Dopamine Dressing: Diese coolen Trend-Looks helfen gegen den Winterblues 2024

Die ersten Tage im neuen Jahr sind meist recht trist. Die Weihnachtsdeko verschwindet wieder im Keller, der Himmel ist oft grau und die Motivation, wieder zu arbeiten, überschaubar. Der Fashion-Trend Dopamine Dressing kommt da mit seinen stimmungsaufhellenden Farben wie gerufen.

Während das Thema Farbpsychologie bei der Einrichtung unserer vier Wände eine große Rolle spielt, wird sie bei der Outfit-Wahl meist vernachlässigt oder gar nicht erst in Betracht gezogen. Dabei ist bekannt, dass Farben einen großen Einfluss auf unsere Launen und Gefühle haben. Wenn der Winterblues einsetzt, solltest du Dopamine Dressing unbedingt mal ausprobieren. Sorgt für gute Laune, kann Stress reduzieren und sieht auch noch super aus.

Wie funktioniert Dopamine Dressing?

Den Begriff Dopamin haben die meisten vermutlich schon einmal gehört. Einfach formuliert handelt es sich um ein Glückshormon, das der Körper ausschüttet, wenn wir zum Beispiel Sport treiben, geliebte Menschen umarmen, sogar wenn Nachrichten auf unserem Smartphone aufploppen. Dopamin sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen. Und genau dieses Gefühl kann auch der neue Modetrend auslösen. Denn wir Menschen reagieren positiv auf bestimmte Farben.

Bunte Styles können unsere Stimmung tatsächlich aufhellen. Wer helle Töne wie Barbie-Pink, Orange oder Sonnengelb trägt, wird sich beim Blick in den Spiegel höchstwahrscheinlich selbstbewusster und lebendiger fühlen. Dunkle Farben wie Blau oder Schwarz haben hingegen eine beruhigende Wirkung. Auch die neue Trendfarbe 2024 Peach Fuzz soll "unserem Herzen, unserem Geist und unserem Körper guttun" - zumindest laut den Farbexperten vom Pantone-Institut. Auf unseren Fingernägeln sorgt die Nuance auf jeden Fall schon mal für happy vibes.

Auch wenn Dopamine Dressing vor allem mit knalligen Farben in Verbindung gebracht wird, gibt es noch einen weiteren Tipp zum Wohlfühlen: An stressigen Tagen sollten wir zu farbigen Oversize-Looks greifen, die gleichzeitig auch gemütlich sind. Das muss nicht gleich die Jogginghose sein. Aber ein kuscheliger Pullover aus Kaschmir und eine entspannt sitzende Stoffhose sehen hochwertig aus, passen ins Office und schenken uns ein Gefühl von Komfort.

So stylst du farbenfrohe Looks

Du kannst Gelb nicht ausstehen und Barbie war noch nie dein Fall? Keine Sorge, du musst natürlich keine Nuancen tragen, die dir nicht gefallen. Wichtig ist, dass du dich in deinem Look wohlfühlst. Man muss sich auch nicht von Kopf bis Fuß in Signalrot hüllen, aber ein paar bunte Highlights hier und da, wirken wahre Wunder. Wer also Farbe in sein Leben bringen und damit seine Stimmung anheben will, sucht sich am besten einen Lieblingston aus, der einem auch langfristig gefällt und beginnt das Styling auf dieser Grundlage.

Für das Office eignet sich zum Beispiel ein bunter Blazer, den man mit dezenten Creme-Nuancen kombinieren kann oder man geht aufs Ganze und wählt auch die Hose im selben Ton. Bei einem schlichten Hosenanzug können schon bunte Sneaker und passender Schmuck die Laune heben. Wer es nicht ganz so schrill mag, setzt auf zarte Pastell-Nuancen, die ebenfalls für einen Gute-Laune-Effekt sorgen.

Dopamine Dressing: Auf diese Farben schwören Influencer:innen

Kaum ist es trist und kalt draußen, läufst du nur noch in Schwarz und Grau herum? Kennen wir zu gut. Looks in gedeckten Farben sehen ja super elegant und stylish aus, aber gerade jetzt lohnt sich ein Blick auf die Instagram-Accounts unserer Lieblings-Stars und Influencer:innen. Denn die zeigen, wie wir warm und mit fröhlichen Farben durch den Winter kommen. Ob in einer flauschigen Fake-Fur-Jacke in Lila wie Chiara Ferragni oder den Hinguckern der Scandi-Stilikonen, wie der himmelblauen Daunenjacke von Emili Sindlev - diese Fashionistas sind der beste Beweis, dass der Winter keinesfalls eintönig sein muss.