Go, Team Germany! Und damit ist nicht nur die Performance von Nagelsmanns Kickern gemeint. Wir feiern auch die Fashion-Highlights ihrer größten Fans: Entdecke den coolen Style der Spielerfrauen! Diese 11 Mode-Champions behalten wir für Trend-Inspiration im Auge. Wo? Die Fußball-EM 2024 kannst du kostenlos live auf Joyn verfolgen.

Die heißesten Outfits für den Fußballsommer

Was wir beim Public Viewing und auf der Fanmeile tragen werden? Dafür haben wir die Instagram-Accounts dieser deutschen Spielerfrauen genau im Blick. Während ihre Lieblinge auf dem Platz um den EM-Titel kämpfen, werden sie auf den Tribünen und auf Social Media ihr Team anfeuern - und die It-Pieces und Must-haves der Saison zeigen, die auch abseits vom Spielfeld angesagt sind.

Im Clip: Das sind die deutschen Spielerfrauen

1. Candice Brook

Mit Leroy Sané, dem offensiven Mittelfeldstar der Nationalelf, hat die US-Amerikanerin zwei Kinder. Wenn die beiden nicht gerade im Stadion sind, oder gemeinsame Familienzeit genießen, dann trifft man sie auch mal auf Fashion-Shows, wie der von Kenzo. Dort erschienen die beiden in einem trendy Style-Mix aus Old-Money-Look und Athleisure. Candice liefert regelmäßig Inspiration für ungewöhnliche Kombinationen und edgy Statement-Looks.

2. Alicia Andrich

Die Frau von Mittelfeldspieler Robert Andrich, Alicia Andrich, hat eine große Vorliebe für Maxikleider in Neutral Colors. Scrollt man durch ihre Instagram-Page entdeckt man unzählige Outfits in engen und extralangen Dresses in Beige, Creme oder Vanille. Wir sind gespannt, ob sich der aktuelle Trend auch auf den Tribünen durchsetzt.

3. Lea Prinz

Lea Prinz ist absoluter Fashion-Profi. Erst seit kurzem hat die Influencerin ihre Beziehung zum Verteidiger Maximilian Mittelstädt öffentlich gemacht. Ebenso wie die beiden als Paar Mode und Sport zusammenführen, mixt Lea auch in ihren Outfits sportliche Elemente mit Designer-Pieces. Zum Beispiel lässige Vans mit einer It-Bag von Dior.

4. Lisa Müller

Seit 2009 sind Thomas Müller und Lisa verheiratet. Die Frau an der Seite des Langzeit-Nationalspielers ist selbst Profisportlerin und zeigt sich daher meist in ihrem Turnier-Outfit. Als Dressur-Reiterin trägt sie hohe Stiefel, weiße Hose und blaues Jackett, privat sieht man sie häufig in dezenten Alltags-Looks wie Shirt und Jeans. Aber wenn das sportliche Paar gemeinsam ausgeht, dann greifen beide zu schicker Abendgarderobe.

5. Sara Gündoğan

Als Moderatorin und Model ist Sara vor der Kamera immer top gestylt. Privat bevorzugt sie Streetstyle und Casual Chic. Selbst bezeichnet sich die Frau des Mittelfeldspieler İlkay Gündoğan auch als Oversize-Jeans-Girl und postet regelmäßig coole Denim-Looks.

6. Sophia Weber

Auf Instagram ist sie bekannt als @sophiaaemelia und seit 2019 ist sie die Freundin von Kai Havertz. Inzwischen sind die beiden sogar verlobt und Fans rechnen mit einer großen Hochzeit nach der EM 2024. Sophias liebste Fashion-Farbe ist eindeutig Schwarz: Sie liebt edle Allover-Black-Looks und setzt nur selten auf bunte Akzente.

7. Annika Neuer

Die Frau von Torwart Manuel Neuer gibt auf Social Media sehr wenig von sich preis. Aber wenn man die professionelle Handballspielerin spottet, dann meist in perfekt kuratierten super sportlichen Outfits. Sie ist unser Fashion-Vorbild in Sachen Athleisure-Style.

8. Lina Kimmich

Auf Instagram teilt Lina viele verschiedene Styles. Im Alltag ist sie eher leger unterwegs, präsentiert sich gelegentlich aber auch im Glam-Look oder im Bikini am Strand. Als echte Münchnerin und Frau von Bayern-Star Joshua Kimmich kennt sie außerdem die aktuellen Trachten-Looks. Von ihr kannst du dir Inspiration für die nächsten Wiesn holen.

9. Daniela ter Stegen

Heißer Tipp: Folge der Architektin Daniela ter Stegen unbedingt für Interior-Inspo. Immer wieder gibt sie Einblicke in ihr geschmackvoll eingerichtetest Zuhause, das sie sich mit Marc-André ter Stegen aufgebaut hat. Aber auch für ihre stilsicheren Normcore-Looks etwa mit Jeansjacke, Sneakers und Baseballkappe bekommt sie Likes von uns.

10. Jennifer Anton

Die Frau von Waldemar Anton teilt nicht nur jede Menge süße Pärchenbilder - zur Freude der Fans - sondern auch jede Menge High-Fashion-Styles. Wer die Taschen-Trends der Saison kennen möchte, der sollte unbedingt auf ihrem Profil vorbeischauen.

11. Izabel Goulart

Auf dem Instagram-Account des Topmodels findest du Looks vom roten Teppich und von Laufstegen. Aber am interessantesten sind die Bikinis von der Verlobten des Torhüters Kevin Trapp. Schließlich ist sie als Brasilianerin absolute Expertin in Sachen Beachwear.