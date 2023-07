Die schönsten Sommer-Frisuren: Farbe, Schnitt und Co. - diese Styles sind 2023 im Trend

Neue Frisuren und coole Trendhaarfarben: Wie wir demnächst unsere Haare stylen, ist eine der spannendsten Fragen für alle, die Trends lieben. Hier kommen 10 Frisurentrends, die 2023 auf die Köpfe wollen!

Frisurentrends 2023: Neue Frisuren und Trendhaarfarben

Aufregende Frisuren und aufregende Farben haben wir auf dem Trendradar 2023 gesichtet. Romantische Flechtfrisuren, Sleek Look, Mittelscheitel oder Pixie-Cut: Viele altbekannte und neue Trendfrisuren sind 2023 total angesagt. Dazu kommt eine breite Palette angesagter Farben, von warmen Brauntönen bis zu kühlem Arctic Blond. Wir verraten euch die Top 10 der Frisurentrends 2023.

Erfahrt jetzt schon was die angesagtesten Modetrends für die Frühjahr-Sommer-Saison 2023 sind. Deine Nägel sollen im Frühling ebenfalls absolut im Trend liegen? Wir zeigen dir, wie du die Trend-Maniküre hinbekommst. Wenn du jetzt noch mit deiner Frisur im Trend liegen willst, dann haben wir hier die Trendfrisuren für langes Haar für dich.

1. Trendfrisur 2023: Baby Braids und romantische Flechtfrisuren

Der Trend der Frisuren im Herbst 2022 setzt sich auch 2023 fort: Flechtfrisuren sind weiterhin total angesagt. Dabei sind besonders die romantischen Flechtfrisuren gefragt, denen ihr mit einem Haar-Accessoire einen malerischen Touch verleiht. Samtschleifen, Perlen oder Haarreifen veredeln den Look. Auch die unkomplizierten Baby Braids bleiben uns 2023 erhalten: Die so easy zu stylenden Minizöpfe umrahmen die Kontur des Gesichts und erreichen mit wenig Aufwand maximale Wirkung.

Wenn ihr noch nach der perfekten Frisur für euer Workout sucht, dann schaut hier vorbei.

2. Trendfrisur 2023: Mittelscheitel

Mittel- oder Seitenscheitel? Der Trend für das kommende Jahr ist eindeutig der Mittelscheitel. Bei der stylischen und vielseitigen Frisur ist alles erlaubt, solange die klare Linie des Mittelscheitels zu erkennen ist: vom kurzen Bob bis zur langen Mähne, vom tiefen Dutt bis zur Flechtfrisur. Besonders angesagt ist der Mittelscheitel im Sleek-Look, so wirkt jede Frisur super modern und cool.

Der Sleek Look passt zu vielen Frisuren: Ob mit offenen Haaren, als Zopf oder auch mit einem Mittelscheitel. © Portra

3. Trendfrisur 2023: Wet Waves

Wer sagt denn, dass der Wet Hair Look in den Sommer gehört? Diese Frisur können wir das ganze Jahr über tragen. Die lässigen Beach Waves sind nicht nur im Sommerurlaub ein Eyecatcher, sondern das ganze Jahr über absolut angesagt. Egal, ob dein Haar lang, kurz, glatt oder wellig ist: Mit Salzspray, Lockenstab, Schaumfestiger und glänzendem Haarspray lassen sich die lässigen Wet Waves in jede Haarlänge und -struktur zaubern – die trotzen sogar dem regnerischsten Wetter!

4. Trendfrisur 2023: Sleek Look

Der Sleek-Look ist nicht nur beim Mittelscheitel angesagt, sondern überhaupt ein großer Trend im Jahr 2023. Die glänzenden, glatten Haare werden mithilfe von Schaumfestiger oder Haargel eng am Kopf getragen und verleihen damit jeder Frisur eine glamourös-elegante Note. Der Sleek-Look passt zu jeder Haarlänge und zu jeder Frisur, wichtig ist nur, dass der Haaransatz glatt ist. Dann kannst du den Sleek Look tragen, wie es dir gefällt: klassisch mit offenen Haaren, als Dutt, Zopf oder mit Baby Hair.

5. Trendfrisur 2023: Kinnlanger Blunt Bob

Die gradlinige Bob-Frisur aka Blunt Cut oder Blunt Bob war eigentlich nie weg vom Trendradar und gehört auch 2023 zu den besonders angesagten Frisuren. 2023 liegt besonders der Short Shag im Trend, denn diese Trendfrisur für kurzen Haare sorgt bei feinem Haar für mehr Volumen, sieht elegant aus und lässt sich ganz easy stylen. Auch auf Kinnlänge ist die stumpf geschnittene Frisur ein echter Eyecatcher. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Haarschnitt zu stylen, wobei aktuell der Sleek Look und der Mittelscheitel zu den coolsten Looks gehören.

