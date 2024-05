Die lässigsten Sneaker 2024: Hier kommen die heißesten Trend-Modelle für coole Looks im Sommer

Dass Sneaker zur Fashion-Grundausstattung gehören, ist klar. Doch wie jedes Jahr gibt es auch 2024 wieder Modelle, die uns sofort catchen. Vorsicht vor dem Sofort-Kaufen-Impuls, wir haben dich gewarnt!

Wer an Sneakern einfach nicht vorbeigehen kann, weiß um ihre Vorteile. Sie gehören zu den Basics unserer Garderobe, sind ultra-bequem und werden mittlerweile sowohl im Alltag als auch auf Dates, Partys und sogar im Office als adäquates Schuhwerk angesehen. Natürlich kristallisieren sich auch in der Foot Wear regelmäßig klare Trends heraus. Weiße Sneaker, Dad Sneaker, High Top Sneaker - das waren die Turnschuh-Trends der letzten Jahre. Jetzt wird's aber wesentlich ausgefallener und farbenfroher.

Im Clip: Auf Deutschlands angesagtester Sneaker-Messe

Retro-Sneaker

In der Mode kommt bekanntlich alles zurück. Das gilt für diese Saison dreifach, denn gleich drei verschiedene Jahrzehnte führen die Sneaker-Trends 2024 an. Von Silhouetten aus den 70ern wie dem Adidas SL 72 oder dem Nike Cortez über die 80er-Jahre mit dem schon 2023 gefeierten Adidas Samba bis zu den 2000er-Styles wie dem Nike V2K Run oder dem Asics Gel-Kayano 14 wurden die alten Modelle neu interpretiert. Während die Form der Schuhe vor allem an das ursprüngliche Design erinnert, sind sie heute eher bunt und futuristisch designt.

"Wir verzeichnen bei den Pinterest-Nutzer:innen in Deutschland seit 2023 den größten Anstieg bei den Suchen nach ‚Adidas Campus 00s Outfit’ und nach ‚Adidas Spezial Blue Outfit’ - achtmal mehr als noch im Vorjahr", sagt Jana Würfel, Head of Content Publishing DACH bei Pinterest. Auch der Onitsuka Tiger Mexico 66 feiert ein Comeback und wird derzeit vor allem in strahlendem Gelb gesucht - die Suchanfrage auf der Shopping-Plattform Stylight stieg Ende 2023 um ganze 142 Prozent an.

Running & Performance-Sneaker

Unter deinen Neujahrsvorsätzen war auch der, mehr Sport zu treiben? Wir haben zumindest den perfekten Sneaker-Trend für dich, der dich sporty aussehen lässt. Denn vom Laufsport inspirierte Modelle erobern derzeit die Streetstyles der großen Mode-Metropolen. Besonders zwei Modelle sind derzeit super angesagt und sie haben etwas gemeinsam: Metallic-Details in Silber. Du suchst einen sportlichen Schuh, der trotzdem stylish ist? Dann hast du die Qual der Wahl zwischen dem Asics Gel-1130s und dem New Balance 860 v2s. Das zweite Modell ist besonders in der Kooperation mit dem New Yorker Streetwear-Label Aimé Leon Dore auf den Sneaker-Börsen wie StockX derzeit heiß begehrt.

Trailrunning-Sneaker

Wir haben ja schon angekündigt, dass 2024 ein sportliches Jahr wird. Neben Running-inspirierten Schuhen warten auch Modelle auf uns, die aus dem Trailrunning, also dem Laufen in der Natur, stammen. Sie sind etwas klobiger und die Sohle hat ein stärkeres Profil, was sie nicht nur lässig in der Optik macht, sondern auch für echten Komfort sorgt. Drei der derzeit angesagtesten Modelle in diesem Bereich sind der Salomon XT-6, ein Unisex-Schuh, der sowohl in Pastell-Tönen als auch mit bunten Details überzeugt. Der Hoka Mafate Speed 2 ist ebenfalls Unisex und punktet mit außergewöhnlichen Farbkombinationen. Als Drittes lohnt sich ein Blick in die Zukunft, denn im Mai will Nike sowohl den Pegasus Trail 5 als auch den Zegama 2 launchen. Vor allem das zweite Modell wird optisch ein echtes Highlight. Ideal für stundenlange Shopping-Touren.

Wir sehen bunt

Natürlich gibt es auch Farben, die 2024 besonders angesagt sind. Während in den letzten Jahren weiße Sneaker dominiert haben, wird es in diesem Jahr ein wenig abwechslungsreicher. Wer es weiterhin eher schlicht mag, darf auf Creme-Töne sowie verschiedene Grau-Nuancen zurückgreifen. Allover-Looks in Grau sind übrigens ein Styling-Tipp für minimalistische Outfits, die edel wirken. Noch spannender wird es mit Metallic-Modellen in Silber, die vor allem auch zu Anzughosen aus Stoff elegant wirken und für einen spannenden Stilbruch sorgen.

Was Farbe angeht, gilt: Erlaubt ist, was gefällt. "Ein Blick in die USA zeigt, dass in diesem Jahr außerdem ‚rote Sneaker’ mit + 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf Pinterest an Beliebtheit gewinnen", so Jana Würfel. Burgunder und Gelb stechen vor allem bei Modellen wie dem Adidas Gazelle oder dem Onitsuka Tiger heraus. "Womöglich werden wir bald noch häufiger sportliche Schuhe und elegante Kleider zu feierlichen Anlässen kombinieren", vermutet Jana Würfel. Wir freuen uns drauf.