Critics Choice Awards: Margot Robbie begeistert mit Blumen-Applikationen - dem Trend 2024!

Golden Globes, Governors und Critics Choice Awards: Bei den ersten Events des Jahres 2024 konnten wir die traumhaften Red-Carpet-Looks der Celebrities bewundern. Auffällig war dabei ein Detail, was zum Trend des Jahres 2024 werden könnte …

Blumenapplikationen dominieren den roten Teppich

Margot Robbie, Emily Blunt, Florence Pugh und Emma Stone - sie alle trugen zauberhafte Kleider bei den Golden Globes, Governors und Critics Choice Awards. Auffällig war bei diesen Kleidern ein Detail: eine 3-D-Blumen.

Auffällige Blumenanstecker, Knoten in Rosenform, über das Kleid verteilte Blumenapplikationen, mit übergroßen Rosen verzierte Rosettenärmel oder ein mit Rosen verzierter Ausschnitt. Die dreidimensionalen Applikationen verwandeln die eleganten Kleider in extravagante Eyecatcher. Werden 3-D-Blümchen zum angesagten Trend 2024? Wir sagen: ja!

Margot Robbie mit Rosen-Dekolleté

In diesem Kleid gehörte Margot Robbie zu den Stars der Critics Choice Awards - auch wenn sie als Barbie-Darstellerin leer ausging. Das maßgeschneiderte rote Off-Shoulder-Kleid von Balmain ist mit einem Band roter Rosen verziert. Die dreidimensionalen Applikationen verleihen dem Kleid eine romantische Note.

Emily Blunt strahlt in Rot

Emily Blunt trug bei den Critics Choice Awards ein rotes, asymmetrisches Armani-Privé-Kleid, raffiniert auf einer Schulter in Form einer dreidimensionalen Blume geknotet.

Dieses Schulterdetail ist es, dass das Paillettenkleid von schlicht zu umwerfenden katapultiert - und ist super easy nachzumachen! Einfach einen Rosenanstecker in der Farbe des Lieblingskleids wählen und an der Schulter anpinnen - voilà, fertig ist die Alltagsversion von Emily Blunts Traumkleid.

Rosamund Pike glitzert in Blau

Saltburn-Actress Rosamund Pike begeisterte bei den Golden Globes mit extravagantem Kopfschmuck. Bei den Critics Choice Awards kam sie in einem Neckholderkleid von Rodarte, das Ähnlichkeiten mit dem Kleid von Emily Blunt aufweist.

Auch ihre Robe ist von Kopf bis Fuß mit Pailetten bestickt und findet einen Eyecatcher in einer großen 3-D-Rose. Nur, dass sie bei Rosamund wie ein Gürtel mittig in der Taille sitzt. Auch diesen Look kann man easy mit einem Rosen-Anstecker nachbasteln.

Florence Pughs Kleid mit zarten Tüllblumen

Bei den Golden Globes Awards entschied sich Schauspielerin Florence Pugh für ein scharlachrotes, für sie gefertigtes Valentino-Kleid mit wehendem Tüllrock und aufgesetzten Tüllblumen. Die dreidimensionalen Blumenapplikationen sind ein gekonnter Hingucker auf dem zarten Blumenkleid und verleihen ihm einen Touch Coolness.

Emma Stone im Naked-Dress mit goldenen Blumen

Emma Stone überzeugte bei den Golden Globes Awards mit einem Gold-glitzerndem Naked-Dress von Louis Vuitton - tief ausgeschnitten und mit goldglänzenden Blumen bestickt.

Im Clip: Die schönsten Looks bei den Golden Globes 2024

Darum könnten 3-D-Applikationen zum Trend 2024 werden

Dreidimensionale Muster sehen raffiniert aus und verleihen eine dritte Dimension - im wahrsten Sinne des Wortes. Dadurch wird der Look so besonders und selbst schlichte Outfits werden plötzlich interessant und erhalten eine individuelle Note.

Und das nicht nur bei den aufwendigen Kleidern der Celebrities, auch im Alltag kannst du mit dreidimensionalen Mustern deinen Look aufwerten. Egal, ob du dich für ein dezenteres oder auffälligeres Muster entscheidest, 3-D-Applikationen unterbrechen die Monotonie und bringen Abwechslung in deine Garderobe.