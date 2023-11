Und, habt ihr schon einen Adventskalender? Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt in der Black Week noch richtig gute Schnäppchen machen! 24 Türchen, die unsere Vorfreude auf die Feiertage zelebrieren - und darauf endlich mal abschalten zu dürfen! Wir haben die schönsten Adventskalender mit aromatischen Überraschungen, mit denen ihr zwischen Weihnachtsshopping und Menüauswahl vorab schon mal tief durchatmen und eine Runde entspannen könnt.

Adventskalender 2023 mit Parfüms, Duft, Tee & Co.

Eins unserer liebsten Rituale in der Weihnachtszeit? Morgens nach dem Aufwachen das Türchen des Adventskalenders zu öffnen und sich über eine besondere Überraschung zu freuen. Vielleicht ein Food-Adventskalender mit Schokolade oder lieber ein Beauty-Adventskalender mit Pflegeprodukten und Make-up? Wie wäre es dieses Jahr denn mal mit feinen Düften, Parfüms, Gewürzen, Tee oder Duftkerzen? Dann seid ihr hier genau richtig! Wir haben die besten aromatischen Adventskalender zusammengestellt und verraten, was in ihnen steckt.

Adventskalender Parfüm Luxus 2023

Pafory Adventskalender

Der perfekte Parfüm-Kalender für diejenigen, die sich ausschließlich edle Düfte in ihrem Christmas-Countdown wünschen. Hier erwarten euch 24 außergewöhnliche Nischendüfte von Luxus-Marken wie Les Eaux Primordiales, Maison Micallef oder Les Bains Guerbois.

Preis: ca. 149 €

Carolina Herrera Adventskalender

In diesem Luxuskalender sind zwar nur 12 Überraschungen drin, dafür sind die Duft-Miniaturen etwa vom Carolina-Herrera-Kultduft Good Girl im High-Heel-Flakon optisch echte Highlights. Neben 8 Damendüften sind auch zwei Männerparfüms sowie zwei "Fabulous Kiss"-Lippenstifte in Originalgröße enthalten.

Preis: ca. 99 €

Jo Malone Adventskalender

Prinzessin Kates Lieblingsduft Orange Blossom ist dieses Jahr zwar nicht mit dabei, dafür Meghan Markles Favorit Wild Bluebell, das herrlich frisch nach Glockenblumen duftet, gleich doppelt, als Body Mist und Cologne. Der Kalender der - nicht nur bei britischen Royals und Hollywood-Stars beliebten - Parfüm-Brand Jo Malone hält aber noch zahlreiche aromatische Duft- und Körperprodukte bereit: Neben 14 feinen Colognes freuen wir uns unter anderem auch auf Handcreme, Reiseduftkerze und Duschpeeling.

Preis: ca. 450 €

Dior Adventskalender

Ideal für alle, die sich gern durch die Parfümerie-Highlights der französischen Luxus-Brand testen wollen: Hinter dem filigranen Tuileriengarten-Design verbergen sich Miniaturen der Duftkreationen J'adore l'Or Essence de Parfum, Miss Dior Eau de Parfum, Sauvage Eau de Toilette, Gris Dior, sowie eine kleine Duftkerze mit dem würzig-orientalischen Aroma von 30 Montaigne. Dazu gibt es feine Skincare und Make-up.

Preis: ca. 600 €

Luxus pur: Der Dior Parfüm-Adventskalender 2023! © PR

Armani Adventskalender

Mit insgesamt sieben Düften punktet dieser Parfümmarken-Kalender von Armani. Neben My Way und seinen Varianten Intense und Floral, dürft ihr euch auf Si Classic, Si Passione & Eclat, sowie einen der Lieblingsdüfte von Gigi Hadid Acqua di Gioia freuen. Außerdem warten hinter den weihnachtlich roten Türchen zum Beispiel auch Lippenstift und Lidschatten auf euch.

Preis: ca. 360 €

Juliette has a gun Silvester-Countdown

Euch ist die Adventszeit und Weihnachten immer viel zu schnell wieder vorbei? Dann ist der "Not an advent calender" von Juliette has a gun genau das Richtige für euch. In den lediglich 6 Schächtelchen findet ihr Seife, Handcreme, Miniatur-Flakon, Kerze, Bodylotion, sowie Haar- und Körperspray der minimalistischen Ambroxan-Duftreation "Not a perfume". Damit könnt ihr euch nach den Feiertagen bis Silvester in Wellness-Vibes hüllen und noch ein paar Tage in entspannter Besinnlichkeit verweilen.

Preis: ca. 145 €

Der "Not an advent calender" von Juliette has a gun ist für die Zeit "zwischen den Jahren" gedacht. © PR

Duftende Kalender mit Tee, Kerzen & Gewürzen

Yankee Candle Adventskalender

Der Holy Grail für alle Duftkerzen-Addicts: Der Yankee Candle Adventskalender stimmt mit Teelichtern und Votivkerzen in Duftnuancen wie Letters to Santa, Red Raspberry, Christmas Eve, Silver Sage & Pine nicht nur die Nase auf die Weihnachtszeit ein, sondern ist eine perfekte Ergänzung zur Weihnachtsdeko. Erhältlich in zwei Varianten als Adventskranz oder Adventsbuch zum Aufklappen.

Preis: ca. 34 und 60 €

Cupper Tee-Adventskalender

Was gibt es Schöneres nach einem Winterspaziergang in klirrender Kälte, als die Hände an einer Tasse mit frisch aufgebrühten Tee aufzuwärmen? Wie gut, dass im Adventskalender von Cupper 24 Sachets mit aromatischen Bio-Teespezialitäten, wie Cranberry & Raspberry, Skinni Vanilli, Blackcurrant & Blueberry, Zen Balance, Be Happy und Nightea Night auf uns warten. Einfach köstlich und perfekt für eine kleine Auszeit!

Preis: ca. 4 €

Ankerkraut Gewürz-Adventskalender

Schnitzel mit Kartoffelsalat, Forelle oder doch mal die Rezepte fürs vegane Weihnachtsessen ausprobieren? Ihr wisst noch nicht so recht, was ihr an den Feiertagen auftischen wollt? Dann lasst euch von den feinen Gewürzen von Ankerkraut inspirieren und schnuppert euch durch die 24 köstlichen Türchen des Premium Plus Adventskalender. Neben klassischen Gewürzmischungen für Ofengemüse, Krustenbraten und Kartoffelgratin, sind auch ausgefallenere Aromen wie der Elfenpups-Mix für Mürbeteig und das Zaubergewürz mit Meersalz, Liebstöckl und Koriander dabei.

Preis: ca. 90 €

Primavera Duftöl-Kalender

Smells like Christmas-Spirit: Wann gönnt man sich schon 24 Düfte auf einmal? Eigentlich nie, oder? Deswegen ist der Adventskalender "Duftende Weihnachten" von Primavera ein absolutes Must-have für alle Fans der ätherischen Öle, Bio-Pflegeöle und naturreinen Duftmischungen. Ob mit Lavendel und Latschenkiefer, Orange und Bergamotte oder Weihrauch und Zimt - mit diesen Aromen kommt ihr garantiert in Weihnachtsstimmung!

Preis: ca. 65 €