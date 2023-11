Die erste Horsebit-Tasche von Gucci in vegan - und Billie Eilish ist der Star der Kampagne

Gucci launcht die erste Horsebit-Tasche aus veganem Leder, gefertigt aus Demetra, einem von Gucci selbst entwickelten tierfreien Material. Star der neuen Cruelty-Free-Kampagne ist Billie Eilish, die als erste die neue Tasche trägt.

Bille Eilish: das Kampagnen-Gesicht der veganen Horsebit-Tasche

Billie Eilish ist bekannt für ihr Engagement für Umweltthemen und ihren veganen Lebensstil: "Ich fühle mich geehrt, ein Teil der Weiterentwicklung von Gucci zu sein, bei der Traditionen neu gedacht werden", sagt sie gegenüber der Vogue. „Es ist ein neues Verständnis, bei dem man keine Angst davor hat, sich in eine andere Richtung zu entwickeln, das ist für mich wirklich wichtig." Eilish hat bereits mit anderen Modemarken zusammengearbeitet, so hat sie beispielsweise dem Unternehmen Nike bei der Neugestaltung der "Air Force 1"-Sneakers unter Verwendung nachhaltiger Materialien geholfen.

Tierfreies Material für eine nachhaltige Modewelt

Demetra ist ein veganes Material, das von Gucci selbst entworfen wurde. Mehr als 2 Jahre haben Guccis Techniker und Kunsthandwerker an der Entwicklung gearbeitet. Das Ergebnis ist ein tierfreies Material, das zu 75 Prozent aus pflanzlichen Rohstoffen wie Viskose, biobasiertem Kunststoff aus gentechnikfreiem Mais und Weizen und Zellstoff besteht. Die restlichen 25 Prozent bestehen derzeit aus synthetischen Materialien, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden. Ziel ist es jedoch, den biobasierten Anteil weiter zu erhöhen, ohne die Eigenschaften des Materials zu beeinträchtigen.

Ein Dialog zwischen Ikonen

Für den Produktlaunch hat Gucci gemeinsam mit Billie Eilish eine Kampagne entwickelt. In maßgeschneiderter, zu ihrem markanten Oversized-Look passender Gucci-Kleidung, zeigt sich Eilish mit den veganen Horsebit-Taschen im Video zu ihrem Barbie-Song "What was I made for?" Gucci beschreibt die Zusammenarbeit mit Billie Eilish als eine neue Perspektive: "Auf ehrliche, ungefilterte Weise präsentiert Billie Eilish die neue Horsebit 1955. Die Tasche spiegelt das Engagement des Hauses und der Musikerin für eine stärker von ethischen Werten geprägte Modekultur wider."

Hier könnt ihr die veganen Modelle der ikonischen Horsebit-Tasche kaufen

Zwei vegane Modelle der asymmetrischen Gucci-Designer-Bag sind erhältlich: die Gucci Horsebit 1955 Mini-Schultertasche in einem schwarzen, kunstledernen Design mit einer silbernen Kette oder die beige- und ebenholzfarbene kleine Gucci Horsebit 1955 Schultertasche mit dem im Gucci-Logo gemusterten Design. Die erstgenannte Variante ist auf der Website der Marke für 2980 € erhältlich, während die letztere für 2800 € angeboten wird.