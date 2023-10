Comeback 2023 für DIESE Trendfrisur der 80er Jahre

Stars wie Madonna und Mariah Carey haben den 80er-Jahre-Trend schon früher gefeiert und auch jetzt ist der Look immer noch - oder besser gesagt: wieder - total angesagt: die Dauerwelle. Sie erlebt ein großes Comeback, die Dauerwelle für Männer und Frauen. Heutzutage zeigen Stars wie Atze Schröder, Rita Ora und auch Camila Cabello, dass die Dauerwelle als Frisur total beliebt ist. Wir verraten euch alles über die Lockenfrisur.

Trendfrisur Dauerwelle: lässig und unaufgeregt ist sie zurück!

Sie feiert ihr großes Comeback: die lässige Dauerwelle für Männer und Frauen. Das verstaubte Image hat die Dauerwelle abgelegt, statt im aufgedrehten Style der 80er Jahre, zeigt sich die Dauerwelle ganz lässig und modern. Neu und trendbewusst hat die Dauerwelle jetzt sanfte und große Locken, die erst in den Längen eingearbeitet werden und damit ganz natürlich wirken.

Ihr seid schon seit längerer Zeit am überlegen, ob die Dauerwelle was für euch ist? Wir haben für euch alle wichtigen Infos zum aktuellen Trend Dauerwelle 2023 zusammengestellt.

Der Trend aus den 80er Jahren is back: Egal ob Madonna, Maria Carey oder auch heute Pixie Lott – viele Stars setzen auf den Hair-style Dauerwelle! Was den Look besonders macht, liest du im Beauty-Artikel. © GettyImages / teutopress

Wie lange hält eine Dauerwelle?

Wie lange hält eine Dauerwelle eigentlich? Lohnt sich der ganze Aufwand oder das viele Geld überhaupt? Natürlich hält eine Dauerwelle, die vom Profi gemacht wurde, um einiges länger als die selbstgemachte Dauerwelle von zu Hause. Eine Dauerwelle kann bis zu 2 bis 3 Monaten nach der Anwendung immer noch toll aussehen. Damit ihr aber auch wirklich so lange was von dem Ergebnis habt, solltet ihr besonders auf die Pflege eurer Haare achten. Denn zu wenig oder sogar gar keine Pflege sorgt dafür, dass die Elastizität eurer Haare verloren geht. Innerhalb der ersten zwei Wochen solltet ihr euch nicht erschrecken, denn da lässt die Spannkraft eurer Haare etwa um 20 Prozent nach. Aber keine Panik, das ist ganz normal!

Von kurz bis lang – wir verraten euch simple, aber durchaus sehr stylische Frisuren für jede Haarlänge.

Wie schädlich ist eine Dauerwelle?

Bei der Durchführung einer Dauerwelle werden Chemikalien benötigt. Im Vergleich zu früher sind die verwendeten Produkte weniger aggressiv, nichtsdestotrotz ist eine Dauerwelle auch heute noch nicht gerade angenehm für das Haar. Damit eure Haarstruktur wirkungsvoll und über einen längeren Zeitraum verändert werden kann, wird auf chemische Produkte zurückgegriffen. Für Allergiker:innen ist es vor einer Dauerwellenbehandlung empfehlenswert, die Produktinhaltsstoffe zu kontrollieren. In der Schwangerschaft ist grundsätzlich von einer Dauerwelle abzuraten. Eure Haare werden durch eine Dauerwelle strapaziert und können aufgrund dessen Schäden davon tragen. Trockenheit oder Spliss sind potenzielle Nebenwirkungen einer Dauerwelle, aber auch Hautirritationen können ausgelöst werden. Euer Haar benötigt nach der Durchführung einer Dauerwelle besondere Pflege. Verträgt das Haar die Dauerwelle gut, kann sie bereits nach ein paar Monaten aufgefrischt werden. Leiden die Längen aber sichtlich unter der Dauerwelle, sollte eine Pause eingelegt werden.

Welche Dauerwellen gibt es?

Bei der Dauerwelle gibt es nicht einfach "die Dauerwelle". Auch hier könnt ihr zwischen zwei Varianten wählen, welche das sind und wo der Unterschied liegt, verraten wir euch hier.

Alkalische oder kalte Dauerwelle

Der pH-Wert der alkalischen bzw. kalten Dauerwelle liegt zwischen 7,1 und 9. Daher eignet sich diese Form der Dauerwelle besonders gut für kräftiges, störrisches und normales Haar. Der pH-Wert der alkalischen Dauerwelle unterscheidet sich vom normalen pH-Wert der Haare und kann sehr strapazierend sein. Werdet euch vorher bewusst, ob eure Haare dieser Belastung gewachsen sind.

Saure Dauerwelle

Eine etwas sanftere Alternative ist die saure Dauerwelle. Hier liegt der pH-Wert zwischen 6 und 6,9. Also schon deutlich näher an dem durchschnittlichen pH-Wert der Haare, denn dieser liegt zwischen 4,5 und 5,5. Die saure Dauerwelle ist also nicht ganz so aggressiv wie die alkalische. Falls ihr also sehr feines Haar habt oder es bereits durch eine vorherige Dauerwelle oder eine Farbbehandlung strapaziert ist, eignet sich die saure Dauerwelle vermutlich eher.

