Offiziell startet der Sommerschlussverkauf in Deutschland am 31. Juli 2023! Viele Händler starten aber schon in den Wochen vorher in die sogenannte Reduzierungsphase. Auch wenn du es also schon kaum erwarten kannst, dich mit Röcken und Bademode einzudecken und in luftig leichte Looks zu hüllen, die geradezu nach Sommer, Sonne und Strand schreien, kann es sich lohnen, noch etwas zu warten. Wir haben uns die coolsten Sommer-Kollektionen angesehen und euch schon mal die heißesten Modetrends für den Sommer 2023 herausgesucht - ihr müsst nur noch zuschlagen!

1. Must-haves im Sommer-Sale von H&M

TikTok liebt H&M und H&M liebt TikTok. Während auf der Social Media Plattform täglich immer mehr Fashion Hauls zum Modegiganten landen, hat die Brand inzwischen auf ihrer Website sogar eine eigene Rubrik namens "TikTok made me buy it" eingeführt, in der sie Looks vorstellen, die von aktuellen TikTok-Trends inspiriert sind. Ein aktueller Hype herrscht zum Beispiel um lässige Leinenhosen, die es gleich in mehreren Trendfarben gibt.

Dazu kommen unzählige Sommerkleider in lang und kurz, in trendy Netzoptik oder zum Wickeln, die wir im Sommer-Sale günstiger haben können.

Oder ihr shoppt ganz besonders luftige Oversize-Looks für den nächsten Strandurlaub. Die Sets aus Hemd oder weiter Bluse und Shorts sind perfekt für die Beachbar.

Außerdem hat H&M in diesem Jahr einige besonders coole Kooperationen an Land gezogen. Unter anderem mit Fiorucci, Mads Nørgaard Copenhagen oder Napapijri. Diese Premiumteile sind unter "&Brands" zu finden und werden pünktlich zum Sommer-Sale im Online-Shop auch vergünstigt werden.

Im Clip: Mit diesen Tipps kannst du mehr sparen beim Shoppen!

2. Stilvolle Sommermode im COS-Sale

Blümchenmuster und Knallfarben sind nichts für dich? Egal wie sonnig und heiß der Sommer noch wird, du bleibst bei ruhigen Schnitten und gedeckten Farben? Dann ab zum Sommer-Sale bei COS. Hier schlagen Minimalisten-Herzen höher.

Hol dir Shorts die eben nicht zu short, sondern genau richtig sind, und Kleider, in denen du selbst tropischen Temperaturen trotzen kannst. Für einen kleinen Farbklecks sorgen Trendteile in erdigem Olive oder warmem Terracotta, ansonsten findest du viel sommerlich frisches Weiß und All-Time-Favorites in Schwarz.

Hast du's schon mitbekommen? Diesen Sommer geht wirklich gar nichts ohne Leinen. Weite Hosen, Oversize-Blusen und vor allem Sets aus Short und Shirt aus luftigem Leinenstoff sind die Must-haves im Sommer 2023. Und davon hat COS eine große Auswahl zu bieten. Sobald die Basics im Sale landen, schlagen wir zu!

3. 70ies Vibe beim Sommer-Sale von Mango

Die 70er haben in diesem Jahr Frisuren, Interior Design aber vor allem die Mode stark beeinflusst. Bei Mango findest du diesen Sommer herrlich bunte Boho-Teile. Von langen Hippie-Kleidern, über romantische Häkeltops bis hin zu flatternden Blusen und Gürteln findest du hier die beste Festival-Fashion. Einiges davon wird schon bald im Sale landen. Also wenn du deinem Sommer eine Portion Retro-Chic verpassen möchtest, lohnt es sich beim Sommer-Sale reinzuschauen.

Auf der Suche nach Office-Looks, die du auch an besonders heißen Tagen tragen kannst? Ab zum Mango Sale! Hier gibt’s einige coole Teile in denen du garantiert nicht ins Schwitzen kommst.

