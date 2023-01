Der TikTok-Trend im Winter 2022/2023: So stylt ihr das Cold-Girl-Make-up

Das Cold-Girl-Make-up erobert Social Media. Wir zeigen euch hier, wie ihr den Trend-Look nachschminken könnt - ganz einfach mit etwas Blush, Highlight und einem Lip Gloss.

TikTok-Trend für den Winter: Cold-Girl-Make-up

Im Winter errötet die Haut wegen der Kälte schnell. Foundation und Concealer decken die Verfärbungen ab. Doch auf TikTok und Instagram geht seit Kurzem ein neuer Trend viral – das sogenannte Cold-Girl-Make-up macht rosy Cheeks und eine rote Nasenspitze in der kalten Jahreszeit zum Style Staple. Ganz klar im Fokus des Looks: Blush und eine glowy Skin.

Kalt, Kälter, "I’m Cold"-Make-up

Der Temperaturwechsel zwischen kalt und warm sorgt im Winter dafür, dass sich unsere Gesichtshaut an manchen Stellen rot färbt. Oft empfinden wir diesen sogenannten "Flush" als unangenehm, doch das hat jetzt ein Ende! Ein neuer TikTok-Trend, das "I’m Cold"- oder auch Cold-Girl-Make-up, lässt alle Frostbeulen unter uns aufatmen. Denn bei diesem Look sind rosy Cheeks und eine rote Nase ein Muss! Passend dazu wird der Teint glänzend gehalten und unseren Lippen verpassen wir mit der perfekten Pflege und etwas Gloss einen Glow Boost. Ziel ist es nämlich, einen natürlich winterlichen Look zu kreieren, der uns in eine Ice Queen verwandelt.

Cold-Girl-Make-up: Das sind die Essentials

Das Cold-Girl-Make-up ist ein alltagstauglicher Look, der jedem Hautton schmeichelt. Wer den TikTok-Trend nachschminken möchte, benötigt dafür eine getönte Tagescreme, die das natürliche Hautbild noch durchscheinen lässt, Rouge in Rosa oder Berry als Liquid oder Puder, etwas Highlighter, einen roten Lippenstift sowie Lip Oil und Gloss. Viele dieser Produkte gehören bereits zu unserer täglichen Beauty-Routine.

Schön, natürlich und super einfach zum Nachstylen! Wir haben die Fakten, wie ihr euch den Cold-Girl-Make-up Look zaubern könnt. © Vianney Le Caer

Get the Look: "I’m Cold"-Make-up step by step

Auf die gereinigte Haut tragen wir als Erstes mit unseren Händen die getönte Tagescreme auf. Den Moisturizer dabei behutsam in sanften, kreisenden Bewegungen verteilen und die Halspartie nicht vergessen. Diese einfache Grundierung verleiht unserer Gesichtshaut einen gleichmäßigen Teint ohne zu maskenhaft auszusehen. Auf Bronzer oder Konturpuder verzichten wir aber komplett, stattdessen verleihen wir der Haut durch die geschickte Platzierung von Rouge wieder mehr Tiefe.

Je nach eigener Präferenz, hat man hier die Wahl zwischen Liquid Blush oder einem Puder in einem dunkleren Rosa- oder Beerenton. Während wir Liquid Blush mit unseren Fingern auftupfen und verblenden können, ist für Rouge im Puderformat ein passender Pinsel notwendig. Am besten eignet sich dafür eine Kabuki-Brush. Das Rouge tragen wir zentral auf den Wangen auf und verblenden es nach oben hin zu den Schläfen. Für den süßen Frostbeulen-Look applizieren wir danach noch Blush auf der Nasenspitze, hier gerne großzügig sein und ordentlich verblenden.

Nun geht es an die Lippen. Auf diese tragen wir zuerst ein pflegendes Lippenöl auf, das die Haut geschmeidig macht. Danach pressen wir einen roten Lipstick auf die Mitte der Lippen und verblenden diesen mit den Fingern leicht über den Lippenrand hinaus. Dadurch erzielen wir eine optische Vergrößerung. On top Gloss auftragen, der für die Extraportion Glanz sorgt.

Last step sind schließlich Highlighter und Lidschatten, damit die Haut auch taufrisch aussieht. Diesen tragen wir mit einem Fächerpinsel auf Wangenknochen und Amorbogen auf. Zusätzlich können wir mit dem kleinen Finger etwas Highlighter für ein frosty finish zentral auf das Augenlid und im Augeninnenwinkel auftupfen und schon steht der Look!