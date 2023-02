Du willst wissen, welche Styles dir besonders schmeicheln? Bestimmt hast du schon etwas von den Kibbe Körpertypen gehört und vielleicht auch schon unseren Kibbe Body-Type Test gemacht. Wenn du nun herausgefunden hast, dass du einen dramatischen Körpertyp hast, dann erfährst du hier, wie du dich als "Dramatic'' am besten stylst.

Solltest du den Test noch nicht gemacht haben, geht's hier zum Kibbe Body Type Test:

Egal ob groß, klein, curvy oder gerade - unabhängig vom Körperbau oder der ethnischen Zugehörigkeit hat Kibbe das Konzept der Wertschätzung und des Akzeptierens der eigenen Körpermerkmale hervorgehoben. Anstatt kleine Frauen zu beraten, wie sie größer wirken können und schlanke Frauen, wie sie eine Sanduhrfigur vortäuschen können, setzt Kibbe darauf den eigenen Körperbau besser zu betonen. Er fordert dazu auf, sich selbst so zu lieben wie man ist und will dabei helfen, den individuellen Style zu finden.

Du hast herausgefunden, dass dein Körpertyp dramatisch ist? Wir geben dir Tipps, wie du deinen Kibbe Körpertyp jetzt mit Herbststyles am besten zur Geltung bringen kannst.

Merkmale des Dramatic Body-Type

Gekennzeichnet durch einen geraden Körpertyp, eine extrem scharfe Knochenstruktur und gerade, schmale Gesichtszüge. Wenn du zum Dramatic Body-Type gehörst, hast du vermutlich lange Arme und Beine, große Hände und markante Gesichtszüge. Der dramatische Typ ist eine Kombination aus einem kantigen Körper und einer extravaganten Ausstrahlung. Deine Muskeln sind schlank und sehnig, selbst wenn du zunimmst. Es ist gar nicht möglich, als Dramatic stämmig zu wirken. Wenn, dann wandern die zusätzlichen Pfunde auf den Unterkörper, dein Oberkörper bleibt stets schmal. Die Lippen des Dramatischen Body-Type sind typischerweise gerade und eher dünn.

Stars, die dem Dramatic Body-Type angehören

Das Model Hailey Bieber fällt zum Beispiel in die Kibbe-Kategorie Dramatic. Zu den Stars mit dem Dramatic Body-Type gehören unter anderem auch Kate Moss, Taylor Swift und Cate Blanchett.

Model, Influencer und Unternehmerin Olivia Culpo gehört unter anderem zu den Dramatics und styled eine Crop-Bluse im V-Ausschnitt mit gerader Low-Rise Jeans - we like!

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Schnitte und Muster

Suche Kleidung, die deine markanten Züge zur Geltung bringt und deine natürliche Figur ergänzt. Anstatt deiner Körperstruktur mit runden Mustern entgegenzuwirken, solltest du nach kantigen Formen und Schnitten suchen. Geometrische Prints oder gerade lange Schnitte schmeicheln deiner Figur total. Statt zu einem Rundhalsausschnitt solltest du dementsprechend lieber zu einem V-Schnitt greifen!

Herbst-Style: Kombiniere einen coolen langen Mantel zum zubinden mit Boots und einer gleichfarbigen Mütze oder einem trendy Balaclava!

Die Influencerin Rianne Meijer rockt auf ihrem Instagram den coolen Herbst-Look:

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Schlicht und minimalistisch

Du solltest versuchen, deine Outfits relativ minimalistisch zu halten. Und nein, damit ist nicht gemeint, dass du dich ab jetzt nur noch schwarz oder weiß kleiden solltest. Solange deine Outfits im Ton-in-Ton-Look sind, kannst du gerne auch zu farbigen Looks, z.B. in olivgrün, rot oder lila greifen. Du solltest allerdings starke farbliche Kontraste zwischen Ober- und Unterteil vermeiden. Durch zu viele verschiedene Muster würdest du deine markante Silhouette nur überdecken.