Haltet im Sommerschlussverkauf unbedingt Ausschau nach den bunten, verspielten Entwürfen von Simon Miller für Mango. Die Kooperations-Kollektion begeistert mit einem Feuerwerk an Sommerfarben.

4. Influencer-Mode im Sale bei NA-KD

An NA-KD geht kein Trend vorbei. Im super stylishen Online-Shop findet ihr jetzt schon farbenfrohe Looks für Color-Blocking-Styles oder Color-Clashing-Looks. Von angesagter Häkel-Optik bis zu trendigen Teilen aus Leinen sind alle Sommerhits hier vertreten. Dank der beliebten Influencer Collections der Brand zum Beispiel aktuell mit Hanna Schönberg, Josefine HJ, Romee Strijd, Belen Hostalet oder Claire Rose könnt ihr euch hier auch vom Stil eurer liebsten Mode-Influencer:innen inspirieren lassen.

Hanna Schönberg zum Beispiel hat Looks zusammengestellt, die cozy genug sind, um sie zu Hause als Lounge Wear zu tragen, und stylish genug, um damit Street-Wear-Trends zu setzen.

Die Looks von Josefine HJ versprühen Beach-Vibes, ganz egal ob wir sie zu Hause im Freibad, im Park oder eben doch am Strand tragen.

5. Die besten Basics im Oysho-Sale

Basics? Oysho! Die Marke ist unsere Lieblingsadresse für klassische Basics, nahtlose Tops mit eingebauter Bruststütze, die so komfortabel sind, dass man keinen BH darunter ziehen muss und Active Wear, die wir sowohl zum Yoga als auch zum Brunch danach tragen. Aber wusstest du, dass Oysho neben perfekt sitzenden Leggins auch coole Sommerkleider und Bikinis hat und sogar echt glamourös sein kann?

Ganz typisch für die Marke sind clevere It-Pieces, die nicht nur toll aussehen, sondern eben richtig praktisch sind, wie etwa die Sommerkleider, mit integrierter Shorts, die wir uns im Sale holen werden.

Mit den Bikini- und Beachwear-Sets von Oysho sind wir auch für den schicken Hotelpool top gestylt.

Und wer bei Oysho nur mit beigen und weißen Teilen gerechnet hat, der darf sich auf eine besonders farbenfrohe Sommerkollektion freuen, mit bunten Kleidern, Swimwear und Sandalen, die alle im Schlussverkauf landen werden.

6. Sommeroutfits à la Sézane

Wir haben dir schon mal davon berichtet, dass Sézane eine beliebte Modemarke bei Stars wie Selena Gomez und Kate Middleton ist, aber dabei absolut erschwinglich. Ganz besonders bei den reduzierten Sachen im Sale lohnt es sich zuzuschlagen.

Du darfst dich auf fröhliche Blumenmuster und flatternde Schnitte freuen. Perfekt für den Sommer!

Für alle, die es etwas schicker mögen oder noch ein paar bürotaugliche Sommeroutfits brauchen, hat Sézane auch eine großzügige Auswahl an luftig leichten Klassikern.

7. Sale-Shopping bei UNIQLO

Uniqlo ist die drittgrößte Fast-Fashion-Marke gleich hinter Zara und H&M, auch wenn die Stores in Deutschland noch nicht so weit verbreitet sind wie die der Konkurrenz, so kann man doch online einige echte Schnäppchen im Sommer-Sale abgreifen.

Hier holen wir uns zum Beispiel echte Must-have-Basics für den Sommer, wie das Tube Top à la Carrie Bradshaw in "Sex and the City".

Besonders cool sind die Unisex-Shirts, die den Sommer für uns alle etwas cooler, luftiger und leichter machen. Herrlich bequem geschnitten und extra lang stehen sie wirklich jedem und jeder.

8. Die coolsten Party-Pieces von Zara

TikTok quilt jetzt schon über mit #ZaraSaleHaul Clips. Aber da wird noch einiges mehr im Sommer-Sale landen. Es lohnt sich also in jedem Fall die Lieblingsteile im Auge zu behalten und dann in richtigen Moment zuzuschlagen. Gerade wer dieses Jahr noch als Gast auf eine Hochzeit oder Sommerparty eingeladen ist, wird hier fündig. Die Sommerkollektion ist voll mit Kleidern, Hosen, Tops und Accesoires, die uns in Feierstimmung versetzen.

