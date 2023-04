Coachella 2023: Diese Festival-Looks der Stars müsst ihr gesehen haben - von lässig bis gewagt

Das Wichtigste in Kürze das Coachella ist ein berühmtes Musikfestival in Indio im Coachella Valley, Kalifornien

das erste Festivalwochenende fand vom 14. April – 16. April 2023 statt

vom 21. April - 23. April 2023 fand das zweite Festivalwochenende statt

Jedes Jahr aufs Neue reisen Influencer und Stars aus aller Welt zum Coachella Festival, um angesagte Bands und Solokünstler live zu erleben - und selbst gesehen zu werden. Kein Wunder, dass ein ausgefallenes Outfit (fast) genauso wichtig ist, wie ein guter Platz vor der Bühne. Wir zeigen euch die coolsten Looks der beiden Coachella-Wochenenden.

Das waren die Styles am zweiten Coachella-Wochenende

Auch am zweiten Festivalwochenende in Palm Springs drehte sich neben den Performances von weltbekannten Stars wie Labrinth oder Blink-182 alles um wilde Partys und coole Looks. Vom extravaganten Hippie-Dress zu entspanntem Denim-Outfit: das Coachella Festival ist für Fashionistas ein absolutes Highlight und gibt schonmal einen Ausblick auf die Sommertrends der kommende Festivalsaison.

Coachella Look von Zendaya

Es war DIE Überraschung am zweiten Wochenende des Coachella Festivals 2023: Schauspielerin Zendaya trat an der Seite von Sänger Labrinth auf. Gemeinsam mit dem britischen Rapper performte sie Songs aus der Serie "Euphoria" und rockte damit das erste Mal seit acht Jahren wieder live auf der Bühne. Wir sind nicht nur von ihrem Auftritt begeistert, sondern feiern besonders ihr Outfit für die Show. Denn die Freundin von Tom Holland weiß genau, wie man verspielt und sexy perfekt vereint. Dafür kombinierte die 26-Jährige ein rosa Rüschenkleid mit einem lässigen weißen Basic-Baumwollshirt. Besonderes Highlight ihres Looks: schwarze Overknees mit Schnürung. We like!

Coachella Look von Ashnikko

Derbe Boots, Minirock im Lagenlook und olivefarbene Armstulpen - das Festivaloutfit von Rapperin Ashnikko ist an Extravaganz kaum zu übertreffen. Ihren Military-Look kombiniert die gebürtige Amerikanerin gekonnt mit ihren blauen Haaren und einem auffälligen Make-Up. Mit diesem Hingucker performte die Sängerin am zweiten Wochenende des Coachella Festivals vor ihren Fans und begeistert auch uns mit ihrem ausgefallenem Look!

Coachella Look von Joanna Moioli

Wir lieben Jeans! Und besonders im Frühling können wir gar nicht genug von angesagten Denim-Trends bekommen. Ganz egal ob oversized Jeanshose oder bunte Jeansjacke - Jeansstoff ist super angesagt und der Trend des Frühlings. Das weiß auch TikTokerin Joanna Moioli und zeigt sich im Denim-All-Over-Look auf dem Coachella Festival. Die Spanierin kombiniert für ihren Look extravagante Patchwork-Jeansstiefel mit Minirock und trägerlosem Top. Farbliches Highlight ihres Festivallooks: Pinke Mini-Handtasche und sexy Sonnenbrille. Passend dazu setzt sie verspielte Highlights im Haar mit süßen Schmetterlingsspangen und angesagten Babybraids.

Coachella Look von Benee

Lässiger Hingucker von Beene. Wir feiern die Neuseeländerin schon länger für ihre Musik! Nicht nur einmal hat uns ihr Song "Superlonely" während der Coronapandemie den Tag versüßt. Nun hat uns die 23-Jährige am zweiten Wochenende des Coachella Festivals aber vor allem mit ihrem Outfit überzeugt. Mit ihrem lässigen roten Zweiteiler aus Baggyhose und Jacke rockte die Sängerin am Wochenende die Bühne. Kombiniert mit schwarzem Ledergürtel und 90er-Sonnenbrille ist der Look an Coolness nicht zu überbieten.

