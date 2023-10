Duftender Herbst 2023: Wir verraten die 12 schönsten Parfums für Frauen

Flower Power aus dem Flakon: Diese 12 beliebten Parfums für Damen machen einfach immer gute Laune! Für jede Nase ist was dabei, von frisch bis fruchtig-süß! Schnupper dich mit uns durch die Trenddüfte 2023!

Blumig-grün: Aqua Allegoria Forte Nerolia Vetiver von Guerlain

Die Aqua Allegoria Düfte von Guerlain feiern die Schönheit der Natur: Wer einen frischen, blumigen und nicht zu schweren Duft sucht, ist mit dieser nachhaltigen Parfum-Linie immer gut beraten. Neu aus dem Hause Guerlain kommen nun die intensiveren, aber ebenso natürlichen Forte Düfte. Der Forte Nerolia Vetiver stammt zu 90 % aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und riecht nach Neroliöl, frisch geschnittenem Gras und Vanille. Der blumig-frische Mix transportiert einen direkt an einen Zitronenhang ganz an der Spitze des italienischen Stiefels, über dem am ersten Urlaubstag die rote Sonne untergeht. Frisch geduscht nach einem Sprung ins Meer, in der Hand ein Glas eiskalten Rosés, während die nassen Haaren langsam in der warmen Abendluft trocknen.

Blumig-fruchtig: Flora Gorgeous Jasmine Eau de Parfum von Gucci

Die neueste Gucci-Kreation entführt uns in einen verwunschenen Garten: Der türkisfarben lackierte Glasflakon mit buntem Blumengemälde auf dem Etikett ist ein echtes Highlight fürs Badezimmerschränkchen. In der floralen Komposition verschmelzen Bergamotte und Mandarine mit Jasmin zum perfekten Herbstduft.

Auf der Haut entwickelt sich das Parfum in eine angenehm warme Richtung: Die Basis aus Sandelholz und Patschuli gewinnt an Kraft, verdrängt aber nicht die frischen blumigen Aromen, die wir an diesem Gucci Flora so lieben. Und der auch Testimonial Miley Cyrus begeistert!

Blumig-spritzig: Osmanthus Blossom Cologne von Jo Malone

Es ist ein verschlafener Sonntag, du beobachtest die tanzenden Sonnenstrahlen auf dem Bettbezug. Jemand, den du gerne magst, kocht gerade Kaffee bei offener Küchentür. Durchs offene Fenster hörst du Vögel zwitschern und Blätterrauschen. Und genau nach so einem warmen Morgen mit ganz viel Ruhe und wenig Hektik duftet der floral-frische Osmanthus Blossom von Jo Malone. Easy like sunday morning! Selbst, wenn es in Wahrheit aus Eimern schüttet. Denn der Mix aus Zitrusnoten, Osmanthus- und Orangenblüte zu Kaschmirholz und weißem Moschus macht etwas mit unserem Gehirn - sorgt für entspannte Vibes und gute Gedanken. Ein richtiger Gute-Laune-Duft.

Fruchtig-süß: Ginza Eau de Parfum Intense von Shiseido

Die japanische Highend-Brand Shiseido steht für Eleganz und Sinnlichkeit und enttäuscht auch mit ihrem neuesten Parfum Ginza diese Erwartungen nicht. Der luxuriöse Duft ist nach einem Shoppingviertel in Tokio benannt, das für Nobelboutiquen und schicke Sushi Spots bekannt ist. Die Vision der Parfumeurinnen war es, der femininen Kraft und Sinnlichkeit - in Japan durch die Farbe Rot symbolisiert und auch im Flakon wiederzufinden - Ausdruck zu verleihen. Das Ergebnis: ein anziehender Mix aus Rose, Brombeere und Himbeere, kombiniert mit warmen Noten von Vanille und Patschuli. Ein unwiderstehliches Parfum, das garantiert zum Flirten animiert und perfekt für das erste Date geeignet ist. Lovely Feelings to go!

Pudrig-blumig-zitrisch: My way floral Eau de Parfum von Giorgio Armani

Der Herbst 2023 schenkt uns Energie für neue Projekte. Und welcher Duft könnte besser zur Aufbruchsstimmung passen als "My Way" von Giorgio Armani? Die Floral-Variante im matten Flakon betört uns und unser Gegenüber mit frühlingshaften Duftwölkchen aus lieblichen Tuberose- und Orangenblüten, Bitterorangenöl und grüner Mandarine. Und im Abgang weht noch ein Hauch feiner weißer Moschus unterm Haar hervor.