Das Model Hailey Bieber kombiniert einen dunkelgrünen Blazer Ton-in-Ton mit gleichfarbigen Shorts, Overknees und einer schwarzen Kettentasche. Mega lässig!

Dramatic aber mit weicheren Rundungen? Dein Typ: Soft Dramatic - so stylst du ihn richtig

Du gehörst zum Dramatic Kibbe Körpertyp, allerdings hast du etwas vollere und weichere Züge? Für den perfekten Look solltest du auf Details achten. Anders als beim klassischen Dramatic sollten die Details deines Outfits nicht minimal, schlicht oder symmetrisch sein. Du darfst mit deinen Accessoires gerne etwas übertreiben! Einige Beispiele dafür sind Schulterpolster, tiefe Ausschnitte und übergroße Schleifen. Sei extravagant!

Im Clip: taff Trend: Cowboy Boots & Flowerprints in Erdtönen

Fashion No-Go's Dramatic Body-Type

Outfits, die abgerundet oder übermäßig drapiert sind

Outfits, die überladen, verschnörkelt oder übermäßig zerbrechlich wirken

weiche, fließende Linien und Stoffe die locker fallen

horizontale Muster (nicht elegant genug)

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Die perfekte Jacke

Achte bei der Jackenwahl auf einen gut sitzenden, nicht zu großen Fit, der deiner Form schmeichelt. Zu kurze Jacken sehen bei dir verloren aus, da du vermutlich relativ groß bist. Greife deshalb lieber zu gerade geschnittenen langen Mänteln oder Blazern, die mindestens bis zum Oberschenkel gehen. Wenn du dich doch für eine kurze taillierte Jacke entscheidest, dann sollte sie eng anliegen und du solltest sie mit deinem Unterteil passend kombinieren.

Wir helfen dir übrigens auch dabei, die richtigen Trends für den Herbst 2022 zu treffen.

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Das perfekte Kleid und der perfekte Rock

Besonders gut steht dir ein gerader, langer Rock, der unterhalb vom Knie endet. Versuchs mal mit einem Businesslook und kombiniere einen coolen Bleistiftrock mit einem V-Ausschnitt-Shirt oder einer Bluse und einem Sleek-Bun. Beim Kleid gilt das Gleiche: schmal und lang steht dir besonders gut. Vor allem im Herbst super praktisch: ein warmer langer Strickrock mit Boots. Überraschenderweise macht aber auch ein Dress-Shirt, also ein Kleid im langen T-Shirt Style einiges beim Dramatic Body-Type her - Super süß!

Camila Coelho in einem coolen Look bei der Pariser Fashion-Week © xValentinaxRanierix

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Die perfekte Hose

Für dich ist die perfekte Hose eine Mum- oder auch Skinny-Jeans. Greife auch bei den Hosen zu einem geraden Schnitt. Gerade zu einem langen Blazer sehen Anzughosen, beispielsweise in marineblau mit Loafern super classy aus. Auch Pinstripe-Muster bei Hosen machen einiges her!

Influencerin und Model @hoskelsa zeigt den trendy Look auf ihrem Instagram-Profil:

Style-Tipp Dramatic Body-Type: Die perfekten Accessoires

Zum dramatischen Kibbe-Typen passen Taschen, die vor allem geometrisch, mit rechten Winkeln und ohne übermäßigen Schnickschnack auskommen. Minimalistische Taschen, wie Clutches oder Aktentaschen sehen - egal ob bei der Arbeit oder als Modeaccessoire - super lässig aus!

Auch Minibags sind minimalistisch, mega cool und ergänzen deinen nächsten Look perfekt!

© IMAGO / Runway Manhattan

Deinen einzigartigen Stil zu finden, sollte Spaß machen! Ziehe das an, was dich glücklich macht und sich gut anfühlt. Der Kibbe Körpertyp und die passenden Styling-Tipps sollen dabei lediglich deine Style-Auswahl erleichtern und dein Körpergefühl verbessern. Was auch Spaß macht: Zu sehen, wie deine Outfit-Farben deine Umgebung beeinflussen.