Externer Inhalt

Wie viel kostet einer Dauerwelle?

Die Kosten für eine Dauerwelle sind natürlich von Haar zu Haar unterschiedlich. Entscheidend ist auch, ob ihr euch die Dauerwelle selber machen möchtet bzw. ob ihr euch das zutraut oder ob ihr doch lieber zum Friseur oder zu einer Hairstylistin gehen möchtet und den Profi an eure Haare lasst. Beim Profi liegt der Preis für eine Dauerwelle zwischen 30€ und 160€. Bei kurzen Haaren bezahlt ihr selbstverständlich weniger als bei langen Haaren.

Welche Dauerwelle passt zu eurer Haarlänge?

Eine Dauerwelle für kurze Haare bringt frische Bewegung in die Frisur! Ein wuscheliger Curly-Bob mit kleinen Locken ist die absolute Trendfrisur 2023. Eine Dauerwelle für mittellanges Haar zaubert große Locken in das Haar und wirkt super modern. Werden die Wellen mit unterschiedlich großen Lockenwicklern gemacht, wirken sie besonders natürlich. Eine Dauerwelle für langes Haar bringt mit leichten Wellen im angesagten Beach Waves Style lässiges Volumen und ein edles Finish in eurer Haar.

Wann sollte man keine Dauerwelle machen?

Ist euer Haar beschädigt, gefärbt oder bereits chemisch behandelt, solltet ihr auf eine Dauerwelle verzichten, denn eine Dauerwelle würde euer Haar weiter beschädigen und potenziell brüchig machen. Tendiert ihr außerdem dazu, auf die verwendeten Chemikalien, die für eine Dauerwelle nötig sind, allergisch zu reagieren, solltet ihr lieber auf den Dauerwellen-Trend verzichten. Wichtig ist auch, dass eine Dauerwelle nicht während einer Schwangerschaft durchgeführt wird. Seid ihr euch noch unsicher, ob eure Haut und euer Haar gut mit einer Dauerwelle zurechtkommen, solltet ihr einen Frisiersalon aufsuchen und euch dort eine professionelle Meinung einholen.

DIY-Dauerwelle: So gelingt die Dauerwelle zu Hause

Der Besuch eines Friseur:innensalons für eine Dauerwelle ist euch zu teuer? Kein Problem, wir zeigen euch, wie ihr euch kostengünstig eine Dauerwelle selber machen könnt. Was ihr alles dafür braucht und wie ihr vorgehen solltet, erfahrt ihr hier. Wichtig: Führt die DIY-Dauerwelle sehr aufmerksam Step by Step durch und achtet unbedingt auf unsere Schutzempfehlungen!

Wir haben eine Schritt-für-Schritt Anleitung zusammengestellt, wie du dir im Handumdrehen eine Dauerwelle stylen kannst – direkt in deinem Zuhause, ganz ohne Hilfe vom Hairstyling-Profi! © GettyImages / simonapilolla

Dauerwelle selber machen: Das braucht ihr für die DIY-Dauerwelle

Schutzhandschuhe

Handtuch

Vaseline oder ein fetthaltige Creme

Umhang oder alte Kleidung

Fixierlotion

Conditioner

Lockenwickler

Wellenlotion

Frischhaltefolie

Kamm, Shampoo und Co. – finde heraus, welche Hausmittel und Pflegeprodukte du für deine DIY-Dauerwelle zum Selbermachen benötigst. Wir haben die Styling-Tipps für dich! © GettyImages / TanyaLovus

Dauerwelle selber machen – so geht's

Wir erklären euch hier Schritt für Schritt, wie ihr die tolle Lockenpracht ganz einfach selber machen könnt. Lest zunächst die Anleitung aufmerksam durch. Danach kann es losgehen mit der selbstgemachten Lockenpracht.

Haare waschen: Bevor ihr mit der ganzen Prozedur beginnt, solltet ihr eure Haare waschen und anschließend gut durchkämmen. Umhang tragen & Schutzhandschuhe anziehen: Legt als Nächstes einen Umhang an, damit eure Kleidung nicht beschmutzt wird. Solltet ihr keinen zur Hand haben, könnt ihr euch auch einfach alte Kleidung anziehen. Vergesst nicht die Schutzhandschuhe, denn diese schützen euch vor den Chemikalien. Auftragen der Vaseline oder fetthaltigen Creme: Tragt die Creme entlang des Haaransatzes auf, damit keine chemischen Inhaltsstoffe der Lotionen an die Haut gelangen. Lockenwickler: Nun kommen die Lockenwickler zum Einsatz. Fangt am besten mit dem Einwickeln der feinen Strähnen in der Gesichtsmitte an. Arbeitet euch anschließend Strähne für Strähne um den ganzen Kopf herum vor, bis ihr alle Haare eingewickelt habt. Achtet beim Einwickeln darauf, dass ihr sie nicht zu fest wickelt. Wellenlotion: Tragt die Lotion auf der gesamten Haarmasse auf, sodass alles ausreichend bedeckt ist. Mit Frischhaltefolie umhüllen: Im nächsten Schritt umhüllt ihr eure aufgewickelten Haare mit Frischhaltefolie und wickelt anschließend ein Handtuch darüber. Einwirkzeit: Je nachdem, welche Zeit auf der Verpackung angegeben ist, lasst ihr die Wellenlotion einwirken. Haar ausspülen und Fixierlotion auftragen: Jetzt spült ihr die Wellenlotion vorsichtig aus den eingewickelten Haaren und verteilt anschließend zwei Drittel der Fixierlotion in eurem Haar. Lasst eine ausreichende Zeit einwirken und entfernt dann die Lockenwickler. Haarpflege auftragen: Im letzten Schritt könnt ihr den Rest eurer Fixierlotion auftragen und die Haare direkt danach gründlich ausspülen. Damit euer Haar nicht allzu sehr strapaziert wird, solltet ihr sofort im Anschluss einen Conditioner auftragen. Dieser pflegt eure Haare mit nährreichen Inhaltsstoffen und sorgt außerdem für einen tollen Glanz auf eurer Lockenpracht.

