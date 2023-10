Cooler Undone Bob: So tragt ihr die freche Trendfrisur im Herbst 2023

Schüttelt eure Mähne. Denn jetzt wird es wild. Die Frisurentrends 2023 bringen die Undone Hair Looks zurück. Der Undone Bob ist absolut angesagt. Wir zeigen euch, wie abwechslungsreich ihr die Trendfrisur stylen könnt!

Undone Hair is back: der Undone Bob ist DIE Trendfrisur 2023

Box Bob, Shaggy Bob, Long Bob, Co. wir kennen sie alle, aber jetzt heißt es willkommen im Jahr 2023, in dem der Hair-Look, der uns zurück in die wilden 90er Jahre führt, ein Comeback erlebt. Ja, ihr habt richtig gehört - Undone Hair ist zurück! Besonders angesagt: der lässige Undone Bob mit seinem mühelosen Charme und seiner Vieleitigkeit. Trage ihn mit Pony, im Ombré-Look, mittellang, kurz oder asymmetrisch und wähle genau die Variante der Trendfrisur 2023 aus, die perfekt zu deinem Typ passt!

Im Clip: Triangle-Bob - noch eine lässige Bob-Variante

Undone Bob - wie unterscheidet sich die Frisur von ihren Vorgängern?

Ihr wollt mehr Textur und Bewegung? Dann ist der Undone Bob wie für euch gemacht. Denn diese Abwandlung der absoluten Kultfrisur des klassischen Bobs ist diesen Herbst mit Sicherheit der angesagteste Frisurentrend 2023. Er sticht im Vergleich zum Glass Hair Bob der eher auf einen glatteren und geordneten Look setzt, durch seinen Undone-Look heraus, wirkt nicht akkurat, sondern verspielt. Mit diesem Frisuren-Trend sieht ihr nicht nur bezaubernd aus, sondern spart euch auch noch Zeit, denn der Bob passt sich an eure Textur an und macht euch das Styling spielend leicht.

Diese Frisur ist so vielseitig und individuell, dass kein Undone Bob dem anderen gleicht. Dieser Haartrend spiegelt deine Persönlichkeit wieder und kreiert einen einzigartigen Look. Kein Wunder, das auch Stars wie Hailey Bieber, Kourtney Kardashian Barker, Sabrina Elba und Co. geradezu verrückt nach dieser Kurzhaarfrisur.

Undone Bob: mittellange Haare

Mit dieser tollen Länge macht ihr garantiert nichts falsch. Der Undone Bob, der bis zum Kinn reicht, ist die perfekte Frisur für Einsteiger. Spielend leicht im Styling und gerade noch so lang, um ihn auch im Pferdeschwanz zu tragen. Einfach ein perfekter Look! Aber wir sind uns sicher, habt ihr erst einmal angefangen, wollt ihr alle Variationen ausprobieren. Denn der Undone Bob hat einen absoluten Suchtfaktor.

Undone Bob: kurze Haare

Wer es gerne noch etwas frecher haben möchte, der greift zur Schere und trennt sich von ein paar Zentimeter. Der kurze Bob wird auf Kinnlänge getragen und sieht phänomenal aus. Eins ist klar, der Mut lohnt sich absolut. Denn mit diesem Eyecatcher-Look zieht ihr alle Blicke auf euch. Auch Lena Meyer-Landrut liebt den Haartrend und zeigt, wie gut der extra kurze Undone Bob aussieht.

Undone Bob: Pony

Euch ist der klassische Undone Bob zu langweilig? Dann peppt ein Pony den Look auf. Und lasst euch nicht einreden, euch steht kein Pony! Denn das ist ein Irrglaube: Für jede Gesichtsform gibt es dann passenden Pony. Wer es gern etwas dezenter haben möchte, für den sind die Baby Curtain Bags womöglich genau das Richtige.

Undone Bob: asymmetrisch

Euch kann es einfach nicht unordentlich genug sein? Dann könnt ihr mit dem asymmetrischen Look ganz einfach für mehr Schwung sorgen. Wir verabschieden uns vom Mittelscheitel und wenden uns zum Seitenscheitel. Denn dieser sorgt dafür, dass die Haare eine unterschiedliche Länge haben. Die Stufen fallen euch verspielt ins Gesicht und sorgen zusätzlich noch für Volumen im Haar.

Undone Bob: Ombré-Look

Der Undone Bob im Ombré-Stil verleiht dem Look einen moderne Touch. Er zeichnet sich durch seine lässige Textur und den subtilen Farbverlauf aus. Der Ombré-Effekt schafft einen sanften Übergang der Haarfarbe vom dunkleren Ansatz zu helleren Spitzen. Dieser Farbverlauf verleiht dem Haar mehr Tiefe und Dimension.

Undone Bob stylen - so geht’s!