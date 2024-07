Classy und cool: "INTIMATE."-Star Bruno Alexanders Style-Geheimnis

Kappe, schlichtes Shirt, schwarze Hose und angesagte Sneaker - Bruno Alexanders Look ist alltagstauglich, leger und einfach zu stylen. Warum er nicht nur schauspielerisch beeindruckt, sondern auch modisch ein echtes Vorbild ist, erfährst du hier.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Bruno Alexander: Schauspieltalent und Produzent

Bekannt wurde der Hamburger Schauspieler Bruno Alexander durch seine Rollen in "Die Pfefferkörner" und diversen Crime-Formaten. 2020 gründete er zusammen mit Oskar und Emil Belton, Max Mattis und Leo Fuchs die Produktionsfirma "Kleine Brüder". Mit der Serie "Die Discounter" landeten sie 2021 einen DIY-Hit und erhielten zahlreiche Auszeichnungen, darunter eine Grimme-Preis-Nominierung. Seit März 2023 feiern sie mit "INTIMATE." auf Joyn und ProSieben Erfolge und brachten zudem "Players of Ibiza" für die ARD an den Start.



Trotz seines Erfolgs bleibt Bruno Alexander bodenständig - und das zeigt sich auch in seiner Kleidung. Ein Blick auf sein Instagram-Profil und seine Red-Carpet-Auftritte verrät diese geheimen Styling-Tricks:

Im Clip: Der "INTIMATE."-Cast im Talk über die neue Joyn-Serie

Gedeckte Farben und gemusterte Oberteile

Bruno kombiniert auf Instagram gerne einfache Hosen mit Pullis und Hemden in dunklen Tönen wie Lila, Blau und Rot. Dies schafft eine ruhige Basis, die durch subtile Akzente zum Hingucker wird. Sein Stil online zeigt, dass weniger oft mehr ist, und dass auch ruhige Farben stylish wirken können. Oft sieht man dazu bei ihm diesen Kombi-Trick: Er trägt gerne Strümpfe in den gleichen Farben seiner Oberteile.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gelegentlich greift Bruno zur Abwechslung aber auch mal zu Sweatshirts und Strick mit wilden Muster. Egal ob Animal-Print oder kuschelige Streifenpullis - diese gemusterten Oberteile setzt er gerne als Eyecatcher ein.

Bruno Alexander hat auf dem roten Teppich oft lässige Muster-Oberteile an. © picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress / Geisler-Fotopress | Ronny Heine/Geisler-Fotopress

Anzeige

Anzeige

Ganz klassisch: Weißes Top zur Jeans

Ein einfacher, aber wirkungsvoller Look, den Bruno auf Instagram trägt, ist das weiße T-Shirt kombiniert zur Bluejeans. Dieser Look ist ein zeitloser Klassiker und universell einsetzbar. Etwa für den Casual Friday im Office oder ein Treffen mit Freund:innen.

Anzeige

Anzeige

All Black für besondere Anlässe

Für besondere Anlässe macht Bruno den Eindruck, als würde er am liebsten nur in komplett schwarze Outfits schlüpfen. Dieser Look ist elegant, stilvoll und immer passend. Schwarz ist nicht nur eine sichere Wahl, sondern auch eine, die immer gut aussieht und eine starke Präsenz verleiht.



Auch im Anzug, mit weißem Shirt und Anzugschuhen ist Bruno auf der Bühne bei Verleihungen wie beim Deutschen Fernsehpreis 2023 zu sehen.

Unsere Trend-Vorhersage für den Sommer: Warum in der neuen Saison alle die Farbe Schwarz tragen werden, erfährst du hier. Plus: Die besten Tipps, mit denen dir der moderne und authentische All-Black-Look von GNTM-Ikone Thomas Hayo gelingt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Klassische Sneaker

Bruno zeigt sich oft in Turnschuhen, die sowohl bequem als auch stylish sind. Seine Holy Trinity, die er gerne auf Events und auf Instagram präsentiert, scheint aus schwarzen Converse All-Stars, flachen schwarzen Vans Old Skools und dunkelgrünen Adidas Originals zu bestehen. Diese Sneaker-Modelle passen perfekt zu seinem legeren Stil und können sowohl mit Jeans als auch mit schickeren Hosen kombiniert werden.

Oskar Belton, Leo Fuchs, Max Mattis, Emil Belton und Bruno Alexander bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2023. Dabei trägt Bruno seine dunkelgrünen Adidas Originals. © picture alliance / Geisler-Fotopress

Anzeige

Brunos liebstes Accessoire

Ein Trend-Teil, das Bruno zu lieben scheint: Kappen. Er trägt sie in allen möglichen Farben auf Instagram und öffentlichen Veranstaltungen und rundet damit seine Outfits ab. Sie verleihen seinem Look zusätzlich Coolness und Individualität. Kappen sind praktisch und modisch zugleich und runden seinen entspannten Stil perfekt ab. Einer seiner Insta-Favoriten: seine blaue Kappe von Nike.

Welche Mützen, Hüte und Schleifen die Stars im Sommer 2024 tragen, siehst du hier.