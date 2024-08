Bei der stilbewussten GNTM-Chefin baumelt eine der It-Bags der Saison schon am Arm. Aber auch ihre Model-Kolleginnen Vivien Blotzki und Rebecca Mir wissen, welche Taschen 2024 angesagt sind. Alle Styles und Must-haves im Überblick.

Kirschrote Mini Bag à la Heidi Klum

The hype is real! An der Trend-Farbe Rot führt diesen Sommer kein Weg vorbei. Wer sich nicht gleich von Kopf bis Fuß in Scharlach-, Feuer- oder Tomatenrot hüllen möchte, tastet sich mit leuchtend roten Accessoires an den Trend heran. Wir tragen die Farbe in sämtlichen Schattierungen, als High Heels, Haarschmuck und auf den Lippen, aber am allerliebsten als kleinen Eyecatcher in der Hand. Rote Taschen sind nämlich super hot und passen zu jedem Outfit. Glaubst du nicht? Auftritt Heidi Klum!

Natürlich rockt der Fashion-Profi den Trend längst. Zuletzt auf der Geburtstagsparty von Tochter Leni Klum. Sie stylt ihn zum Allover-Denim-Outfit - einem ihrer liebsten Jeans-Looks derzeit - darüber eine neongelbe Regenjacke und die kirschrote Bag als "cherry on top"!

Eine rote Handtasche ist definitiv der einfachste Weg, um den Trend-Ton in die eigene Garderobe zu integrieren. Außerdem ist sie, anders als andere signalrote Teile, zeitlos und somit eine sicherere Investition als die roten Cowboy-Boots. Jetzt in ein Designer-Piece zu investieren, lohnt sich. Aber auch erschwingliche Marken sind auf den Trend aufgesprungen. Die Auswahl ist riesig.

Handtaschen im Office-Siren-Style wie die von Rebecca Mir

Der Office-Siren-Trend hat TikTok im Sturm erobert und plötzlich sind Büro-Styles, wie wir sie schon mit dem Librariancore-Trend gefeiert haben, mega angesagt. Klassische Modelle, Aktentaschen, strukturierte Rahmentaschen und seriöse Schulranzen wurden zum Trend-Accessoire. Aber dabei kann man diese Styles nicht nur zu Bleistiftrock und weißer Bluse im Büro tragen, sondern super auch zur Jeans kombinieren. Rebecca Mir trägt ihre zum engen Strickkleid. Ihr Dutt im Haar und der kleine Kragen am Kleid unterstreichen die sexy Office-Siren-Vibes noch mehr.

So stylt Viviane Geppert ihre Braided Bag

Während Flechtkörbe ja eher ein sommerliches Accessoire sind, kann sich eine geflochtene oder geknüpfte Handtasche das ganze Jahr über sehen lassen. Luxuriöse verflochtene Streifen aus veganem oder Wildleder, aber auch Bast und Stroh verpassen jedem Look mehr Struktur und Textur.

Schlangen-Styles kommen zurück - Palina Rojinski zeigt wie

Schlangenhaut-Optik und Kroko-Drucke sind Klassiker, die immer wieder auf die Fashion-Wishlist zurückkehren. 2024 tragen Mode-Profis wie Palina Rojinski wieder mit Vorliebe Accessoires im Reptilien-Look. Neben Handtaschen sind auch Stiefel und Sandalen im passenden Design wieder zurück. Von Varianten in Nude über Smaragdgrün bis hin Elfenbein können wir zwischen unzähligen Interpretationen wählen. Shopping-Tipp: Halte Ausschau nach Vintage-Designer-Taschen. Hier lässt sich gelegentlich ein Schnäppchen machen.

Statement-Clutch: Vivien Blotzki hat sie schon!

2024 bekommen wir mehr Vielfalt in dieser Kategorie geboten als je zuvor. Clutches in kreativen, extravaganten Interpretationen füllen, neben klassische Modellen, jetzt die Shops. Du musst dich nur noch für eine entscheiden. Die GNTM-Gewinnerin des letzten Jahres Vivien Blotzki kombiniert gleich zwei Trends und trägt ihre Eyecatcher-Clutch mit klimpernden, funkelnden XL-Pailletten.

Massive Metall-Details wie an der Tasche von Alex Mariah Peter

Schimmernde Schlösser, Schnallen, Griffe, Ketten und Nieten verpassen deinem Look den angesagten Bondage-Twist und ein strukturelles Element. Metallisch verzierte Taschen sind außerdem eine weitere Hommage an Y2K-Handtaschen. Ganz gleich in welcher Größe, Form oder Farbe du deine Heavy-Metal-Bag trägst, sie wird garantiert bewundernde Blicke auf sich ziehen. Alex Mariah Peter setzt auf ein schwarzes Exemplar mit silbernen Verzierungen zum Allover-White-Look - ein gelungener Kontrast!