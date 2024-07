Primer: Damit der präzise gezogene Eyeliner auch hält und nicht im Laufe des Strandtags oder während der Strand-Party überall auf dem Lid verschmiert wird, sollte der Look gut vorbereitet werden. Ein spezieller Eye-Make-up-Primer sorgt dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt.

Primer: Damit der präzise gezogene Eyeliner auch hält und nicht im Laufe des Strandtags oder während der Strand-Party überall auf dem Lid verschmiert wird, sollte der Look gut vorbereitet werden. Ein spezieller Eye-Make-up-Primer sorgt dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt.