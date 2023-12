Blaue Augen schminken und betonen - mit diesen Tipps wird dein Make-up perfekt!

Blaue Augen sind bereits ein natürlicher Blickfang, aber das richtige Make-up kann sie noch strahlender erscheinen lassen. Entdecke die besten Tipps für intensive Looks, die deine natürliche Schönheit noch mehr zur Geltung bringen.

Lidschatten für Blue Eyes

Du möchtest deine Augen richtig zum Leuchten bringen? Wir zeigen dir, mit welchen Lidschattenfarben das gelingt! Ein zartes Rosa etwa ist ein absolutes Must-have für blaue Augen, denn es sorgt dafür, dass der Blick intensiviert wird. Aber Vorsicht: Es sollte bei Rosa bleiben und nicht in einem kräftigen Barbie-Pink enden.

Generell sollte man eher auf erdige Nuancen, Nude und Brauntöne zurückgreifen. Diese Farben verleihen Blau mehr Tiefe. Highlights kann man aber auch mit schimmerndem Lidschatten setzen, dazu eignen sich besonders gut Gold- und Silbertöne.

Schon gewusst? Lidschatten in Erdtönen passen besonders gut zu eisblauen Augen. © GettyImages / GaudiLab

Blauäugig? Auf diese Farben lieber verzichten!

Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, sowohl beim Tages-Make-up als auch bei eurem Abend-Make-up, sind Lidschatten in Schwarz, Pink oder Grün. Der Blick kann durch diese Farben schnell düster und trüb wirken, daher sollten blauäugige Menschen lieber auf helle Farben zurückgreifen. An Blautönen verwendet man am besten nur kräftige Nuancen wie Wasserblau. Alles andere lässt das Strahlen blauer Augen verblassen.

Lidschatten-Paletten mit grünen und pinken Tönen eignen sich bei der Augenfarbe Blau eher weniger - erfahre hier, welche Farben besser harmonieren. © GettyImages / Anna-Gawlik

Mit diesen Schminktipps bringst du Blau zur Geltung

1. Trage im ersten Schritt eine Lidschattenbase auf dem beweglichen Lid auf, das sorgt für eine längere Haltbarkeit.

2. Nun kannst du einen hellen Lidschattenton ebenfalls auf dem beweglichen Lid auftragen. Besonders gut eignen sich hier Pastell-, Gold- oder Brauntöne.

3. Bei Bedarf kannst du dir einen Lidstrich am oberen Wimpernkranz ziehen, da es sich hier jedoch um ein Tages-Make-up handelt, ist das kein Muss.

4. Verwende als Nächstes einen braunen Kajal am unteren Wimpernkranz. Achte darauf, dass du die Linie nicht zu hart ziehst.

5. Im letzten, aber sehr wichtigen Schritt, ist Wimperntusche gefragt. Die sorgt für einen noch intensiveren Blick.

Im Clip: Was blauen Augen über dich verraten

Smokey Eyes: Das perfekte Augen-Make-up

Smokey Eyes schaffen den perfekten Rahmen für intensive Augenblicke. © GettyImages / ta-nya

Wenn es um das Abend-Make-up geht, kann man blaue Augen strahlen lassen, indem man auf einen auffälligen Look zurückgreift. Besonders gut eignen sich dafür die Smokey Eyes. Bei dem absoluten Klassiker werden dunkle Farbtöne benutzt, um die Augenpartie zu betonen.

Lidschattenbase aufs bewegliche Lid auftragen, um die Haltbarkeit des Looks zu verlängern. Im nächsten Schritt auf dem gesamten Lid einen hellen Farbton auftragen, beispielsweise Beige. Nun einen dunklen Farbton auftragen, wir empfehlen Dunkelgrau fürs bewegliche Lid und am Wimpernkranz. Fast geschafft! Lidstrich ziehen am oberen Wimpernkranz. Vollende deinen Smokey-Eyes-Look mit intensiver, schwarzer Mascara.

Häufige Fragen zu blauen Augen