Achtung: Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, wie bei vielen anderen Haarprodukten auch, dass die Lotionen weder in die Schleimhäute noch in eure Augen gelangen. Denn in den Lotionen sind Thioglycolate enthalten, die zu schwerwiegenden Schäden führen können. Außerdem solltet ihr die genauen Zeiten der Anwendung auf der Packungsbeilage einhalten, denn im worst case ist danach euer ganzes Haar stark geschädigt.

Die Dauerwelle ist zurück: Und wir haben die Stylings-Tipps zum Nachmachen für dich – informiere dich jetzt im Beauty-Artikel und zaubere dir deinen Look im Handumdrehen! © GettyImages / RapidEye

Wie pflege ich meine Haare nach einer Dauerwelle?

Für die Pflege eurer Dauerwelle solltet ihr diese 6 Tipps beachten:

Sulfatfreie Shampoos und Conditioner: Die Verwendung des richtigen Shampoos und Conditioners ist essenziell für die Pflege eurer Dauerwelle. Am besten greift ihr zu einem sulfatfreien Shampoo und Conditioner, die extra auf die Pflege der Dauerwelle spezialisiert sind. Direkt nach der Dauerwellenprozedur solltet ihr auf das Waschen eurer Haare verzichten. Es ist empfehlenswert, frühestens 2 Tage nach der Prozedur die Haare zu waschen, damit die Locken länger halten. Feuchtigkeitsspendende Haarpflege : Durch die chemische Behandlung wird euren Haaren die Feuchtigkeit entzogen. Somit solltet ihr eure Dauerwelle mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen. Hierfür eignen sich besonders Conditioner oder eine tiefenpflegende Maske Keine hohen Temperaturen: Vermeidet es, eure Dauerwelle hohen Temperaturen auszusetzen. Also Finger weg von Glätteisen, einer Warmluftbürste oder einem heißen Föhn . Generell könnt ihr eure Dauerwelle am besten an der Luft trocknen lassen und so ganz auf den Föhn und Hitze verzichten. Vermeidet Chemikalien: Von weiteren chemischen Behandlungen wie bspw. Färben oder Tönen ist abzuraten, das kann nicht nur dem Look der Dauerwelle schaden, sondern auch die Haare noch mehr strapazieren und zu Haarbruch führen. Kein zu häufiges Haare waschen: Jede Haarwäsche kann euer Haar und eure Kopfhaut strapazieren. Verzichtet am besten auf eine tägliche Haarwäsche , um eure Dauerwelle und eure Kopfhaut zu schützen. Ideal sind Trockenshampoo oder Babypuder , sie können die nächste Haarwäsche etwas hinauszögern. Vermeidet Chlorwasser: Der Kontakt mit Chlorwasser sollte bei einer Dauerwelle vermieden werden, denn das Chlor kann eure Haare beschädigen und ausbleichen. Solltet ihr dennoch schwimmen gehen, empfehlen wir eine Badekappe, um eure Dauerwelle bestmöglich zu schützen.

Die richtige Pflegeroutine für eine Dauerwelle © PeopleImages

Dauerwellen-Trend 2023: Die Curly-Girl-Methode

Für die ultimative Pflege eurer Lockenpracht ist die Curly-Girl-Methode ideal. Die Pflegeroutine eignet sich nicht nur für natürliche Locken oder Wellen, sondern auch für eure Dauerwelle. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu der Curly Girl Methode.

Dauerwelle für Männer

Männer tragen Dauerwelle! Die Dauerwelle für Männer ist der absolute Haartrend 2023. Generell kann natürlich jede:r die Dauerwelle tragen, denn sie macht jeden Kopf zu einem Hingucker. Doch besonders in diesem Jahr ist die Dauerwelle bei Männern sehr beliebt.

Der Hingucker 2023: Eine stylische Dauerwelle auf dem Kopf - auch Männer dürfen sie tragen. Tipps und Tricks zur richtigen Pflege findet ihr im Artikel. © Zinkevych