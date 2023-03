Duft-Horoskop 2023: Dieses Parfum passt zu eurem Sternzeichen

Neues Jahr, neues Parfum? Mit dem Duft-Horoskop 2023 könnt ihr euch von eurem Sternzeichen dabei helfen lassen euren Favoriten für 2023 zu entdecken.

Himmlische Dufttipps für jedes Tierkreiszeichen

Während alle um mich rum nach und nach ihre guten Vorsätze für 2023 schon wieder über Bord werfen und nur noch die veganen Düfte an den Veganuary erinnern, habe ich mir mein Alles-auf-Anfang-Gefühl bis jetzt bewahren können. Wie mir das gelingt? Ganz einfach: Ich lese leidenschaftlich gerne Horoskope.

Diese Sternzeichen haben 2023 Erfolg

Der Blick in die Sterne ist für mich dabei ein liebgewonnenes Selfcare-Ritual – es stimmt mich optimistisch und erfüllt mich eigentlich das ganze Jahr über immer wieder mit Zuversicht in die Zukunft. Ob ich tatsächlich daran glaube, dass das Jahreshoroskop für den Stier meinem Sternzeichen in 2023 beruflichen Erfolg beschert? Ehrlich gesagt, ziehe ich aus kosmischen Deutungen eher Impulse: Neues zu wagen und Dinge einfach mal auszuprobieren. Ob das jetzt Gehaltsverhandlungen, ein offenes Gespräch mit einer Freundin oder ein neuer Look ist. Warum sich also nicht auch in Sachen Style von den Sternen inspirieren lassen? Zum Beispiel mit einem neuen Trend-Duft, der den Vorlieben des eigenen Tierkreiszeichens entspricht und himmlisch gut eure Persönlichkeit unterstreicht.

Wassermann: La fille de Berlin von Serge Lutens

20. Januar - 18. Februar

Immer unterwegs zu neuen Ufern, auf der Suche nach Abenteuer und Abwechslung. So muss auch ihr Duft die Wassermann-Frau mit einem spannenden Twist begeistern, an dem sie sich nicht so schnell satt riecht. Ideal sind unkonventionelle Nischendüfte, mit denen Wassermänner ihre extravagante Seite ausleben können und ihrem Ruf als Trendsetter gerecht werden. So wie der komplexe Rosenduft La fille de Berlin von Serge Lutens, dem eine intensive Pfeffernote eine aufregende Würze verleiht. Aktuell im limitierten Flakon mit expressionistisch anmutendem Design, erst recht ein Must-have für Wassermänner!

Das Sternzeichen Wassermann setzt auf kräftige Kompositionen und Nischendüfte. © La fille de Berlin Serge Lutens | YevgeniyGq

Fische: Do Son von Diptyque

19. Februar - 20. März

So präsent der Wassermann, so unergründlich der Fisch. Sein Charakter ist seinem Element entsprechend häufig still und verträumt. Während Fische-Frauen von ihren eigenen Gefühlen wenig preisgeben, schenken sie den Bedürfnissen ihrer Mitmenschen hingegen viel Aufmerksamkeit. Zarte Blütendüfte wie Do Son von Diptyque mit Tuberose, Orangenblüte und Jasmin, entsprechen ihrem gefühlvollen Gemüt. Frische Noten, wie der Meeresakkord in Do Son, helfen ihnen nicht zu sehr in ihre Traumwelt abzutauchen.

Fische-Frauen fühlen sich mit dezent blumigen Duftwassern genau in ihrem Element. © Do Son Diptyque | Su Arslanoglu

Widder: D by Diesel

21. März - 20. April

Der Widder hat allen Grund wie gewohnt optimistisch ins neue Jahr zu blicken: Bis Mitte März belohnt Mars den Tatendrang des mutigen Feuerzeichens. Ob in der Liebe oder im Job – was die Widder-Frauen jetzt anpacken, gelingt! Kräftige Düfte mit Ingwer, Koriander und Kardamom spenden ihnen zusätzliche Energie. Widder sollten allerdings darauf achten, auch immer wieder Ruhemomente einzuplanen. Entspannung schenken Parfums mit ausgleichenden Noten wie Lavendel und Rose. Perfect match: der neue Unisex-Duft D by Diesel mit intensivem Ingweraroma und Lavendel in der Kopfnote!

Stier: Baccarat Rouge 540 von Maison Francis Kurkdijan

21. April - 21. Mai

Ob feine Pralinen, wohltuende Massagen oder luxuriöse Düfte – ihr Planet Venus macht Stiere zu leidenschaftlichen Genießern. Auch bei Düften setzen sie auf verführerische und edle Inhaltsstoffe. Sie greifen gerne zu süßen und cremigen Blüten- und Gourmandnoten, wie Jasmin, Vanille und Safran. Genau mit dieser Kombination wird der Luxusduft Baccarat Rouge 540 von Maison Francis Kurkdijan für Stiere unwiderstehlich. Vor allem in der Version als samtiges Duftöl für den Körper, mit 24-karätigem Goldpulver angereichert. Ein kostbarer Kuschelduft, der seiner Trägerin ein Gefühl von Geborgenheit und Sinnlichkeit verleiht.

Der Stier hüllt sich am liebsten in köstliche Gourmandaromen. © Maison Francis Kurkdijan | Lisa Vlasenko

Zwillinge: Youth von Zarkoperfume

22. Mai - 21. Juni

Bloß kein Alltagstrott! Zwillinge lieben Abwechslung und Action. Sie sind voller Power ins neue Jahr gestartet und begeistern mit spannenden Ideen und Lebenslust. Das charismatische Luftzeichen braucht immer frischen Wind um die Nase. Optimal für Zwillinge sind daher Molekülparfums wie die von Zarkoperfume, die sich auf der Haut, stärker noch als klassische Parfums, sehr individuell entfalten. Youth fängt mit pudrig-leichten Blütenakzenten, hellen Hölzern und Pfirsichnote die Sehnsucht nach dem Sommer ein. Die vielseitigen Moleküldüfte eignen sich außerdem perfekt für kreative Layering-Experimente – damit wird selbst Zwillingen nicht so schnell langweilig!

