Mit ihrer Koch-Show "Selena Gomez kocht" inspiriert und begeistert die Hollywood-Schönheit derzeit im TV. Ob auf der Leinwand oder bei Instagram: Die Schauspielerin setzt im Sommer vor allem auf frische Looks in Weiß. Ihre Outfits zum Nachstylen.

Selena Gomez ist mit rund 427 Millionen Follower:innen unter den Top 5 der Instagram-Accounts. Neben ihrer authentischen Ausstrahlung, ihrem ehrlichen Content und ihrer sympathischen Art wird sie natürlich auch für ihren feminin-coolen Kleidungsstil weltweit gefeiert. Selbst in ihrer (sehr erfolgreichen) Koch-Sendung zaubert sie neben leckeren Gerichten auch immer wieder tolle Looks. Das ist ihr Style-Rezept!

Im Clip: Die coolsten Looks der Stilikone

Selena Gomez in der Trend-Nuance Weiß

Social-Media-Ikone und Hobby-Köchin Selena Gomez zeigt sich gern in femininen Kleidern, die ihre Sanduhr-Figur perfekt in Szene setzen. Von farbenfrohen bis zu dezenten Modellen ist alles dabei. Wir konnten allerdings einen Farb-Trend entdecken, der sich derzeit wie ein roter Faden durch ihre Garderobe zieht.

Wer genau hinsieht, entdeckt, dass Selena im Sommer ein Faible für weiße Outfits hat. Von klassischen Blusen über sportliche Tanktops bis zu eleganten Abendroben - Weiß gehört zurzeit zu ihren absoluten Lieblings-Farben. Und dabei muss es definitiv nicht immer extravagant sein, sondern kann auch mal casual zugehen.

Weiße Korsage zu Jeans

Bei einem Magazin-Shooting zu ihrer Kosmetik-Marke Rare Beauty kombiniert sie eine weiße Korsage (übrigens auch ein riesiger Mode-Trend im Sommer) zu einer perfekt sitzenden Bootleg-Jeans. Das lässige Oversized-Hemd lässt sie einfach über die Schultern rutschen und sorgt so für den perfekten Mix aus Coolness und Sexappeal. Typisch Selena!

Warum wir diesen Sommer auf Weiß setzen

Sobald man den Großteil seiner Freizeit wieder im Garten, in Parks und auf Balkons verbringt oder aus dem wohlverdienten Sommerurlaub zurück ist, sieht der Teint endlich wieder ein wenig gebräunt aus. Wer den Effekt noch verstärken will, muss sich nicht stundenlang in die pralle Sonne legen, sondern kann - ganz hautschonend - einfach auf weiße Shirts und Kleider zurückgreifen. Denn der helle Farbton lässt unsere Haut durch den Kontrast noch frischer wirken.

Wie man die weißen Must-haves stylt

Das Tolle an der Trend-Farbe Weiß ist, dass sie sich so perfekt zu allem kombinieren lässt. Monochrome Looks, also eine Farbe von Kopf bis Fuß, sind in jeder Nuance ein echtes Styling-Wunder und sehen einfach immer elegant aus. Dabei kannst du entweder auf Tanktop und locker geschnittene Jeans setzen für ein sportliches Outfit oder auf Spitzen-Top mit Blazer und weißer Stoffhose à la Selena. Aber auch zu Denim wirken weiße Teile besonders frisch.