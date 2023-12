Das Comeback des Karohemds: kein bisschen kleinkariert!

Der zeitlose Klassiker ist ein absolutes Must-have für all diejenigen, die den Style der 90er-Jahre lieben oder einfach nur nach einem entspannten, aber rockigen Look suchen. Ob in Rot und Schwarz, dezentem Grau oder mutigeren Farbkombis, wir verraten dir, wie du das Karohemd stilsicher in deine Garderobe integrierst!

So tragen wir das Trendhemd diesen Winter

Das Jahr 2023 hat einen klaren Trend gesetzt: Skinny Jeans sind out und wurden durch weite, locker sitzende Hosen wie zum Beispiel Baggy Jeans und Wide Leg Jeans ersetzt. Diese Veränderung in der Modewelt eröffnet neue Möglichkeiten und aufregende Outfit-Kombinationen. Weite Jeans sind nicht nur äußerst bequem, sondern hauchen auch den Styles der 1990er und 2000er Jahre neues Leben ein. Und wozu wurde Denim damals gerne tragen? Genau, Karohemden! Die Kombination erinnert sofort an den legendären Nirvana-Frontmann Kurt Cobain und den rustikalen Charme seines Holzfäller-Looks. Und der lässt sich wunderbar mit der aktuellen Mode vereinen.

Das Karohemd selbst hat eine bemerkenswerte Geschichte in der Mode. Ursprünglich als Alltagskleidung für Holzfäller und Arbeiter konzipiert, fand es später seinen Weg in die Popkultur und wurde zu einem Symbol für Lässigkeit und Rebellion. Heute ist es ein vielseitiges Kleidungsstück, das sich mühelos in verschiedene Stilrichtungen interpretieren lässt.

Du kannst Farben und Muster des Karohemds dabei ganz nach deinen Vorlieben wählen und dem Look mit Accessoires, wie Statement-Ketten oder egdy Schuhtrends ein modisches Upgrade verleihen. Ob mit Sneakern für einen entspannten Look oder mit Cowboy Boots für einen extravaganten Hingucker bleibt ganz dir überlassen.

Im Clip: Dieses karierte Hemd von Julian Nagelsmann löste den Hype mit aus

Die wichtigsten Styling-Regeln für den Holzfäller-Look

Egal, ob du ein lässiges Alltags-Outfit oder ein schickeres Ensemble für besondere Anlässe suchst, Karohemden sind wandelbar. Wir zeigen dir, worauf du bei der Zusammenstellung deines Looks achten solltest.

Dunkle, gedeckte Farben wie Grau, Schwarz, Tannengrün, Bordeaux oder Navy wirken neutral bis elegant und lassen sich leicht kombinieren. Achte auf die Passform: Oversized-Modelle können einen lässigen Look erzeugen, während taillierte Hemden besser für einen formellen oder geschäftlichen Anlass geeignet sind. Karohemden eignen sich hervorragend als Layering-Teil . Ihr könnt sie über ein T-Shirt, einen leichten Pullover oder sogar einer weißen Bluse tragen. Die darunter liegende Schicht sollte farblich harmonieren. Karohemden passen besonders gut zu Jeans, Chinos, Stoffhosen, aber auch Röcken . Experimentiere mit verschiedenen Schnitten und Farben, um den Look zu variieren. Accessoires einsetzen: Gürtel betonen die Taille zu betonen, besonderer Schmuck oder eine tolle Tasche verleihen dem Outfit eine persönliche Note. Die Wahl der Schuhe kann den gesamten Look beeinflussen. Sneaker geben ihm einen lässigen Touch, während High Heels und Loafer eine elegantere Note verleihen können. Für ein Fashion-Statement kann man Karohemden auch mal mit anderen Mustern kombinieren. Sonst lieber auf einfarbige Kleidungsstücke zurückgreifen. Karohemd haben das ganze Jahr Saison: Im Winter kannst du es unter einem Pullover tragen, während es im Sommer als leichte Jacke dienen kann.

Karohemden ins Büro anziehen? So geht's!

Karos für den Business-Look? Was zunächst unkonventionell erscheint, kann mit den richtigen Styling-Tipps als frische Alternative für traditionellere Outfits funktionieren. Wir zeigen dir, wie du den Grunge-Hype auch im Office rockst!