Süß-rauchig: Electric Cherry Eau de Parfum von Tom Ford

Wir wissen, Tom Ford macht keine halben Sachen. Die Parfums treffen genau wie die Looks immer ins Schwarze. Oder im Fall von Electric Cherry in sattes Kirschrot. Der elegante Tom Ford Glasflakon wird in knalligem Rot zum Hingucker - und auch der Duft ist beim ersten Spritzer direkt präsent. Geradlinig und ohne Schnörkel präsentiert sich die das Bouquet aus saftiger Kirsche und weißen Blüten. Zuerst ziemlich süß, wird er einmal aufgesprüht immer komplexer, was in zum perfekten Duft fürs Sternzeichen Skorpion macht. Im Verlauf zeigt sich Electric Cherry mit Ledernote und Räucherholz von seiner edgy Seite. Funktioniert sowohl beim Frühlingspicknick als auch zum Tanz am See.

Blumig-pudrig: Born in Roma Donna Intense Parfum von Valentino

Ein Duft wie ein Wochenende in der italienischen Hauptstadt. Gelato am Trevi Brunnen, Aperitivo an der spanischen Treppe und zum Abschluss Spaghetti Bolognese im hippen Stadtviertel Trastevere: Dolce Vita pur! Und genau diese Leichtigkeit des süßen Lebens strahlt auch der neueste "Born in Roma"-Flanker von Valentino aus. Die Duftkomposition mit Vanille und Jasmin ist feminin, verspielt und lieblich, nicht aufdringlich und bleibt doch in Erinnerung. Genau wie die Coral-Version des Parfums zählt er damit ab jetzt zu unseren liebsten Urlaubsdüften!

Blumig-pudrig: Highgrove Bouquet Eau de Parfum von Penhaligon's London

Gärtnern wie Charles - gehört definitiv zu den Trends 2023! Das elegante Unisex-Parfum fängt die Aromen der blühenden Gärten von Highgrove, dem Landsitz seiner Majestät, perfekt ein. Allen anderen bereitet der exklusive Duft mit Mimose, Silberlinde, Iriswurzel, Lavendel und Geranie mit Sicherheit auch ein königliches Duftvergnügen!

Orientalisch-blumig: Guilty Eau de Toilette von Gucci

Dieser Duft kommt gefühlt straight aus den 2000ern. Und wir lieben die Y2K-Vibes! Lanciert wurde er tatsächlich erstmals 2010. Ganz so lange ist das natürlich noch nicht her und einige werden sich sicherlich an den populären Duft erinnern. Aus Clubs, Bars und angesagten Restaurants waberten damals wahre Guilty-Schwaden. Der intensive Mix aus Patschuli, Flieder, Nelke, sowie Mandarine, Himbeere und rosa Pfeffer hält gefühlt ewig auf der Haut und garantiert zahlreiche Komplimente. Ob es daran liegt, dass das Parfum bei vielen ein vertrautes Gefühl hervorruft? Wie auch immer, wer auf blumige Düfte mit einem süßen Twist steht, sollte hier unbedingt zugreifen.

Blumig-süß: Paradoxe von Prada

Der neueste Duft aus dem Hause Prada im coolen Glasflakon, angelehnt an das ikonische Logo der Marke, macht sich hervorragend auf unserer Kommode. Und auch auf der Haut wird doch ein wenig Luxus drin sein zum Start der neuen Jahreszeit! Zitrus- und Orangennoten, Neroli und Amber crashen die weißen Blüten und lassen die kostbare Kreation zu einem harmonischen, dennoch überraschenden Parfum verschmelzen. Pluspunkte gibt's für Nachhaltigkeit: Der Flakon lässt sich wieder auffüllen.

Lieblich-grün: Viktor & Rolf -Good Fortune

Wer am Flakon riecht, wird erstmal nur die süße Vanillenote abbekommen. Schon nicht schlecht - doch ein Sprüher (und mehr sollte es auch erst mal nicht sein) und einige Minuten später kommt grüner Fenchel und Jasminblüten hinzu. Ein Mix, der den Duft vielschichtig und interessant macht. Der hübsche Flakon erinnert an Edelsteine, der Verschluss sieht aus wie ein lilafarbener Amethyst. "Good Fortune" was so viel wie "glücklicher Zufall" heißt, ist das richtige Parfum für alle, die es nicht dem Schicksal überlassen wollen, einen bleibenden positiven Eindruck zu hinterlassen.

Cremig-süß: Angel Elixir von Mugler

Das brandneue "Angel Elixir" hat nicht viel mit dem bekannten Klassiker "Angel" gemeinsam - außer, dass er genauso lange und intensiv auf der Haut hält wie das Original von Thierry Mugler. Die Kreation aus Vanille, rosa Pfeffer, Jasmin und weißen Blüten ist ein völlig neues Dufterlebnis. Orangenblüten, Sandelholz und Amber gebem dem Elixir einen außergewöhnlichen Twist. Genau der Richtige für alle Naschkatzen und jede:n, der oder die auf langanhaltende Parfums steht. Morgens zwei Sprüher davon auf Handgelenk und Hals reichen völlig aus, um selbst noch beim After-Work-Drink Komplimente abzustauben.