Die Frisuren-Revolution von Heidi Klum: Das Hairstyling des Topmodels im Laufe ihrer Karriere

Egal ob mit Bob, Pony oder langer Mähne: Heidi Klum begeisterte uns mit vielen verschiedenen Hairstyles. Kurz vor Heidis 50. Geburtstag blicken wir zurück auf die bisherige Karriere der GNTM-Chefin und zeigen euch, wie sich die Frisuren und der Look des Supermodels im Laufe der Jahre verändert haben.

Die 90er-Jahre: Heidis Durchbruch

Wir starten unsere Zeitreise im Jahr 1992. Hier hatte die damals noch unbekannte Heidi Klum ihren ersten TV-Auftritt. Mit gerade einmal 18 Jahren stand sie beim Modelcontest "Model 92" von Thomas Gottschalk im Finale. Heidi überzeugte mit ihrem strahlenden Lächeln, ihrer zurückhaltenden Art und konnte sich so mit großem Vorsprung gegen ihre zwei Mitstreiterinnen durchsetzen. Neben ihrem Lächeln begeisterte Heidi auch mit ihrer Frisur. Bei ihrem Durchbruch trug das heutige Supermodel einen Seitenscheitel. Die voluminösen Locken mit leichten blonden Highlights stachen sofort heraus.

In den kommenden Jahren blieb Heidi ihrer Haarlänge treu. Neben einer Lockenfrisur trug sie ihre Haare auch gerne mal glatt. Anstatt ihre Haare zu färben, setzte sie weiterhin auf ihre brünette Naturhaarfarbe mit blonden Strähnchen.

So lernten wir Heidi Klum in den 90er-Jahren kennen. © picture-alliance / SCHROE'WIG/Eva Schroeder-Oertwig; picture alliance/United Archives | United Archives / Frank Hempel; picture-alliance / dpa | Gero Breloer

Beginn 2000er: Stufen und Pony

Die 2000er: Mit dem neuen Jahrtausend begann auch Heidis "Hairvolution". Heidi war zwar weiterhin brünett, begeisterte aber mit abwechslungsreichen Looks: 2001 trug sie bei einer Filmpremiere erstmals einen Pony und passend dazu einen glatten Stufenschnitt. Ein Jahr darauf präsentierte sie sich mit großen Korkenzieherlocken auf einer Benefizveranstaltung. Auch Hochsteckfrisuren konnten wir in den ersten Modeljahren bei Heidi entdecken. Zu den zehnten Espy Awards setzte das Supermodel mit einem Messy Bun und lässig zur Seite gekämmtem Pony auf Natürlichkeit.

Neuer Job, neuer Look: Im Laufe ihrer Modelkarriere änderten sich auch Heidis Frisuren. © IMAGO / Allstar; IMAGO / agefotostock;

Heidi Klum ab 2003: Jetzt wird sie blond!

Ab 2003 war Schluss mit dem natürlichen Braun: Heidi entschied sich für Blond. Die neue Haarfarbe in Kombination zu langen, gestuften Haaren mit geradem Pony machten die Verwandlung komplett. Diese Frisur, die sie zu ihrer Bademode-Kampagne mit H&M trug, wollte plötzlich jede:r haben.

Nur ein paar Monate später wieder ein Cut! Heidi verabschiedete sie sich von ihren langen Haaren und switchte auf einen Bob. mit seitlichem Pony - ein echter Supermodel-Look! Eine weiterer Frisurenwechsel folgte 2004: Auch der angesagte, wellige Stufenschnitt schmeichelte ihrer Gesichtsform. Das Spiel mit Volumen, Stufen und verschiedenen Blondtönen prägten auch in den kommenden Jahren Heidis Frisuren.

Heidi wird ein Blondie! Ab 2003 trug das Supermodel die Haarfarbe, für die sie heute bekannt ist. © IMAGO / ZUMA Wire; IMAGO / Rideaux-PicturePerfect; picture-alliance / dpa | PA Jordan

Ab 2008: In der Kürze liegt die Würze

Zur dritten Staffel von "Germany's Next Topmodel" überraschte uns Heidi mit einer neuen Frisur. Sie trug den angesagten Frisurentrend Clavi Cut in Kombination mit einem langen Pony. Neben geraden Schnitten setzte sie auch auf verspielte Frisuren. Ihre mittellangen Haare trug sie oft mit großen, voluminösen Locken. Mit einem seitlichen Scheitel und zur Seite geföhntem Pony zauberte sie einen völlig anderen und trotzdem bezaubernden Look. Über die Jahre blieb Heidi ihren blonden Haaren treu, setzte aber immer mehr darauf, ihre Mähne länger wachsen zu lassen. Ein absoluter Hingucker war Heidis Frisur im Jahr 2012. Ihre mittellangen Haare trug sie vorne kurz und hinten lang. Ein moderner Vokuhila mit Mittelscheitel, richtig gut!

Schnipp, schnapp, Haare ab - 2008 wurde Heidis Mähne nochmal kürzer. © picture alliance / dpa | Tobias Hase; picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Peter Kramer; picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP | Richard Shotwell

Ab 2013: Bye bye Pony, hello Mittelscheitel

Man bekommt ein wenig den Eindruck, dass Heidi seit etwa zehn Jahren IHRE Frisur gefunden hat. Ihr Markenzeichen, die langen, blonden Haaren, trug sie seit 2013 überwiegend mit leichten Wellen und Mittelscheitel. Ausgefallene Stylings gab es zwischendurch natürlich trotzdem. Egal ob strenger Dutt oder Fake-Undercut in Form einer Flechtfrisur - Heidi zog mit ihren Hairstyles immer wieder alle Blicke auf sich.

Von straight bis ausgefallen gestylt - Heidi Klum blieb ihrer blonde Mähne lange treu. © picture alliance / Star Max/IPx | Demis Maryanakis/STAR MAX/IPx; picture alliance / AP Photo | Rich Fury; picture alliance / AP Photo | Danny Moloshok

Ab 2018: Back to the Roots

Wow, was ein Auftritt. Zu Beginn des Jahres 2018 überraschte Heidi dann mit einem neuen Look. Auf dem roten Teppich der Grammy Awards trug sie nicht nur ein sexy Abendkleid mit transparenten Stellen. Der absolute Hingucker waren ihre wieder brünetten Haare. Damit kehrte Heidi zu ihrer Naturhaarfarbe zurück. Ihre langen Haare trug sie in lässige Beachwaves gelegt. Ihr Pony war mittig zur Seite geföhnt und betonte den trendy Mittelscheitel. Fast ein bisschen schade, dass Heidi nur wenig später zu ihren blonden Haaren zurückkehrte. Heidi testete nun auch den Balayage-Stil zu verschiedenen Frisur-Variationen - von glatt über half-up bis hin zur Wuschelmähne. Ab 2020 fand Heidi dann die Frisur, für die sie heute bekannt ist: lange Haare mit einem markanten, geraden Pony.

Nochmal braun - 2018 erschien Heidi auf den Grammys mit einer braunen Frisur. © picture alliance / Everett Collection | Elizabeth Goodenough/Everett Collection; picture alliance/AP Images | Evan Agostini; picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency

GNTM 2023: Heidi bekommt ein Umstyling

Das gab es noch nie! In der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" nahm Heidi Klum persönlich auf dem Friseur:innenstuhl Platz. Ein paar Zentimeter ihrer Mähne kamen ab und ihre Haarfarbe wurde aufgefrischt. Seitdem schwört Heidi auf dieses Frisur-Update und trägt es bis heute.