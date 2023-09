Doppelt hält besser - das gilt auch für eure Gesichtsreinigung, zumindest wenn man dem Hautpflege-Trend Double Cleansing glauben will. Dahinter steckt eine zweistufige Gesichtsreinigung aus der K-Beauty, also der koreanischen Kosmetik. Was das ist, wie es durchgeführt wird und für wen es sich eignet verraten wir hier.

Was ist Double Cleansing?

Der Name ist Programm: Double Cleansing ist eine zweistufige Reinigungsmethode, die ihren Ursprung in der koreanischen Kosmetik, oder kurz K-Beauty, hat. Die doppelte Gesichtsreinigung ist fester Bestandteil der zehnstufigen koreanischen Hautpflege. We know! Zehn Schritte! Aber keine Sorge, man muss nicht alle durchführen um ein super Ergebnis bei der Doppelreinigung zu bekommen.

Beim Double Cleansing verwendet ihr zuerst ein ölbasiertes Reinigungsprodukt, um Make-up, Schmutz und überschüssiges Öl von eurer Haut zu entfernen. Anschließend tragt ihr ein wasserbasiertes Reinigungsprodukt auf, um das Gesicht gründlich zu reinigen und Unreinheiten zu entfernen. Das Ergebnis ist eine porentief reine, strahlende Haut.

Im Clip: Die besten Tipps zur Gesichtsreinigung vom Profi

Das steckt hinter den zwei Schritten des Double Cleansings

1. Schritt: Ölige Reinigungsprodukte

Im ersten Schritt vom Double Cleanse verwendet ihr, wie oben schon angerissen, ein ölbasiertes Reinigungsprodukt, um das Gesicht von Make-up, Sonnenschutz, Schmutz und überschüssigem Talg gründlich zu befreien. Öl gegen ölige Haut? Klingt komisch, macht aber Sinn.

Denn der ölige Cleanser öffnet die mit Schmutz und Verunreinigungen gefüllten Poren. Achtet darauf, dass eure Haut trocken ist, wenn ihr mit der Anwendung beginnt. Wählt ein ölbasiertes Reinigungsprodukt wie Reinigungsöl, Reinigungsbalsam oder Reinigungsmilch fürs Gesicht, das zu eurem Hauttyp passt.

Gebt eine kleine Menge des Produkts auf eure Handfläche und massiert es sanft in kreisenden Bewegungen in euer Gesicht ein. Achtet besonders darauf Make-up-Rückstände, Schmutzpartikel und hartnäckige Rückstände sanft wegzumassieren. Vergesst nicht, auch die Augenpartie und den Haaransatz sanft zu reinigen. Spült das ölbasierte Reinigungsprodukt anschließend gründlich mit lauwarmem Wasser ab, um alle Rückstände zu entfernen. Oder benetzt ein Mikrofaser-Abschminktuch oder einen Waschlappen um das Produkt abzutragen. Nach diesem Schritt ist eure Haut frei von äußeren Verunreinigungen wie eben Make-up und ihr seid bereit für den nächsten Schritt des Double Cleansing.

2. Schritt: Wasserbasierte Reinigungsprodukte

Jetzt wird es so richtig sauber, da ihr erst im zweiten Schritt eure Haut gründlich reinigt und auch die letzten Unreinheiten entfernt. Befeuchtet zunächst euer Gesicht mit lauwarmen Wasser und wählt dann ein geeignetes wasserbasiertes Reinigungsprodukt wie Reinigungsschaum, Reinigungsgel oder Gesichtsreinigungsemulsion aus. Achtet darauf, dass es zu eurem Hauttypen passt, hierzu erfahrt ihr später mehr.

Verteilt eine kleine Menge des Produkts gleichmäßig auf eurem Gesicht und massiert es sanft mit kreisenden Bewegungen ein, wobei ihr auch die Augenpartie vorsichtig reinigt. Der Reiniger funktioniert wie ein Magnet und entfernt abgestorbene Zellen und Schmutz, die im ersten Schritt aus den Poren an die Oberfläche gekommen sind. Anschließend spült ihr das wasserbasierte Reinigungsprodukt gründlich mit lauwarmem Wasser ab und trocknet eure Haut sanft ab. Nach diesem zweiten Schritt ist eure Haut gründlich gereinigt und von Unreinheiten befreit.