6. Trendfrisur 2023: klassischer Pony

Pony-Frisuren haben uns schon die letzten Jahre immer wieder mit neuen Trends überrascht: Nach den provokanten Razor Bangs, den fluffigen Side Bangs, den voluminösen Curtain Bangs und den ruhigen, und doch umwerfenden Wispy Bangs kehren wir nun zum klassischen Pony zurück. Die Strinfransen fallen modern und lässig ins Gesicht, die Spitzen reichen bis zu den Wimpern. Für einen sanften Übergang in die restliche Frisur wird der Pony ab den äußeren Augenwinkeln etwas länger. Der leicht ausgefächerte Pony à la Anne Hathaway mit einem lockeren, fransigen Look steht jedem Gesicht und passt zu jeder Haarlänge. Er lässt sich super einfach mit der Rundbürste stylen. Tipp: Achte darauf, keine beschwerenden Pflegeprodukte zu verwenden, die den Pony an die Stirn klatschen.

7. Trendfrisur 2023: Pixie Cut

Kurzhaarfrisuren sind auch 2023 wieder – oder immer noch – angesagt. Allen voran der klassische Pixie Cut mit der sehr kurzen Seiten- und Nackenpartie und dem etwas längeren Deckhaar. Die Trendfrisur betont die Gesichtskonturen, lässt den Hals lang und schlank wirken und passt perfekt zu einem herzförmigen Gesicht. Der Pixie-Cut lässt sich einfach stylen, dazu wird etwas Volumenmousse eingearbeitet und schon wirkt das Haar voluminös und füllig. Wer feines Haar hat, wird von diesem Schnitt besonders begeistert sein. Pixie ist die englische Bezeichnung für Elfe, und mit einer etwas längeren Frontpartie macht die Frisur ihrem Namen alle Ehre: Dann umspielen die Haare locker das Gesicht und sorgen für einen elfenhaften Look.

Kurze Haare sind nicht nur angesagter Trend, für manche Frauen ist ein Buzzcut oder ein Pixie eine echte Offenbarung. Erfahrt hier 9 Gründe, weshalb ihr diesen Sommer unbedingt eine Kurzhaarfrisur tragen solltet.

Der Pixie Cut gehört zu den coolsten Kurzhaarfrisuren in 2023. Damit stellt ihr eure Gesichtsform besonders gut zur Geltung. © Westend61

8. Trendfrisur 2023: Bixie Cut

Wer sich an einen Pixie nicht herantraut, wählt die etwas längere Variante, den mindestens genauso angesagten Bixie-Cut. Der Mix aus Bob und Pixie ist etwas länger als der Pixie-Cut und an den Seiten und am Hinterkopf stark durchgestuft. Dadurch bekommt die Frisur Bewegung und die Leichtigkeit eines Shags. Die lange Kurzhaarfrisur ist keine Einheitsfrisur, sondern ganz individuell zu stylen, passend zu jeder Persönlichkeit, jedem Look und Anlass. Die perfekte Frisur für alle, die Vielseitigkeit, Wandelbarkeit und einen individuellen Style lieben.

9. Trendfrisur 2023: Große Haarklammern und Single Hair Clips

Haar-Accessoires sind die großen Gewinner in 2023. Zum einen tragen wir große Klammern, um aus einer unordentlichen Mähne ratzfatz eine elegante Frisur zaubern. Zum anderen setzen wir auf einzelne Haarspangen, egal ob schmale Haarnadeln oder breite Klammern, die als Statement-Piece verwendet werden. Das heißt: Eine Klammer pro Frisur – gerne auffällig mit Perlen – und die wird so richtig in Szene gesetzt.

10. Trendfrisur 2023: Haarfarben

Was wären die schönsten Frisuren ohne spannende Farben! Dabei setzen sich die Trendfarben Herbst & Winter 2022 fort: warme Braun- und Karamelltöne wie Expensive Brunette, Golden Brown oder Salted Caramel, ein helles, kühles Blond mit dem Namen Artic Blond und Kupferrot. Auch starke Haarfarben wie ein fast schwarzes Dark Graphite und ein kräftiges Pink fallen 2023 ins Auge. Mit Neon- und Pastellfarben setzen wir als Highlight oder Farbflash besondere Akzente.

Tipp: Falls die neue Trend-Farbe doch nicht deinen Wünschen entspricht, haben wir hier die besten Hacks zum schonenden Entfernen von Haarfarbe.