Krebs: My Way Le Parfum von Giorgio Armani

22. Juni - 22. Juli

Empathisch, einfühlsam und emotional – Krebse gelten als die Romantiker schlechthin unter den Sternzeichen! Ihre Liebesbeziehung und ihre Familie stehen an erster Stelle. Aber auch im Umgang mit ihren Mitmenschen sind sie fürsorglich. Dem sensiblen Charakter der Krebs-Frau entsprechen liebliche Aromen: Mit blumig-süßen Bouquets wie zum Beispiel My Way Le Parfum von Giorgio Armani. Mit dem Duft von Orangenblüte, Schwertlilie und Vanille fühlen sie sich besonders wohl.

Der romantische Krebs trägt liebliche Parfums mit süßen Blütennoten. © Giorgio Armani

Löwe: Black Opium Le Parfum von Yves Saint Laurent

23. Juli - 22. August

Durch ihr einnehmendes Wesen und selbstsicheres Auftreten gelingt es Löwen in jedem Setting im Mittelpunkt zu stehen. Sie sind großzügig, stilvoll und genießen es, bewundert zu werden. Als echte Sonnenkinder setzen sie sich gerne mit Kopfverdreher-Düften in Szene. Orientalische Duftkreationen, etwa die neuste Variante Le Parfum aus der Black Opium Serie von Yves Saint Laurent. Die vier aufregenden Vanillenoten und Zimt, exotischen Blüten und einer intensiven Basis aus Patschuli und Kaffee, passen perfekt zur selbstbewussten Löwe-Frau.

Löwen bevorzugen intensive Kreationen, die ihr Charisma unterstreichen. © Yves Saint Laurent

Jungfrau: Aqua Allegoria Nerolia Vetiver von Guerlain

23. August - 22. September

Die Jungfrau ist offen für Neues, zuverlässig und sehr smart. Sie liebt klare Strukturen und punktet mit Organisationstalent – im Job wie privat. Ihr Style ist puristisch und clean, ihre Wahl fällt häufig auf fruchtig-zitrische Aromen oder belebende Kräuter, zu feinen Blüten- und Holznoten. Ein Mix aus Neroli, Basilikum, Feige und Vetiver wie in Aqua Allegoria Nerolia Vetiver von Guerlain hilft Jungfrauen ihren klaren Kopf zu bewahren.

Waage: Olympéa Flora von Paco Rabanne

23. September - 22. Oktober

Nichts ist diesem Sternzeichen wichtiger als Harmonie im zwischenmenschlichen Miteinander. Meist gelingt es den ausgeglichenen Waagen mit ihrem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit auch in verfahrenen Situationen erfolgreich zu vermitteln. In diesem Frühjahr ist ihr diplomatisches Fingerspitzengefühl besonders gefragt! Zeit für Düfte mit Aromen, die Optimismus und innere Balance stärken, wie Olympéa Flora von Paco Rabanne. Dieser besticht durch ein ausgewogenes Bouquet aus beruhigender Rose, belebender Pfeffernote und süßer Johannisbeere.

Rosendüfte unterstützen die Waage im Gleichgewicht zu bleiben. © Paco Rabanne | Ales Utovko

Skorpion: Cherry Smoke von Tom Ford

23. Oktober - 22. November

Wie alle Wasserzeichen verfügt auch der Skorpion über eine hohe emotionale Intelligenz. Skorpion-Frauen sind sehr leidenschaftlich und wissen genau, was sie wollen. Dank ihrer guten Menschenkenntnis und tollen Ausstrahlung können sie ihr Umfeld schnell für sich einnehmen. Besonders, wenn sie ihre geheimnisvolle Aura mit komplexen und außergewöhnlichen Luxusdüften hervorheben: Unwiderstehlich extravagant duftet etwa Cherry Smoke von Tom Ford mit Noten von Kirsche, Aprikose, Olive, Leder und Räucherholz.

Schütze: Portraits of Portofino von Birkholz

23. November - 20. Dezember

Die Schütze-Frau ist ein Freigeist, der seine Unabhängigkeit schätzt. Sie ist lebensfroh und kontaktfreudig und immer unterwegs. Dabei stellt sie sich neugierig und optimistisch jeder Herausforderung, die ihr auf ihren Abenteuern begegnet. Spritzige und gleichzeitig sinnliche Kreationen wie Portraits of Portofino von Birkholz mit Bergamotte, Mandarine, Magnolie, Ingwer und Moschus sind ideale Duftbegleiter für das reiselustige und spontane Sternzeichen.

Steinbock: Oud Mystique von Jardin Bohème

21. Dezember - 19. Januar

Ruhig, realistisch, rational – auf den Steinbock ist in jeder Hinsicht Verlass. Beständig und diszipliniert verfolgt er seine Ziele und lässt sich auf dem Weg zum Erfolg nicht beirren. Steinbock-Frauen sind sehr klar in ihrem Auftreten und haben einen starken Charakter, was sie gerne durch die Wahl eleganter und schnörkelloser Parfums betonen. Dynamische Düfte mit aromatischen und holzigen Noten wie Oud Mystique von Jardin Bohème mit Koriander, Vetiver, Leder und Oud pushen ihr Selbstbewusstsein dabei zusätzlich.

Steinböcke tendieren zu klassischen Duftnuancen wie Hölzern oder Leder. © Douglas