Eine Runde Reinigungsmilch sollte beim Double Cleansing unbedingt drin sein. © ani_la_fom - stock.adobe.com

Double Cleansing: Für wen eignet sich die zweistufige Reinigung?

Double Cleansing eignet sich grundsätzlich für alle Hauttypen. Achtet jedoch darauf, die verwendeten Double-Cleansing-Reinigungsprodukte an euren Hauttyp anzupassen. Bei normaler oder Mischhaut seid ihr frei in der Wahl der Produkte, bei anderen Hauttypen solltet ihr die Reinigungsprodukte individuell auf eure Haut abstimmen.

Double Cleansing bei sensibler und trockener Haut

Bei sensibler und trockener Haut ist es besonders wichtig, milde und schonende Reinigungsprodukte zu verwenden, um Reizungen oder Austrocknung der Haut zu vermeiden. Achtet auf ölbasierte Reinigungsöle fürs Gesicht, die frei von Duftstoffen und irritierenden Inhaltsstoffen sind und Schmutz und Make-up sanft entfernen, ohne die Haut zu reizen.

Als wasserbasiertes Reinigungsprodukt eignen sich Double-Cleansing-Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse sensibler und trockener Haut abgestimmt sind, wie eine milde Reinigungsemulsion oder Mizellenwasser. Inhaltsstoffe wie Aloe vera oder Sheabutter spenden Feuchtigkeit und machen die Haut geschmeidig.

Double Cleansing bei öliger Haut

Für ölige Haut kann Double Cleansing eine echte Bereicherung in der Pflegeroutine sein. Denn anstelle eines stark austrocknenden Produkts, werden beim Double Cleansing zwei mildere Produkte verwendet, die zusammen den gleichen Effekt haben, aber deutlich schonender zur Haut sind.

Als ölbasiertes Reinigungsprodukt eignet sich ein leichtes, nicht komedogenes Reinigungsöl, das überschüssigen Talg, Schmutz und Make-up effektiv entfernt, ohne die Haut zu überladen oder zu verstopfen. Verwendet als wasserbasiertes Reinigungsprodukt einen Reinigungsschaum oder ein Reinigungsgel fürs Gesicht mit klärenden Eigenschaften, das überschüssiges Öl entfernt und die Poren gründlich reinigt.

Ein Reinigungsschaum ist ofmals gut verträglich für öligere Haut. © Anton - stock.adobe.com

Double Cleansing bei Akne und unreiner Haut

Verstopfte Poren und Bakterien können Hautunreinheiten und Pickel auslösen. Mit den richtigen Komponenten des Double Cleansing können überschüssiger Talg kontrolliert, Verstopfungen reduziert und Unreinheiten bekämpft werden.

Verwendet ein Reinigungsöl fürs Gesicht oder einen Reinigungsbalsam mit klärenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Inhaltsstoffe wie Teebaumöl oder Salicylsäure helfen, überschüssiges Öl und Verunreinigungen zu entfernen.

Entscheidet euch im zweiten Schritt für ein wasserbasiertes Reinigungsprodukt, das Unreinheiten bekämpft und die Poren gründlich reinigt. Zink oder Hamamelis unterstützen die Regulierung der Talgproduktion und wirken beruhigend auf die Haut.

Wann ist die beste Zeit für Double Cleansing?

Ob morgens oder abends - einmal am Tag ist in jedem Fall ausreichend. Die meisten bevorzugen den Abend für die intensive Reinigung, denn im Laufe des Tages hat sich Schmutz, Make-up, Sonnenschutz und überschüssiger Talg auf der Haut angesammelt. Das Double Cleansing am Abend hilft dabei, diese Rückstände gründlich zu entfernen und die Haut von Verunreinigungen zu befreien, bevor ihr eure Nachtpflege-Routine startet. So kann sich die Haut über Nacht gut regenerieren. Abhängig von euren persönlichen Vorlieben und Hautbedürfnissen könnt ihr das Double Cleansing jedoch sowohl am Morgen als auch am Abend durchführen.

Tipps & Tricks für erfolgreiches Double Cleansing

Double Cleansing ist eine intensive, aber schonende Art der Gesichtsreinigung, die für jeden Hauttyp angewendet werden kann. Um das Double Cleansing effektiv und erfolgreich durchzuführen, haben wir zusätzliche Tipps und Tricks für euch zusammengestellt: