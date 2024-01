Billie Eilish trägt den Accessoire-Trend 2024: Diese Brille wird jetzt zum absoluten Must-have

Brillen mit schmalem Rahmen oder gleich ganz ohne werden in diesem Jahr zum gefragten It-Piece und Stars wie Billie Eilish oder Bella Hadid zeigen sich damit. Wir zeigen, warum dieses trendige Accessoire 2024 nicht nur für Brillenträger:innen ein absolutes Must-have ist.

Anzeige

Randlose Brille: Ein klares Statement für deinen individuellen Stil

Randlose Brillen und Brillen mit einem schmalen, fast unsichtbaren Rahmen vereinen den minimalistischen Stil und maximale Eleganz in perfekter Harmonie. Die zarten Modelle lenken den Blick auf das wesentliche - das Gesicht. Jetzt erinnern wir uns wieder, dass unser Gegenüber die schönsten blauen Augen hat, und nicht nur an den extravaganten Brillenrahmen. Rahmenlose Brillen lassen dich damit selbstbewusst und vertrauensvoll wirken.

Anzeige

Anzeige

Billie Eilish überrascht bei den Golden Globes mit dieser Brille

Das Outfit von Billie Eilish bei den Golden Globes 2024 mag vielleicht ungewohnt für den roten Teppich gewesen sein - es passte jedoch total zu der Sängerin

. Auf ihre gewohnt punkige Art interpretierte sie den Librariancore und verzichtete auch nicht auf die Brille als Key-Piece des Looks. Auch Bella Hadid wird immer öfter im Bücherwurm-Stil gesichtet - schmale oder randlose Brille inklusive.

Gewollt oder ungewollt - mit der schmalen Brille mit dem fast unsichtbaren Metallgestell tragen beide damit das angesagte Trend-Accessoire 2024.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Im Clip: die schönsten Looks bei den Gloden Globes 2024

Die randlose Brille im Trend: Weniger ist jetzt mehr

Jahrelang konnte die Brille nicht auffällig genug sein: robuste Acetat-Rahmen in Schwarz oder Braun, mit Schildpatt-Muster oder im Havanna-Look. Mal rund, mal eckig, doch immer auffällig und kontrastreich.

Ein dezenter Wandel deutete sich bereits in den letzten Jahren an, plötzlich waren Metallfassungen und helle Töne wie Rosa, Hellblau oder Hellbraun wieder in Trend. Und jetzt eben auch die bislang als bieder geltende randlose Brille.

Dieses Modell kommt völlig ohne Rahmen aus, die Bügel werden über kleine Schrauben direkt an den Gläsern befestigt. Die Vorteile für Brillenträger:innen liegen auf der Hand: klarer Durchblick ohne störenden Rahmen, geringes Eigengewicht und hoher Tragekomfort. Außerdem fügt sich die randlose Brille perfekt in dein Gesicht ein und ist mega vielseitig.

Aber auch als modischen Accessoire ist die randlose Brille auf dem Vormarsch und wurde bei Moschino und Balenciaga auf dem Laufsteg gesehen. Mit farbigen Nasenstegen und verzierten Brillenbügeln lassen sich individuelle Akzente setzen, wodurch das Trend-Accessoire zum echten It-Piece wird.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Brillen ohne Rand: das Key-Piece des Librariancores

Der Librariancore hat sich die randlose Brille bereits als Key-Piece gesichert: Die schmale Brille mit Schildpattrahmen oder rahmenlos gehört zu den Accessoires, die den Bibliothekarinnen-Style prägen. Ein schmaler Rock, Strumfhosen und ein klassischer Cardigan in gedeckten Farben werden mit spitzen Kitten Heels, einer geräumigen Aktentasche und eben der randlosen Brille zum Librariancore kombiniert. Auch ohne Korrekturgläser ist die schmale Brille ein Must-have.