Die Trends von Heidi Klum zum Nachstylen: Sonnenbrille, Schuhe und Co. - diese Accessoires trägt sie!

Heidi Klum ist bekannt für ihr untrügliches Trendgespür. Dabei stimmt sie nicht nur ihre Frisuren und ihr Nageldesign auf ihre Looks ab, sondern setzt auch immer mit besonderen Sonnenbrillen, Schmuck oder Handtaschen Akzente. Zum 50. Geburtstag der GNTM-Chefin zeigen wir euch unsere Top 6 ihrer ausgefallensten Accessoires.

Anzeige

Die 6 schönsten Accessoires von Heidi Klum

Heidi Klum ist ein echter Profi in Sachen Mode und Styling und hat die Gabe, uns immer wieder aufs Neue mit ihren Looks zu verzaubern. Ein besonderes Faible hat das Supermodel dabei für besondere Accessoires, die jedem Outfit das gewisse Etwas verleihen: Von glitzernden Sonnenbrillen in ausgefallenen Farben bis zum stylishen Hut ist alles dabei.

Auch ein absolutes Highlight: Heidi Klums Fingernägel und ihre 6 schönsten Accessoires. Erfahrt hier, wie ihr ihre schönsten Looks zu Hause nachstylen könnt. Strahlend schön mit 50: Hier kommen die Beauty-Geheimnisse von GNTM-Chefin Heidi Klum! Tanga-Blitzer bei GNTM 2023: Erfahrt hier, wie cool Heidi Klum ihr sommerliches Y2K-Outfit stylt.

Anzeige

Anzeige

Lasst Euch inspirieren! Diese coolen Looks trägt Heidi bei GNTM Joyn Zeitlos schön! So sieht Heidi im Laufe der GNTM-Jahre aus In 18 Staffeln GNTM präsentierte das Topmodel zahlreiche coole, aber auch gewagte Looks.

Accessoire Nr. 1: Heidi zeigt Herz

Was für eine Liebeserklärung an eine ihrer liebsten Modemarken! Heidi outet sich in diesem herzigen Ouftit als echter Moschino-Fan. Für die Kids Choice Awards entschied sie sich für den süßen Zweiteiler-Look mit Blumenmuster. Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt setzt Heidi auch bei ihren Accessoires auf große, rote Herz-Applikationen: angefangen von den Ohrringen über die Tasche bis hin zu den Schuhen. So gut sieht echtes Commitement aus!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Im Clip: Ideen für Schmuckkombinationen

Accessoire Nr. 2: Glamour & Gloves

Wow, dieses Outfit ist ein richtiger Showstopper! Zuerst sticht einem das zitronengelbe Knallerkleid ins Auge, wandert der Blick dann aber weiter, entdeckt man die edlen Accessoires, die Heidi für dieses umwerfende Dress von Toni Maticevski ausgesucht hat. Die schwarzen Overknees aus Wildleder und die eleganten Handschuhe bilden einen tollen Farbkontrast zur strahlenden Trendfarbe, die Heidi auch für ihren Red-Carpet-Look in Cannes gewählt hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Accessoire Nr. 3: Glitzer and go!

Es glitzert und funkelt bei Topmodel Heidi Klum in der 16. Folge von GNTM 2023. Zu ihrem Showgirl-Look mit Pailletten-Pants und Fransenmantel hat sich der Weltstar ein ganz besonders glamouröses Accessoire ausgesucht: Glitzer-Mesh-Schuhe mit Schmucksteinen von Designer Christian Louboutin. Der glänzende Body und das passende Glitzer-Make-up komplettieren das umwerfende Bühnenoutfit. Und jetzt alle Scheinwerfer auf Heidi!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Accessoire Nr. 4: Gut behütet

Hier strahlt Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz und der Sonne um die Wette. Das Model trägt ein blau gemustertes Set aus Hose und Bluse und natürlich: Sonnenbrille. Die lässigen Summer-Vibes bekommt der Look aber erst durch den Strohhut. Das praktische Accessoire schützt nicht nur perfekt vor der Sonne und dient als Sonnenschutz, sondern erhöht sofort den Coolness-Faktor, wenn ihr zum richtigen Modell greift. So wie Heidi, die mit ihrem braunen Panama-Hut, einem zeitlosen Klassiker, alles richtig macht. You can leave your hat on!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Accessoire Nr. 5: Heidi hat den Fashion-Durchblick

Dass Heidi großer Fan stylisher Sonnenbrillen in allen Farben und Formen ist, wissen wir ja inzwischen. Die passenden Shades dürfen bei keinem ihrer Looks fehlen. Auch bei diesem tollen Ton-in-Ton-Outfit, einem grün glitzernden Hosenanzug, setzt das Model auf ihr Lieblings-Accessoire. Die Sonnenbrille matched die Anzugfarbe perfekt. Für diesen Look geben wir natürlich grünes Licht!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Accessoire Nr. 6: Pack die Badetasche ein!

Heidi Klums witzige Taschenkreation von Kate Barton zog bei den Fashion Trust US Awards alle Blick auf sich. © picture alliance / abaca | Collin Xavier/Image Press Agency ABACA

Was hat sich Heidi Klum denn da schon wieder einfallen lassen: ein Goldfischglas als Handtasche? Als ob das silbern schillernde Kleid des Models nicht schon auffällig genug wäre, toppt sie das Ganze noch mit diesem außergewöhnlichen Accessoire. Obwohl so klein, sorgte die Minibag für großen Wirbel bei den Fotografen auf den Fashion Trust US Awards. Unser Fazit: Vermutlich die verrückteste Handtaschenkreation, die wir bisher an Heidi gesehen haben. Blubb!