Denim-Looks: Das sind die lässigen Jeans-Outfits von Heidi Klum - ganz einfach zum nachstylen!

Heidi Klum liebt Jeans, keine Frage. Wahrscheinlich hat sie schon in der Sandkiste Jeanshosen getragen. Seit Jahren überrascht sie uns immer wieder mit extrem coolen Outfits aus Jeansstoff. Jetzt begeistert sie uns erneut mit einem All-Over-Denim-Look, der eigentlich ganz schlicht ist, aber total lässig wirkt. Hier erfahrt ihr, wie ihr den angesagten Double-Denim-Look von Heidi Klum ganz einfach nachstylen könnt.

Anzeige

Heidi Klum und ihre Jeans-Looks

Heidi Klum und Jeans - das passt einfach zusammen. Vielleicht, weil sie immer wieder in den verschiedensten Jeans-Looks zu sehen ist und damit nicht selten auch neue Jeanstrends setzt. Jeanshose, Jeansjacke, Jeansrock oder gleich mehrere Teile kombiniert: Heide Klum ist auch für den Canadian Tuxedo, also All-Over-Denim-Look, bekannt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Double Denim

Double Denim heißt das Zauberwort, also Jeans im Doppelpack. Die Jeanshose wird ganz easy mit einer Jeansjacke kombiniert - fertig ist der Trend! Klar, das ist nicht neu aber dadurch den großen Vorteil, dass der Trend zeitlos ist. Und ihr dafür weder ein großes Modegespür noch viel Geld zu investieren braucht. Irgendwelche Jeanssachen liegen immer zu Hause rum, oder? Und was Heidi Klum als Verfechterin der Generation X eindrucksvoll bewiesen hat: Der Double Denim Look lässt euch um Jahre jünger aussehen!

Heidi Klum schwört auf DIESE Beauty-Foods. Auch spannend: Heidi Klum äußert sich zu dem Gerücht, dass sie angeblich nur 900 Kalorien am Tag isst.

Im Clip: 5 Geheimnisse über Jeans

Anzeige

So stylt ihr Heidis Jeans-Outfits

Beim Spaziergang mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz rockt Heidi ein tolles Denim-Outfit aus einer Jeanshose und einer Jeansjacke, kombiniert mit einem schlichten, weißen Top. Erstaunlich, wie man mit den wenigen, einfachen Kleidungsstücken einen so angesagten und lässigen Look kreieren kann! Der Hingucker dabei: Bei der Jeans handelt sich um ein Flared Modell, also eines mit Schlag, was direkt eine 70s-Lässigkeit mitbringt. Die Jeansjacke ist modisch gecropped und bringt den Look wieder zurück in die Jetztzeit. Kombiniert mit einem schlichten weißen T-Shirt setzt Heidi mit einem schlichten Gürtel aus braunem Leder Akzente.

Out and about in Los Angeles rockte Heidi bereits 2019 einen coolen Komplett-Look aus verwaschenem Denim. Dazu trug sie im gleichen Stoff ein oversized Hemd im Kombi zu einer ausgestellten Hose, die sie hochgekrempelt hat und so ihre schicken High Heels zur Geltung kommen. Natürlich gehört auch die Sonnenbrille, eines von Heidis allerliebsten Accessoires, zum Outfit dazu.

Mit diesen 6 Accessoires begeistert Heidi Klum ihre Fans.

Heidis Jeanslooks sind super alltagstauglich © picture alliance/AP Images | Chris Wolf/Star Max/Ipx

Jeans ist aus der Garderobe von Heidi Klum nicht wegzudenken. Privat und auf den verschiedensten Anlässen präsentiert sie sich immer wieder in den ausgefallensten Jeans Outfits. Zuletzt rockte sie mehrere coole Denim-Looks bei GNTM.

Wie zum Beispiel beim Fotoshooting mit Thomas Hayo zeigte sie sich in einem Set bestehend aus einem kurzen Jeans-Kimono-Oberteil und einer Ballonhose.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Comeback für Heidi Klums Outfit aus den 90ern

Ihre Jeans-Outfits beweisen einmal mehr, dass Heidi Klum ihrem Stil absolut treu bleibt. Denn bereits in den 90ern begeisterte sie bei einer Filmpremiere mit einem ähnlichen Jeans-Outfit auf dem Roten Teppich. Jeansjacke und Jeanshose im coolen Dark Denim, dazu ein schlichtes, schwarzes Shirt und spitze Boots.