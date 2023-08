Dark Cherry Nails: Megan Fox trägt den neuen Nageltrend 2023

So dunkelrot wie eine reife, pralle Kirsche, deren Anblick euch das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt - das ist der Vibe von Dark Cherry Nails. Megan Fox kombiniert sie mit der spitzen Stiletto-Form zu einem einzigartigen Eyecatcher, der perfekt mit ihrem Goth-Style und ihrer kupferroten Mähne harmoniert. Aber auch ohne Megans Look sehen Dark Cherry Nails einfach zum Anbeißen aus! Wir zeigen euch, wie ihr den diesen coolen Nageltrend stylen könnt!

Was sind Dark Cherry Nails?

Dark Cherry Nails, oder auch Black Cherry Nails, sind eine dunkelrote, satte Nagelmaniküre. Die Farbe Dark Cherry, zu Deutsch dunkle Kirsche oder Schwarzkirsche, beschreibt einen tiefen, satten Rotton, der - wer hätte es gedacht - an reife Kirschen erinnert. Ganz wichtig für den kühlen Rotton, der schon fast lilafarben wirken kann: Er leuchtet nicht, sondern wirkt eher dumpf. Je nachdem, auf welche Nagelform die Farbe aufgetragen wird, ist der Look klassisch, elegant, cool, einzigartig oder auffällig - und damit mega vielseitig. Tragt den angesagten Nageltrend 2023 im Alltag, zu Feierlichkeiten und sogar zu formellen Anlässen.

Dark Cherry Nails - gesehen bei Megan Fox

Die ehemalige "Transformers"-Darstellerin hat in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen, dass sie bei Haaren, Nägeln und Outfit gerne kreativ ist. Aktuell setzt sie auf eine schon fast klassische Maniküre in Dark Cherry. In Kombination mit ihrer Go-to-Nagelform, den langen und spitzen Stiletto Nails, wirkt das dunkle Rot jedoch alles andere als bieder, sondern cool und sexy zugleich. Der schon fast unheimliche Touch ergänzt perfekt den Girly-Gothic-Trend von Megan Fox.

Bei diesen Nagellack-Marken gibt's Dark Cherry Lack

Eigentlich hat so ziemlich jede Nagellackmarke in jeder Preisklasse einen Farbton, der den Dark Cherry-Vibe-Check standhält. Wichtig dabei ist einfach, dass der Nagellack dunkelrot und eben kühl, also blaustichig ist. Wirkt er zu orange-rot, dann ist er nicht Dark Cherry-approved (aber trotzdem schön). Um das Shoppen etwas zu erleichtern, haben wir mal zehn Nagellacke (darunter auch vegane) verschiedenster Preisklassen zusammengestellt, mit denen ihr euch die dunklen Kirschnägel zaubern könnt.

"Shearling Darling" von Essie für um die 10 Euro

"Noirberry" von Nailberry für um die 20 Euro

"Dark Pansy" von Green für um die 14 Euro

"Black Cherry Chutney" von O.P.I. für um die 16 Euro

"Nuit 1947" von Dior für um die 30 Euro

"Partner in Wine" von Catrice für um die 3 Euro

"Wine" von Kiko Milano für um die 5 Euro

"All Time Favoured" von Essence für um die 2 Euro

"Perfect Overalls" von Douglas Collection für um die 5 Euro

"Dangerous Attraction" von Manhatten für um die 4 Euro

So stylt ihr Dark Cherry Nails

Ihr wollt Black Cherry Nails à la Megan Fox tragen? So richtig cool sieht’s mit scharfen Stiletto-Nägeln aus (aber ganz ehrlich, auch kurze Nägel oder andere Nagelformen können den Look rocken). Da die wenigsten von Natur aus mit so langen, festen Nägeln gesegnet sind, greifen wir auf eine Nagelverlängerung mit Gel mithilfe einer Schablone zurück. So geht’s Schritt für Schritt:

Nägel vorbereiten: Entfernt überschüssige Nagelhaut , raut die Nägel mit einem Buffer auf und bereitet die Schablonen vor. Grundierung: Tragt das Grundiergel mit einem kleinen Pinsel auf die Nägel und härtet es unter der UV-Lampe aus. Schablone anpassen: Legt die Schablone um euren Nagel, passt sie an den Naturnagel an und richtet sie mittig aus. Nagel aufbauen: Tragt das Aufbaugel auf den Naturnagel und die Schablone auf und härtet es unter der UV-Lampe aus. Nagel formen: Löst die Schablone vorsichtig ab und formt den Nagel mit der Pinch-Pinzette, anschließend unter der UV-Lampe aushärten lassen. Zur Verstärkung könnt ihr eine weitere Schicht Aufbaugel auftragen und aushärten. Nägel feilen: Feilt die Stiletto-Nägel in die gewünschte Form. Tragt jetzt zwei Schichten des tiefroten Nagellacks auf, zwischendurch unter der UV-Lampe trocknen lassen. Zum Schluss versiegelt ihr die Maniküre mit einem Versiegelungsgel und härtet die Nägel unter der UV-Lampe aus - fertig sind die Dark Cherry Stiletto-Nails à la Megan Fox!