Bock auf Barbiecore? Klar, wer nicht. Falls du noch auf der Suche nach einem Traum in Pink bist, den du zum Kinobesuch tragen kannst, dann schau auf jeden Fall im Online-Shop der Marke vorbei.

Zudem findest du hier jede Menge Tops und Low Rise Jeans im Y2K-Style, die für lässige Retro-Vibes im Sommer sorgen.

Und wie versprochen, besonders schöne Kleider für festliche Anlässe und Babydollkleider für heiße Partynächte. Von sexy bis schick ist für jeden Anlass ein tolles Dress dabei. Was jetzt noch nicht reduziert ist, wird noch im Sommer-Sale landen.

Fashion-Labels für einen nachhaltigen Sommer

Selbstverständlich haben wir für euch auch die besten Angebote der Fair Fashion Labels zusammengestellt:

1. Armed Angles

Armed Angels verwendet einen hohen Anteil an umweltfreundlichen Materialien, zum Bespiel Baumwolle nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS), und nutzt erneuerbare Energien in seiner Lieferkette. Außerdem ist es Mitglied der Fair Wear Foundation, gewährleistet einen existenzsichernden Lohn und prüft seine Zulieferer, bis zur letzten Produktionsstufe.

Hier shoppen wir am liebsten die unglaublich gut geschnittenen Jeans, aber der Sommer-Sale hat noch so viel mehr zu bieten.

2. Dariadéh

Hinter Dariadéh steht die Influencerin Madeleine Daria Alizadeh auch bekannt als @Dariadaria und ihr unermüdlicher Antrieb uns Alternativen zur schnelllebigen Trendmode zu bieten. Sie selbst sagt über ihr Label, dass sie "zeitlose, qualitativ hochwertige und nachhaltigere Mode" anbieten will. Klingt nach genau den Teilen, für die es sich lohnt auf einen Sale zu warten, weil sie nicht aus der Mode kommen werden und auch zur nächsten Saison noch schick und vielseitig tragbar sein werden.

3. Erlich Textil

Die deutsche Brand verwendet Bio-Baumwolle und reduziert dadurch Chemikalien, Wasserverbrauch und Abwasserproduktion. Auch wenn es im Vergleich zu anderen nachhaltigen Labels nicht ganz so gut abschneidet und keine Zertifikate für faire Löhne und sicheren Tierschutz vorweisen kann, ist es doch eine deutlich bessere Wahl als Fast-Fashion-Megakonzerne und unsere Sale-Adresse für Bralettes, heiße Bikinis und bequeme Loungewear-Sets.

4. Hessnatur

Auch Hessnatur produziert unter umweltfreundlichen Bedingungen für eine nachhaltige Zukunft und verwendet Bio-Baumwolle, sowie recycelbare Textilien. Außerdem werden Fasermischungen minimiert. Darüber hinaus wird die Endproduktion von der Fair Wear Foundation überwacht und das Label hat anspruchsvolle Sozialstandards formuliert, die auf den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) basieren.

Eine tolle Adresse für blumige Sommerkleider und bequeme Sommerlooks. Wer jetzt den angesagten Normecore-Trend tragen will, wird hier auf jeden Fall fündig.

5. Organic Basics

Ein wirklich großartiges Label! Abgesehen von den unglaublich gemütlichen Loungewear-Teilen bietet es auch stilsichere zeitlose Basics, die nicht so schnell aus der Mode kommen werden. Außerdem kannst du dich darauf verlassen, dass umweltfreundlichen Materialien in Bio-Qualität zum Einsatz kommen und erneuerbare Energien in der Lieferkette eingebunden sind, während eine eigene formelle Erklärung des Unternehmens existenzsichernde Löhne für Mitarbeiter und Kooperationspartner garantiert.