Style Check: So war das erste Coachella-Wochenende

Bad Bunny, Black Pink oder auch Frank Ocean gehören zu dem großen Line-Up fürs Coachella Festival 2023. Neben den Live-Acts liegen beim weltweit bekannten Musikfestival vor allem die Outfits der Besucher im Fokus. Extravagante Looks im Boho-Style und Fransen kennt man hier schon. Doch dieses Jahr sind die gezeigten Style-Kombinationen sogar noch abwechslungsreicher. Viele bekannte Influencer setzen weiterhin auf den typischen Coachella-Look und zeigen dabei viel Haut. Kein Wunder: Das Coachella ist für sie DAS Event des Jahres. Da lohnt es sich offenbar für ein paar (Tausend) mehr Likes in besonders ausgefallene Looks zu investieren. Promis wie Hailey Bieber hingegen überraschten uns dieses Jahr mit Basic-Outfits. Eine lässige Oversized Jeans und ein Top sind für die Hollywood-Stars aktuell der Trend-Look für die Festival-Tage.

Coachella Look von Camila Cabello

Camila Cabello beweist uns mal wieder, dass es nicht immer ein ausgefallenes Outfit braucht, um aufzufallen. Die Musikerin setzte beim ersten Coachella-Wochenende auf eine Baggy Jeans. Dazu trug sie ein weißes, ausgeschnittenes Top, was wie für das Coachella Festival gemacht war. Eine große Perlenkette und weitere Schmuckstücke machten den Look perfekt. Doch nicht nur damit sorgte Camila Cabello für eine Überraschung. Auf dem Festivalgelände wurde sie mit ihrem Ex-Freund Shawn Mendes gesichtet. Wie Videos auf Social Media zeigen, konnten die beiden nicht die Hände voneinander lassen.

Coachella Look von Kendall Jenner

Lässig, lässiger, Kendall Jenner. Statt bunt und gemustert, wie in den vergangenen Jahren, setzte das Model auf Schwarz. Zum Oberteil mit Cut-Outs kombinierte sie eine schwarze Jeans und einfache Sandalen. So simpel, so stilvoll! Befand zumindest die amerikanische Online-Presse. Viele Fans zeigten sich auf Social Media hingegen etwas enttäuscht vom dezenten Look. Praktischer und festivaltauglicher als eine bodenlange Hippie-Robe war das schlichte Outfit allemal!

Coachella Look von Alessandra Ambrosio

Aber längst nicht alle Superstars entschieden sich dieses Jahr für modisches Understatement. Supermodel Alessandra Ambrosio begeisterte uns mit ihrem gelungenen Hippie-Style. Neben zahlreichen Cut-Outs an Oberteil und Hose punktete sie mit markanten Trompetenärmeln und goldenen Details. Ein perfektes Beispiel für den klassischen Coachella-Look. Von ihrer Community wurde sie dafür als "Queen of Coachella” bezeichnet - dem können wir nur zustimmen!

Coachella Look von Charli D’Amelio

Das Coachella ist eine der Hauptattraktionen für viele Influencer. Deshalb ließ es sich Charli D’Amelio auch nicht nehmen, dieses Jahr dabei zu sein. Sie erschien in einem Zweiteiler aus Carmen-Oberteil mit schwarzen Puffärmeln und einem langen, luftigen Rock. Mit ihrem neuen, blondgefärbten Kurzhaarschnitt überraschte die TikTokerin letztendlich alle auf dem Festivalgelände. Ihre Follower sind wohl weniger angetan von der neuen Frisur und vermissen anscheinend die langen, schwarzen Haare an ihrem Idol.

Coachella Look von Lele Pons

Für einen absoluten Wow-Moment sorgte die Videoproduzentin und Influencerin Lele Pons zusammen mit ihrer Freundin Hannah Stocking. Sie überraschten mit einem Metallic-Top, das wie eine geschmolzene Rüstung aussah. Diesen Partnerlook kombinierten beide mit einer Jeans-Shorts und einem hohen Zopf. Für viele Instagram-User zählen die Outfits von Lele Pons und Hannah Stocking bereits jetzt schon zu den Lieblingslooks des Festivals.

Coachella 2023 ohne Vanessa Hudgens?

Vanessa Hudgens galt seit vielen Jahren als eine der "Queens of Coachella" und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Wüstenfestival heute so bekannt ist. Doch dieses Jahr keine Spur von ihr an den ersten drei Tagen. Viele Besucher und Fans vermissten die 34-jährige Schauspielerin. Der Grund für ihre Abwesenheit: Vanessa Hudgens genießt seit ein paar Wochen Urlaub in Asien. Laut US-amerikanischen Medien dreht sie aktuell eine Reisedokumentation über die Philippinen. Schade, aber verständlich - schließlich hat sie dort zu Sand und Palmen den Traumstrand noch mit dazu.