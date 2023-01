Die Top 7 Beauty-Apps, die wir uns jetzt downloaden

Wäre das nicht praktisch, wenn man eine Coloration einfach per Double-Tap färben könnte? Oder das Augen-Make-up per Drag-and-drop auf die Lider zieht? Ganz so weit ist die Beauty-Branche zwar noch nicht, aber mit dem Smartphone lässt sich trotzdem schon einiges zumindest virtuell umsetzen.

Anzeige

So könnt ihr jetzt schon in einigen Beauty-Apps die richtige Pflege-Formel oder den perfekten Foundation-Farbton für eure Haut finden. Ergänzt werden die Funktionen von Schmink- und Styling-Tutorials, zum Beispiel für die perfekten Augenbrauen. Sehr praktisch vor dem nächsten Frisörbesuch: Ihr könnt auch Frisuren und Haarfarben virtuell ausprobieren. Wir haben die coolsten Beauty-Apps getestet und stellen euch vor, welche virtuellen Beauty-Hacks ihr in Zukunft anwenden könnt.

The Brow App von Anastasia Beverly Hills

Die Basis der Technologie bildet die Golden Ratio-Methode von Anastasia Soare (sie ist die Gründerin von Anastasia Beverly Hills, auch bekannt als die Eyebrow Queen). Durch die patentierte Methode soll zu jedem Gesicht die perfekte Augenbrauenform ermittelt werden. Während Stylist:innen diese Methode schon lange in Salons anwenden, kann nun jede:r von uns via App darauf zurückgreifen. Die Kamera erfasst und misst die Gesichtsform und Gesichtszüge, woraufhin ein Algorithmus dann die ideale Augenbrauenform ausspuckt.

Aber damit wäre uns ja noch nicht unbedingt geholfen. Deswegen kann die App noch mehr. Die Experience beginnt mit einem kurzen Quiz, das ermittelt, welche Erfahrung man mit seiner eigenen Augenbrauenpflege hat. Darauf folgt dann die Gesichtsanalyse durch die Frontkamera auf Grundlage der Golden Ratio-Methode. Schließlich bekommt man Augenbrauenformen in abgestimmten Farben vorgeschlagen. In einer Anprobe-Simulation werden die echten Brauen retuschiert und die Golden Ratio-Brows auf dem Gesicht angezeigt. Hat man daraus die gewünschte Augenbrauenform und -farbe ausgewählt, bekommt man eine einfache Anleitung und Schablonen zum Zupfen, Trimmen und Auffüllen. Besonders cool: Man kann auch einen virtuellen Termin mit einer/einem Anastasia Beverly Hills-Spezialist:in vereinbaren.

Vor allem für Make-up-Anfänger:innen ist die App wirklich hilfreich, da man einiges dazulernen kann. Aber auch Profis profitieren, denn hier lassen sich schnell und einfach spannende Looks ausprobieren. Vielleicht findet ihr sogar eine neue Augenbrauenform, die ihr ohne die virtuelle Anprobe nicht entdeckt hättet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lush Bathe

Für alle, die beim Baden etwas Gesellschaft gebrauchen können, hat Lush die Bathe App entwickelt. Aber sie kann noch mehr als unterhalten: Die Applikation verbindet sich mit Apple Health und Google Fit und synchronisiert die Schlafdaten und Herzfrequenz mit dem Bade-Konto in der App. Ziel ist es schließlich, die Benefits des Badens zu maximieren und gleichzeitig verständlich zu kommunizieren. Das audiovisuelle Badeerlebnis, das über den Handy-Screen läuft, soll ein simples hausgemachtes Bad zum absoluten Wellness-Erlebnis machen. Dafür haben Wellbeing-Expert:innen, Heilpraktiker:innen, Klangheiler:innen und Mentor:innen bei der Entwicklung der App mitgewirkt. Sie haben verschiedenste meditative In-App-Erlebnisse aufgenommen, wie zum Beispiel angeleitete Meditationen, Meditationen mit Musik, Klänge von Klangheiler:innen oder von ASMR-Profis. Während man badet, kann man den vielseitigen Meditationen lauschen.

Anzeige

Anzeige

Die App ist eine wirklich niedliche Spielerei und ein angenehmes Plus zum Badeerlebnis. Wer sich aber keine App dafür herunterladen will, kann auch in den Podcast der Marke "The Sound Bath Podcast" abtauchen. Herrlich entspannend.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Sephora App

Produktempfehlungen und einen Shop bieten zwar alle Apps an, aber die Sephora App konzentriert sich, anders als die anderen Apps, hauptsächlich auf das Shopping-Erlebnis. Für alle Beauty-Fans bietet sie einige Benefits. Man erhält zum Beispiel vorab Infos und News zu neuen Produkten, man kann sich über upcoming Beauty-Trends informieren und wöchentlich gibt es exklusive Angebote. Wer die App regelmäßig zum Shoppen nutzt, kann außerdem seine Favoriten wie bestimmte Lieblingsprodukte oder Brands darin abspeichern. Diese Favoriten, aber auch spezielle Angebote oder unterhaltsame Animationen sind in "App of Cards" aufbereitet – das heißt, man kann sich durch sie durchswipen, wodurch das Shopping-Erlebnis etwas Spielerisches bekommt. Zudem ist die Kundenkarte in der App abrufbar, mit der man auch im realen Shop Bonus-Vorteile nutzen kann. Außerdem kann man Services und Treatments in den Stores und Corner-Shops direkt über die App buchen.

