Coquette-Nails für den Valentinstag: Diese verspielten Nagel-Designs sind der Maniküre-Trend 2024

Feminin, verspielt und ultra-süß: Coquette-Nails sind die pure Weiblichkeit. Wir verraten dir hier, was den flirty Trend ausmacht.

Anzeige

Coquette-Nails sind ein Statement der Weiblichkeit

Das französische Wort ″Coquette″ steht für eine Frau, die mit ihrer Weiblichkeit spielt und gerne flirtet, und genau dieses Mindset setzen Coquette-Nails um. Hier können wir so richtig dick auftragen und alles geben. Rosa in allen Nuancen von kräftigem Pink über Pastellrosa bis Altrosa, kombiniert mit Rot, Weiß oder Nude, bildet die Basis für maximalistische Kunstwerke.

Mit aufgemalten Mustern und Schleifen, Stickern, Perlen, Glitzersteinchen oder 3D-Applikationen werden verspielte Akzente gesetzt und mit einem glitzernden, glänzenden Finish vollendet. Entscheide selbst, ob du den feminin-eleganten oder den Over-the-top-Look bevorzugst und wähle das Design entsprechend aus.

Gerade zum Valentinstag passt der feminine, verspielte Look perfekt! Schau dir die süßen Looks an und lass dich inspirieren …

Anzeige

Anzeige

Coquette-Nails mit aufgemalten Herzen und Schleifen

Ein heller Nagellack in Milky-White-Optik dient als Basis für die süßen, verspielten Muster. Nun brauchst du ein ruhiges Händchen, denn mit einem feinen Pinsel werden kleine Herzen und Schleifen in verschiedenen Rosatönen auf die Nägel gemalt. Hier kannst du ganz kreativ sein und auf jeden Nagel ein kleines Kunstwerk zaubern. Sparsam gesetzte, einzelne Glitzersteine vollenden den Look.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Stiletto-Nails im Coquette-Trend

Megalang, spitz und sexy: Stiletto-Nails im Coquette-Trend sind ein echter Hingucker. Farblich sind sie dezent in Rosa, Weiß, Nude und einem Hauch Chrompuder gehalten, anschließend mit filigranen Mustern, Perlen und der obligatorischen Schleife verziert. Die extrem spitz zulaufende Form der langen Stilettos verleiht den Nägeln einen extravaganten und selbstbewussten Ausdruck.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3D-Applikationen auf schimmernden French Nails

Die leicht schimmernden French-Nails in Ballerinaform wirken elegant und feminin. Eine weiße Schleife auf dem einen, ein mit kleinen Perlen gerahmtes Herz auf dem anderen Nagel - bei dieser Maniküre werden die 3D-Applikationen dezent und nur auf wenigen Nägeln eingesetzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Coquette-Nails mit filigraner Schleife

Die Schleife ist neben dem Herz ein typisches Symbol der Coquette-Nails. Mit etwas Fingerspitzengefühl kannst du sie auf einen rosafarbenen Basecoat aufmalen, dabei erzielst du mit einem dunklen Rot einen schönen Kontrast. Anschließend trägst du einen Topcoat auf - fertig!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Coffin-Nails in leuchtendem Pink

Diese pinke Maniküre mit langer, vorn abgeflachter Spitze ist schon ohne Coquette-Applikation ein echter Hingucker. On top setzt du mit einer dreidimensionalen Schleife in Blassrosa einen verspielten Akzent auf den Coffin-Nails. Dabei reicht es, wenn du an jeder Hand nur einen Nagel verzierst.