Emma Watson wurde durch "Harry Potter" weltberühmt und schnell zur Fashion- und Beauty-Icon. Was sie so auf der Haut trägt? Wir kennen ihre absoluten Lieblingsdüfte.

Im Clip: Emma Watson im Interview zu ihrem Horrorfilm "Regression"

Trésor Midnight Rose von Lancôme

Dieses Parfum hat Emma Watson aus ihrem Duftschlaf geküsst: Trésor Midnight Rose von Lancôme. "Ich mochte Parfum nicht wirklich, ich dachte, sie sind sehr schwer, aber dieser Duft ist leicht und verspielt. Ich freue mich, das Gesicht eines Dufts zu sein, das ich wie verrückt liebe", erzählte sie in der britischen Ausgabe der Vogue zum Launch des Dufts 2011.

Dass Emma viel mit dem blumig-süßen Geruch verbindet, ist verständlich: sie durfte sogar am Entwurf der Flasche mitwirken (ihretwegen ist die ikonische Lancôme-Rose in einem tiefen Lilaton eingefärbt) und spielte die Hauptrolle in der Werbekampagne.

Danach duftet Trésor Midnight Rose von Lancôme

Kopfnote: Himbeere und Rose

Herznote: Jasmin, Johannisbeerblüte, Pfingstrose und rosa Pfeffer

Basisnote: Moschus, Zeder und Vanille

Preis: 30 ml für etwa 60 Euro

Paradoxe von Prada

Okay, Emma hat nie gesagt, dass sie "Paradoxe" von Prada tatsächlich trägt. Aber es verbindet sie viel mit dem Duft: Etwa ihre Liebe zu frischen, blumigen und fröhlichen Aromen. Zudem war sie das Gesicht des Prada-Parfums und hat sich dafür extra einen Pixie-Cut schneiden lassen. Und nicht zu vergessen: Sie hat in der Kampagne ihr Debüt als Regisseurin gegeben. Da erscheint der Gedanke nicht allzu abwegig, dass sie sich auch immer mal wieder mit dem Duft einsprüht, um sich an diese grandiose Zeit in ihrem Leben zu erinnern, nicht wahr?

Danach duftet Paradoxe von Dior

Kopfnote: Birne, Tangerine und kalabrische Bergamotte

Herznote: Jasmin-Sambac Absolue, tunesische Orangenblüte Absolue, Bitterorangenblüte und Neroli

Basisnote: Ambrofix, Bourbon-Vanille, Serenolid und Siam-Benzoe

Preis: 30 ml für etwa 82 Euro

Be Delicious von DKNY

Emma stellte zwar klar, dass sie kein exzessiver Parfum-Fan ist, aber zu ihren "Harry Potter"-Zeiten soll sie trotzdem auf einen bestimmten Duft gesetzt haben. Nämlich "Be Delicous" von DKNY, ein sehr frisches Parfum, das als echter Duftklassiker für Frauen gilt.

"Be Delicious" erinnert optisch an einen grünen Apfel, was wiederum eine Anspielung an New York aka den "Big Apple" ist. Natürlich steckt auch grüner Apfel in der Komposition - den fruchtig-blumigen Frischekick brauchte Emma schon immer.

Danach duftet Be Delicous von DKNY

Kopfnote: Gurke, Magnolie und Grapefruit

Herznote: grüner Apfel, Maiglöckchen, Tuberose, Rose und Veilchen

Basisnote: Hölzer und weißer Amber

Preis: 30 ml für etwa 40 Euro

Mysteriöser Lieblingsduft

Tragisch! Der Lieblingsduft von Emma Watson ist unauffindbar. Im Interview mit "Into the Gloss" erklärte sie, wie es dazu kam:

"Es war das erste Parfüm, das mein Vater mir kaufte, als ich 11 oder 12 Jahre alt war. Wir fuhren in die französische Provence, und er nahm mich in eine Parfümfabrik mit, in der wir sahen, wie es hergestellt wurde. Wir haben es dort gekauft, und ich weiß nicht, wo man es sonst noch bekommen kann. Ich habe versucht, es zu finden, aber ich finde es nicht, also behalte ich es jetzt einfach als Glücksbringer bei mir."

In einem Interview mit Vogue India erwähnte sie sogar, dass sie bereits versucht hat, den Duft nachmachen zu lassen, aber gescheitert ist.