Wer regelmäßig bei Sephora einkauft, egal ob online oder offline, wer eine Kundenkarte hat oder regelmäßig die Services in den Stores nutzt, für den ist die App ein nützliches Tool, das einige Benefits bietet. Für die, die nur selten bei Sephora vorbeischauen, ist die App kein Must-have.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Mary Kay MirrorMe

Mit dem Virtual Makeover via App lassen sich spielerisch Produkte von Mary Kay testen, indem man Lippenstift und Co. auf dem eigenen Foto "anprobiert". Man kann virtuell ganze Looks schminken und alle dafür verwendeten Produkte anschließend direkt shoppen. Die fertig bearbeiteten Bilder lassen sich zudem schnell und einfach auf Social Media teilen. Dabei kann man aber auch die Tipps und Trend-Updates der App nutzen, sich von Trend-Looks und Styling-Ideen inspirieren lassen.

Anzeige

Wer also einen Look vor dem Schminken erst einmal probe tragen möchte, kann die MirrorMe App dafür wunderbar nutzen. Sie platziert das Make-up präzise auf den Wangen, Augen und Lippen und dort bleibt es auch – sogar wenn das Gesicht in Bewegung ist.

#MirrorMe: Teilt euer Virtual Makeover in den Sozialen Medien und nutzt dafür die App von Mary Kay. © Jeremy Poland

Skin Genius von L'Oréal Paris

In Zusammenarbeit mit Dermatologen und auf Basis der aktuellen dermatologischen Forschung hat L’Oréal Paris eine App entwickelt, die Nutzer:innen helfen soll, ihre persönliche Pflege-Routine zu finden und zu entwickeln. Die Diagnosen sollen nach eigenen Angaben annähernd so genau sein wie bei einer persönlichen Beratung bei der Hautärztin oder dem Hautarzt. Die Analyse-Methode der App wurde außerdem vom International Board of Dermatologists von L'Oréal Paris validiert.

Skin Genius analysiert dafür acht wichtige Merkmale der Haut: Zunächst die Falten, wobei diese wiederum in unterschiedliche Gesichtspartien und typische Falten unterteilt werden. Weiter geht’s mit der Strahlkraft der Haut, wobei die App misst, wie das Licht von den Wangen reflektiert wird, wo der Glow am stärksten sichtbar ist. Drittens analysiert die App die "Festigkeit" der Haut anhand des Hauttons und versucht zu erkennen, wo die Haut zu erschlaffen beginnt. Schließlich scannt die App das Gesicht auf der Suche nach großen Poren, checkt anschließend die Pigmentierung nach dunklen Flecken und Verfärbungen, sucht nach Fine Lines, also extra feinen Fältchen, untersucht die Augenkontur nach Anzeichen von Müdigkeit, Erschlaffung und Fältchen und versucht abschließend noch sehr tiefe Falten ausfindig zu machen.

Danach spuckt das Tool Produktempfehlungen für eine komplette Pflege-Routine von Reinigung bis Nachtpflege aus. Wer seine Pflege-Routine noch nicht gefunden hat, für den ist die Hautanalyse per App auf jeden Fall eine coole, weil spielerisch unterhaltsame Option, diese zu ermitteln. Aber Vorsicht bei sensibler, problematischer Haut. Dann sollte besser eine Dermatologin oder ein Dermatologe mit einer Diagnose helfen.

Daneben bietet L’Oréal Paris auch noch die Make-up Genius App und die Style My Hair App an. Mithilfe von Filtern kann man die L’Oréal Paris Produktpalette von Lippenstiften und Lidschatten über Foundations und Rougetönen bis hin zu Mascara und mehr ausprobieren. Oder sich live per Video durch 50 verschiedene Haarfarben probieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Chanel Lipscanner

Anders als die anderen Apps, in denen man hauptsächlich Make-up-Produkte wie unter anderem Lippenstifte ausprobieren kann, fokussiert sich der Chanel Lipscanner nur auf die Lippen und geht dabei noch einen Schritt weiter. Man kann Bilder in die App hochladen und der Lipscanner findet den passenden Lippenstift dazu. Wer also wissen möchte, welchen Ton die Chanel Models auf dem Laufsteg getragen haben oder welche Farbe Kirsten Stewart bei den Oscars auf den Lippen lag, der muss nur das passende Bild hochladen und kann den Lippenstift nachshoppen. Man kann aber auch ein Selfie, den Instagram Post einer Freundin oder sogar einen Schnappschuss einer Chanel Tasche nutzen und findet ein Match aus den über 400 Optionen.

Anzeige

Anzeige

Die App ist kreativ und unterhaltsam – perfekt, um als Beauty-Junkie Spaß zu haben. Vor allem Fans der Marke können sich damit stundenlang beschäftigen.

Color Match App von Garnier

Jeder dunkle Typ hat wohl schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre blond zu sein – und umgekehrt. Mit der Color Match App von Garnier lässt sich das ganz einfach und vor allem risikofrei herausfinden. Die Anwendung ist simpel und die Optionen wirklich sehr vielseitig.

Egal ob man ernsthaft auf der Suche nach einer neuen Haarfarbe ist, oder sich einfach nur einen Spaß daraus machen will, die spielerische Anprobe von Haarfarben macht die App zu einem unterhaltsamen Zeitvertreib. Gerade wenn man große Veränderungen in Angriff nehmen will, lohnt es sich, die gewünschte Farbe vorher auszuprobieren.