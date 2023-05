Die besten Unisex-Parfums 2023: Die Top 4 Düfte, die ihr probieren solltet

Weich und blumig für die Frau, würzig und holzig für den Mann – so werden auch heute noch viele Düfte einem bestimmten Geschlecht zugeordnet. Doch immer mehr Unisex-Parfums erobern den Markt. Wir verraten, wie sie riechen und wie ihr den perfekten Duft findet.

Was sind Unisex-Parfums?

Unisex-Parfums sind Düfte, die weder speziell für Männer noch für Frauen entwickelt wurden, und die auch nicht geschlechtsspezifisch vermarktet werden. Sie verbinden verschiedene Duftnoten, lösen stereotype Grenzen zwischen typisch männlich und typisch weiblich auf. Ein Unisex-Parfum ist frei von Klischees und jeglicher Wertung – und tut genau das, was es soll: einfach gut riechen.

Warum suchen wir Unisex-Parfums?

In Zeiten von Gender-Debatten sind Unisex-Parfums gefragt wie nie. Klar, denn sie senden eine Botschaft: Ich bin ich und lasse mich nicht in eine Schublade stecken! Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach Düften, die ihre Persönlichkeit und Individualität widerspiegeln. Manche greifen zu Nischendüften, aber vielen genügt das noch nicht. Sie möchten ihren persönlichen Geschmack unterstreichen und nicht an Geschlechter-Stereotype gebunden sein. Oder sie bevorzugen einfach einen Duft, der nicht explizit auf ein bestimmtes Geschlecht ausgerichtet ist. Wer sagt denn, dass Frauen süße, blumige Parfums lieben und Männer die würzigen, holzigen Düfte bevorzugen? Gerade für die Herbst- und Winterzeit eignen sich die holzigen Düfte für Frau und Mann, oder nicht?

Unisex-Parfums: Was ist denn eigentlich typisch männlich, typisch weiblich oder unisex?

Eines vorab: Ein Parfum hat kein Geschlecht (das weiß auch Supermodel Gigi Hadid und mixt Männer wie Frauendüfte). Die Einteilung in maskuline und feminine Düfte haben wir übernommen und erlernt, genauso wie beispielsweise die stereotypen Farbzuordnungen Rosa für Mädchen und Blau für Jungen. Frische, floral-blumige Düfte werden als weiblich bezeichnet, ledrige, hölzerne, würzige Düfte als männlich. Ebenso werden sie vermarktet: in bunten Farben und verzierten Flakons für die Damen, in männlich-protziger Verpackung für die Herren. Setzen wir uns ganz unvoreingenommen mit den verschiedenen Düften auseinander, merken wir schnell, dass das Geschlecht eines Parfums reine Kopfsache ist. Und mit dieser Erkenntnis sollten wir uns am besten komplett von Parfum-Bezeichnungen wie "Für Sie" oder "Für Ihn" verabschieden.

Ein Parfum hat kein Geschlecht – verabschieden wir uns also von den stereotypen Zuordnungen im Parfumregal! © PeopleImages

Was zeichnet ein Unisex-Parfum aus?

Beim Cross-Scenting, so werden Unisex-Parfums im Fachjargon genannt, werden die verschiedensten Nuancen der traditionell femininen und maskulinen Düfte gekonnt miteinander kombiniert, ohne sich auf eine Richtung festzulegen. Dabei entstehen ganz neue Kreationen, die mit herrschenden Konventionen brechen. Unisex-Düfte sind weder zu süß noch zu herb, weder zu blumig noch zu holzig. Sie sind aufregend, ohne zu dominant oder extrem zu sein. Unisex Parfums positionieren sich in der Mitte, haben von allem etwas und sprechen damit alle Menschen an: "Ein Duft für alle Geschlechter" ist die Übersetzung von Unisex-Parfum. Der wahre Geruch entsteht erst auf der Haut – wie es bei Parfums üblich ist. Denn erst im Zusammenspiel mit dem Eigengeruch unserer Haut entwickelt sich ein Duft. Ein Parfum entfaltet seinen Duft immer ganz individuell, sodass keine zwei Menschen gleich riechen.

Beliebteste Unisex-Düfte 2022:

Laut Kosmetikvertreiber Douglas waren diese vier Unisexdüfte besonders hoch im Kurs und sind am häufigsten in den Einkaufswägen gelandet.

Aventus von Creed

Noir extreme von Tom Ford

Oud Wood von Tom Ford

Bal d'Afrique von Byredo

So findet ihr den perfekten Unisex-Duft für euch

Ein gutes Parfum ist mehr als nur ein Duft, der euch gefällt – es soll euren Style unterstreichen und zu euren Gefühlen und Erinnerungen passen. Wenn der Duft euch an positive Momente erinnert und ihr eine persönliche Verbindung zu diesem Geruch herstellt, dann ist er perfekt für euch. Deshalb ist es auch oft so schwer, das richtige Parfum zu finden, ohne es zu testen. Denn ausschlaggebend ist tatsächlich das, was in eurem Kopf passiert, wenn ihr das Unisex-Parfum auf eurer Haut riecht.

So findet ihr den perfekten Unisex-Duft zum Verschenken

Unisex-Parfums und Parfums überhaupt sind ein beliebtes Geschenk: Weihnachten, Geburtstag, Valentinstag oder zu besonderen Anlässen verschenken wir die Parfums. Meistens entscheiden wir uns für einen Duft, den wir selber gerne tragen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass die beschenkte Person vielleicht ganz andere Vorlieben hat. Expert:innen haben herausgefunden, dass die Duftvorlieben typabhängig sind: So bevorzugen Brünette häufig warm-fruchtige oder frische, blumige Düfte, während Blonde eher auf leichte, zitrische Düfte stehen. Das ist natürlich nur ein Anhaltspunkt, wenn ihr auf Nummer sichergehen wollt, entführt ihr die zu beschenkende Person in eine Parfümerie und wählt mit ihr gemeinsam das passende Unisex-Parfum aus.