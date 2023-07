Die Designer Bags der Stars: Heidi Klum, Rihanna und Co. tragen 2023 diese Trend-Handtaschen

Fashionistas wissen: Die passende Handtasche macht einen Look erst rund! Doch was sind die Handtaschen-Trends der Stars im Sommer 2023? XXL-Shopper oder Mini-Clutch, dezent oder extravagant? Wir haben uns umgesehen, welche Modelle bei Celebrities gerade besonders beliebt sind - lasst euch inspirieren!

Anzeige

Rihanna: Horsebit-Tasche von Gucci

Ganz in Rot präsentiert Rihanna ihren Babybauch in einer romantischen Date Night mit Partner ASAP Rocky. Farblich passend zum Outfit ist auch ihre Handtasche: die Vintage-Gucci-Tasche aus den frühen 2000ern in Knallrot. Sie harmoniert perfekt mit der einzigartigen Umstandsmode der Sängerin, Schauspielerin und Designerin. Das ikonische Horsebit-Modell aus der Tom-Ford-Ära hat Gucci für die kommende Herbst-Winter-Kollektion 2023/2024 übrigens neu aufgelegt - und schon jetzt sind alle verrückt danach. Ein echter Taschen-Trend 2023!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Jennifer Lopez: Hobo Bag von Charles & Keith

J.Lo wurde schon mehrfach mit der Crescent Hobo Bag in Halbmond-Form ist ein echter Eyecatcher. Sie lässt sich besonders in hellen Trendfarben super zu bunten Sommerkleidern kombinieren, ist aber auch in den klassischen Farben wie Grau oder Schwarz eine tolle Option. Mit der bezahlbaren Trendtasche des Labels Charles & Keith könnt ihr jedes Sommer-Outfit ganz easy aufwerten!

Entdeckt hier noch mehr günstige Modefavoriten der Promis.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: So erkennen wir Designertaschen-Fakes

Anzeige

Jacob Elordi: Andiamo Bag von Bottega Veneta

Viele Stars schwören auf die Kult-Taschen von Bottega Veneta: Victoria Beckham, Rosie Huntington-Whiteley oder Sam Smith sind nur einige Anhänger des talentierten Designers Matthieu Blazy. Auch "Euphoria"-Star Jacob Elordi liebt die Bags von Bottega Veneta, insbesondere die Unisex-Modelle. Lässig hat er sich die Andiamo Bag, das neueste Modell des Kult-Designers, am Arm hängen - und macht die Tasche damit vermutlich zur It-Bag der Gen Z und zu einem der heißesten Handtaschen-Trends für den Sommer 2023.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Karlie Kloss: Galleria von Prada

Das Topmodel ist bekannt für ihre Liebe zu Luxus-Handtaschen, ist doch die Birkin Bag eines ihrer Lieblings-Accessoires. Diesen Sommer setzt sie auf die Galleria von Prada, in den absoluten Sommerfarben Weiß und Cider. Die Handtasche aus Echtleder mit rundem Henkel und ausgefallenem Design ist ein echtes Upgrade für eure Sommergarderobe.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Sylvie Meis: Glamourös mit Yves Saint Laurent

Die Moderatorin Sylvie Meis hat ein Faible für Luxuslabels, die sie ihren Followern regelmäßig präsentiert. Mal eine gehäkelte Tote Bag von Prada, oder ein Shopper von Yves Saint Laurent. Dieses Label ziert auch im Sommer einige ihre Lieblingstaschen, wie beispielsweise die kleine, besonders edle Handtasche, die perfekt zu Designer-Jeans und High Heels passt. Die elegante, dunkle Tasche ist mit bunten, glänzenden Applikationen verziert, die der Bag das gewisse Extra verleihen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Georgina Rodriguez: Birkin Bag von Hèrmes

Dass die Birkin Bag von Hèrmes bei den Stars beliebt ist, wissen wir. Auch Cristiano Ronaldos Ehefrau Georgina Rodriguez ist ein echter Fan der Birkin Bags, insbesondere von den hellen und frischen Farben für das Frühjahr und den Sommer. Ton-in-Ton mit ihrem Outfit, oder als knalligen Eyecatcher trägt sie ihre Lieblings-Handtasche und macht den Klassiker zum Must-have für diesen Sommer.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidi Klum: Goldfischglas-Tasche von Kate Barton

Immer für eine Überraschung gut, vor allem was extravagante Accessoires betrifft - so kennen wir Heidi Klum. So zog sie bei den Fashion Trust US Awards mit einer besonders witzigen Taschenkreation alle Blicke auf sich. Die kleine Minibag von Heidi Klum wird zum Zielobjekt zahlreicher Fotografen, denn das Accessoire ist ein Goldfischglas - inklusive Goldfisch! Natürlich handelt es sich um einen Fake-Fisch, und Fake ist auch die ganze Tasche, denn Handy, Schlüssel und Co. könnt ihr nicht darin aufbewahren. Wenn auch keine Handtaschenempfehlung im eigentlichen Sinne - ein cooler Look ist es allemal!