Das sind die 5 schönsten Nageltrends 2023 für die Hochzeit im Sommer

Die Hochzeitssaison ist gestartet und für viele steht der schönste und wichtigste Tag im Leben an. Von der Frisur über das Make-up bis hin zum perfekten Kleid - jedes Detail muss stimmen, um den großen Tag für die Braut unvergesslich zu machen. Im Fokus sind natürlich auch ihre Nägel. Erfahrt hier, was die angesagtesten und schönsten Nagel-Trends für eure Hochzeit in 2023 sind.

Nageltrend 1: Glazed-Donut-Nails

Einfach zum Anbeißen! Die glänzenden Nägel in Zuckerwatten-Optik liegen total im Trend. Vor allem seit Hailey Bieber sich damit gezeigt hat. Die in milchigen Rose-Tönen lackierten Glazed-Donut-Nails sehen einfach umwerfend aus und machen sich auch hervorragend zum Hochzeitskleid. Der Perlmutt-Schimmer macht richtig was her, stellt aber euer traumhaftes Hochzeitskleid dabei nicht in den Schatten. Wie's funktioniert? Einfach eine etwas milchigere Farbe als Unterlack benutzen und darüber einen schimmernden-frostigen Ton geben. Fertig sind die Wedding-Nails!

Nageltrend 2: Babyboomer-Nails

Diese Nägel passen einfach zu jedem Anlass. Die dezenten Babyboomer-Nägel sind mit ihrem fließenden Übergang in Rosa- oder Pastelltönen gehalten und passen damit in schlichter Eleganz perfekt zum Look für die Braut, Brautjungfern oder dem Kleid für die Brautmutter.

Nageltrend 3: Florale Nails

Dieser Nageltrend eignet sich besonders für eine romantische Hochzeit im Freien, in einem schönen Schloßpark oder einer Gartenanlage. Von bunten Blumenmustern bis hin zu dezenter Nailart ist dabei alles möglich. Eine Maniküre, die eure Hände für eine kirchliche, freie oder standesamtlichen Trauung wunderschön in Szene setzt.

Nageltrend 4: Ombré Nails

Wow, Ombré Nails sind einfach ein wahrer Eyecatcher und passen auch zu eurem Hochzeitslook. Denn die trendigen Nägel mit tollem Farbverlauf können je nach Event farblich angepasst werden. Ob in Pastell-, Pink- oder Nudetönen, eins ist auf alle Fälle klar, diese Nägel verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas. Wer es gern etwas auffälliger mag, der setzt einfach noch einen Glitzer-Überlack on top und sorgt für den zusätzlichen Glam-Effekt.

Nageltrend 5: French Nails

Der absolute Klassiker und Vorreiter unter den Nageltrends sind definitiv die French Nails in all ihren Variationen. Die schlichte Eleganz des Nageldesigns macht es zum Allrounder für jedes Hochzeitskleid. Die klassische Variante zaubert euch perfekte Nägel und lenkt durch ihre unaufdringliche Weise nicht vom Brautkleid ab. Wer seine Nägel zum Hochzeitskleid aber gerne etwas peppiger lackieren möchte, der setzt auf Side Tip French Nails, Double French Nails, Micro French Nails oder Modern French Nails.

Habt ihr euch für ein Nageldesign zur Trauung entschieden, fehlt in Sachen Styling nur noch das perfekte Braut-Make-up, eine außergewöhnliche Brautfrisur und das passende Parfum zur Hochzeit!