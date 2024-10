Schöne Socken musst du rocken - das ist scheinbar das Motto von Schauspieler Oliver Franck. Der hat nämlich ein kleines Socken-Label gegründet. Alles, was du dazu wissen musst, erfährst du hier.

Schauspieler und Socken-Designer

Oliver Franck ist ein Fashionista im Herzen - auch wenn er das als Dr. Fabian Kroiß in "Die Landarztpraxis" nicht unbedingt ausleben kann. Ein Arzt setzt meist auch eher auf praktische als stylishe Klamotten, ist klar.

Umso schöner, dass Oliver privat gerne mal aufdreht. Das kann auch an der Frau an seiner Seite liegen. Ehefrau Anita ist "crazy for fashion". Die Gründer berichten weiter auf ihrer Website, dass Anita deswegen den Design-Part übernimmt. Als begeisterter Sportler sei es Oliver aber ebenso wichtig, gute Socken zu haben. Er leitet den Bereich Business und Marketing.

Gemeinsam haben die beiden ihre Liebe zur Kleidung dann zu einem Business aufgebaut: 2020 gründeten sie das Label "XOXO Hamburg", das sich 2022 zur Marke "Loones" gewandelt hat.

Nachhaltige Socken

Hier produzieren sie nach eigener Angabe "zeitlos-trendige und nachhaltige Socken für jede Gelegenheit" und legen Wert auf Nachhaltigkeit und eine europäische Produktion.

Die Tennissocken für die ganze Familie überraschen mit bunten Farben, coolen Sprüchen und lässigen Designs. Kostenpunkt für ein Paar: um die 15 Euro. Kindersocken gibt es ab circa 12 Euro.