Brautfrisuren bei GNTM: Die schönsten Trend-Accessoires für deine Hochzeit 2024

Bei den GNTM-Kandidat:innen läuten in Woche 11 die Hochzeitsglocken - und zwar unter Wasser! Klar, dass auch hier die perfekte Brautfrisur sitzen muss. Wir zeigen dir, wie du die schönsten Hairstylings für deinen großen Tag kreierst: von traditionell bis ausgefallen.

Royale Eleganz

Es ist dein großer Tag! Und an dem möchtest du dich wie eine Prinzessin fühlen. Doch die Zeiten, in denen Bräute zum Diadem griffen, sind definitiv vorbei. Stattdessen kreieren wir mit zarten Metall- und Resinclips in Blütenform einen schlichten und gleichzeitig königlichen Hingucker. In Kombination mit einem Low Bun im Nacken liegt die zarte Blätterkrone noch mehr im Fokus und verleiht dir den Look einer griechischen Göttin.

Eine zarte Krone aus goldenen Blättern sieht man nicht alle Tage. © Foto: Bene Müller; Styling: Sabrina Heim; Hair & Make-up: Anna Melmann

Die Haar-Accessoires kannst du theoretisch mit jedem Hairstyle kombinieren. Wir empfehlen eine geschlossene Hochsteckfrisur, damit die Goldelemente in den Vordergrund rücken. Ob du deine Haare im Fluffy Chignon, geflochtenem Pferdeschwanz oder Dutt trägst, ist dir überlassen. In der Step-by-Step-Anleitung erklären wir dir den Look mit einem lockeren Knoten.

Als Erstes solltest du deine Haare gut durchkämmen, um sie von möglichen Knoten zu befreien. tiefen Pferdeschwanz im Nacken. Beginne damit, den Zopf in seiner ganzen Länge zu zwirbeln und lege ihn schneckenförmig um das Haargummi. Nimm dir einen Haargummi zur Hand und binde einenim Nacken. Beginne damit, den Zopf in seiner ganzen Länge zu zwirbeln und lege ihnum das Haargummi. Fixiere die Haare mit einem zweiten Haargummi oder ein paar Bobby Pins. Achte darauf, dass deine Haare nicht zu sleek am Kopf anliegen, sondern lasse gerne ein paar lockere Strähnen herausfallen. Krone wirken, die sich um deinen Kopf legt. Verteile nun goldene oder metallene Spangen in deinem Haar, sodass die Elemente im Gesamtbild wie eine zartewirken, die sich um deinen Kopf legt.

Sleek Glamour

Dieser straighte Sleek-Look ist schnell gemacht, einfach und verleiht deiner Frisur etwas Luxuriöses. Auch bei diesem Style wird mit einzelnen Haarspangen gearbeitet, die jedoch anstatt auf dem Kopf am Hinterkopf befestigt werden. Statt wie hier Glitter Cuffs zu verwenden, kannst du auch schlichten goldenen oder silbernen Haarschmuck verwenden.

Straight und elegant mit Statement-Cuffs. © Foto: Bene Müller; Hair & Make-up: Anna Melmann; Styling: Sabrina Heim

Haargel oder Haarspray. Am besten funktioniert das, wenn deine Haare Kämm deine Haare aus dem Gesicht nach hinten und fixiere den Sleek-Look mitoder. Am besten funktioniert das, wenn deine Haare nicht frisch gewaschen sind. Anschließend steckst du die Glitter Cuffs handbreit, etwa kurz unterhalb deiner Ohren ins Haar. Dabei sollten die Spangen lückenlos aneinander reichen, sodass ein durchgehender Diamanteffekt entsteht.

Doppelter Haarreifen

Haarstecker sind einfache und zugleich stilvolle Accessoires. Wir kombinieren mehrere Reifen miteinander, die sowohl hintereinander als auch am Oberkopf gekreuzt getragen werden können. Die Haarreifen sollten nicht gleich sein, aber miteinander harmonieren.

Doppelte Haarreifen mit Perlen- und Strass-Akzenten. © Foto: Bene Müller; Hair & Make-up: Anna Melmann; Styling: Sabrina Heim

offen in glatt nach hinten. Style dein Haar nach Beliebenin leichten Wellen odernach hinten. beliebig viele Haarreifen hintereinander oder übereinander gekreuzt ins Haar. Am besten wählst du hier elegante Exemplare mit Akzenten. Steckehintereinander oder übereinander gekreuzt ins Haar. Am besten wählst du hier elegante Exemplare mit Perlen oder goldenen, silbernen und glitzernden

XXL-Headband

Blair Waldorf aus "Gossip Girl" wäre entzückt: Die Serienfigur löste zuletzt einen Hype um die seidig gepolsterten Haarreifen aus. Auch aktuell sieht man das Accessoire unserer Kindheit dank Old-Money-Trend wieder vermehrt in den sozialen Netzwerken. Edle Perlenverzierungen, seidiger Stoff und Volumen vermitteln Eleganz und wecken Erinnerungen an die klassische Schönheit von Audrey Hepburn. Das zeitlose Accessoire inszeniert man am besten mit einer schlichten Frisur wie einem einfachen Low Ponytail oder auch offenen Haaren. So gelingt der Style mit zurückgesteckten Haaren:

XXL-Haarreifen mit Volumen erinnern an Blair Waldorf aus Gossip Girl. © Foto: Bene Müller; Styling: Sabrina Heim; Hair & Make-up: Anna Melmann

Leg deine Haare in einen Mittelscheitel und fixiere sie mit einem Haargummi. Entweder belässt du es bei dem Zopf oder steckst diesen noch zu einem lockeren Knoten im Nacken fest. Platziere deinen XXL-Haarreif mittig auf deinem Kopf.

Ciao Schleier! Hallo Schleife!

Classy trifft modern. Versuch es doch mal mit einer Haarschleife anstelle des klassischen Schleiers. Deine Haare kannst du dabei halboffen oder nach hinten gesteckt tragen. Fixierst du die Schleife seitlich an deinem Kopf, erinnert das an den seidenen Schleier, den man früher gerne auch über dem Gesicht trug. Natürlich kannst du das Accessoire auch klassisch am Hinterkopf tragen. Wichtig ist nur, dass die Schleife aus einem edlen Stoff, zum Beispiel Satin besteht.

Traditionell und modern zugleich: Die Alternative zum Schleier © Foto: Bene Müller; Hair & Make-up: Anna Melmann; Styling: Sabrina Heim

Lass deine Haare entweder in lockeren Wellen nach hinten fallen oder fixiere die vordersten Strähnen mit ein paar Bobby Pins am Hinterkopf. Befestige die XXL-Schleife seitlich am Kopf oder knapp über dem Nacken am Hinterkopf.

Mixed Metal: rockig und edgy

Dieses Haar-Styling fällt auf! Zwei gleichartige Metallspangen mit unterschiedlichem Finish - zum Beispiel vergoldet und silbern - sorgen für einen außergewöhnlichen Hingucker. Die Spangen zaubern ein cooles Highlight ins Haar. Du kannst sie sowohl mit einem lässigen Chignon als auch mit einer geflochtenen Hochsteckfrisur kombinieren. Wir erklären, wie du den Mixed-Metal-Look mit zwei Twisted Buns hinbekommst.

Rockig und schick mit Metall-Accessoires und Twisted Buns! © Foto: Bene Müller; Hair & Make-up: Anna Melmann; Styling: Sabrina Heim