Parfums übersetzt. Perfekt für alle, die süße Gourmand-Düfte lieben. In der zweiten Auflage (2022) des beliebten Dufts aus dem Hause Imaginary Authors wurde nochmal etwas am Duftprofil gefeilt: weniger Kopfschmerz-Süße, mehr sinnlicher Genussmoment.

Trotzdem soll er einen immer noch auf einen olfaktorischen Abstecher in eine Eisdiele mitnehmen, bei deren Betreten man zuerst ein intensives Waffel-Aroma in die Nase bekommt. Das klappt dank süßem Mandelsirup, Schlagsahne, Karamell und Zimt. Anders als in der Vorgängerversion, die 2020 auf den Markt kam, rundet jetzt warmes Sandelholz den Duft ab.

So riecht A Whiff of Waffle Cone:

Welche Art von Süße hat der Duft: süß-gourmand

Duftnoten: Vanille, Salted Caramel, Saigon-Zimt, Schlagsahne, Sandelholz und Mandelsirup