Alte Handtaschen auszurangieren, da kann einem schon mal das Herz bluten. Schließlich ist die Lieblings-Bag mit uns durch dick und dünn gegangen! Besser für die Seele und auch die Umwelt: coole Upcycling-Projekte, in denen unsere Handtasche eine neue Funktion bekommt. Wir haben 11 coole Ideen für Bastel-Anfänger und DIY-Profis für euch!

Handtaschen sind unsere liebsten Accessoires, sie machen unser Outfit erst komplett. Deshalb sammeln sich in unseren Schränken zahlreiche, mittlerweile häufig ausgediente Handtaschen: nicht mehr passend zum aktuellen Outfit, und doch zu schade zum Entsorgen. Da hilft nur eines: Upcycling! Entdeckt die Welt des Upcyclings mit alten Taschen, lasst eurer Kreativität freien Lauf und verwandelt ungenutzte Taschen in einzigartige und praktische Neuschöpfungen. Von stilvollen Umhängetaschen, praktischen Handytaschen und wiederverwendbaren Einkaufstaschen bis hin zu individuellen Kosmetiktaschen und dekorativen Wandkunstwerken - hier findet ihr 11 kreative Ideen, um euren ausgedienten Taschen mit etwas handwerklichem Geschick neues Leben einzuhauchen. Taucht ein in die Welt des Upcyclings und gebt euren alten Taschen eine zweite Chance!

Idee #1 Upcycling zu praktischen Umhängetaschen oder Rucksäcken

Wählt eine alte Tasche mit passendem Design aus und schneidet sie in die gewünschte Größe und Form. Ihr könnt beispielsweise den oberen Teil der Tasche abschneiden, um eine offene Oberseite zu erhalten. Fügt dann einen oder zwei verstellbare Riemen hinzu, sodass ihr die Tasche als Umhängetasche oder Rucksack tragen könnt. Die Riemen können entweder aus dem Material der Tasche oder aus einem anderen, robusten Stoff, etwa Denim, bestehen. Näht die Riemen an den Seiten oder am oberen Teil der Tasche fest - fertig ist die Umhängetasche oder der Rucksack!

Idee #2 recycelte Handtasche wird ein Kulturbeutel für unterwegs

Wählt eine kleinere Tasche aus, die sich gut für einen Kulturbeutel eignet. Kleidet die Tasche mit einem wasserdichten Material aus, um sie vor auslaufenden Flüssigkeiten zu schützen. Passt die Innenausstattung an eure Bedürfnisse und Wünsche an, indem ihr beispielsweise kleine Taschen, Klettverschlüsse oder Reißverschlüsse hinzufügt. So habt ihr einen praktischen Kulturbeutel für eure Kosmetikartikel, den ihr auf Reisen oder im Alltag verwenden könnt.

Idee #3 Upcycling zur wiederverwendbaren Einkaufstasche

Schneidet den oberen Teil der ausgewählten Tasche ab, um oben eine große Öffnung zu erhalten. Näht oder klebt nun robuste Stoffstreifen oder Griffe an die Ränder der Öffnung. Achtet darauf, dass die Griffe gut befestigt sind, damit die Tasche das Gewicht von Einkäufen tragen kann. So entsteht eine nachhaltige Einkaufstasche, die ihr immer wieder verwenden könnt.

Es muss nicht immer der Jutebeutel sein - durch Upcycling wird aus einer alten Handtasche eine stylische Tragetasche. © Rawpixel.com - stock.adobe.com

Idee #4 Handtasche zur Handyhülle upcyclen

Wählt eine geeignete alte Handtasche aus und markiert die Stellen, an denen ihr sie zuschneiden müsst, um die richtige Größe für eure Handys zu erhalten. Schneidet die Tasche entsprechend den Markierungen zu und behaltet den Verschluss bei. Überprüft die Passform der Handytaschen und näht gegebenenfalls saubere Kanten. So habt ihr eine individuelle Handytasche aus eurer alten Handtasche gemacht.

Idee #5 Kissenbezüge aus recycelten Taschen

Wenn ihr eine Tasche aus weichem Stoff upcyclen möchtet, könnt ihr sie zu einem Kissenbezug umgestalten. Schneidet die Tasche in die gewünschte Form und Größe, achtet darauf, genügend Stoff für die Nahtzugabe zu lassen. Näht die Ränder zusammen, lasst jedoch eine kleine Öffnung, um das Kissen zu füllen. Dazu eignet sich Füllwatte oder der Inhalt eines alten Kissens. Wenn ihr das Kissen befüllt habt, näht ihr die Öffnung vollständig zu. Dekoriert den Kissenbezug nach eurem Geschmack, indem ihr ihn mit Stickereien, Applikationen oder Mustern in angesagten Trendfarben verziert.

Idee #6 Organizer für kleine Gegenstände

Schneidet die Tasche, die ihr upcyclen möchtet, in kleinere Stücke und näht oder klebt sie zu Beuteln zusammen. Erstellt verschiedene Größen und Formen, je nachdem, was ihr aufbewahren möchtet. Verwendet diese Beutel zur Aufbewahrung von Make-up, Schmuck, Stiften oder anderen Kleinteilen. So könnt ihr ganz einfach Ordnung halten und habt die Sachen stets griffbereit.

Idee #7 Handtaschen-Recycling wird individuelle Wanddekoration

Schneidet interessante Muster oder Motive aus alten Taschen aus, beispielsweise geometrische Formen, Blumen, Tiere oder andere Designs. Befestigt die ausgeschnittenen Stücke mit Klebstoff, doppelseitigem Klebeband oder Heißkleber auf einer Leinwand oder einem Rahmen, wobei ihr die ausgeschnittenen Stücke nach eurem persönlichen Geschmack arrangiert. Fertig ist die selbstgemachte und einzigartige Wanddekoration!

Idee #8 Upcycling zu wiederverwendbaren Tischsets

Schneidet die alten Taschen in rechteckige Stücke, die der gewünschten Größe eurer Tischsets entsprechen. Näht oder klebt die Ränder der Stücke um, so erhaltet ihr saubere Kanten. Nun könnt ihr die Tischsets entweder so belassen oder sie nach Belieben dekorieren, indem ihr beispielsweise Stofffarben, Stickereien oder Applikationen hinzufügt.

Idee #9 recycelte Handtasche wird ein Schlüsselanhänger

Wählt kleine Teile einer alten Tasche aus, die sich gut als Schlüsselanhänger eignen, beispielsweise kleine Anhänger, Applikationen oder Reißverschluss-Zipper. Befestigt nun einen Schlüsselring an dem ausgewählten Teil, entweder durch Nähen oder mithilfe von kleinen Metallringen - fertig ist der Schlüsselanhänger.

Ihr könnt ihn nach Belieben personalisieren, indem ihr zum Beispiel eure Initialen hinzufügt.

Idee #10 ausgediente Handtasche zum Gepäckanhänger upcyclen

Schneidet ein Etikett aus einer alten Tasche aus, das groß genug ist, um eure Kontaktdaten darauf zu notieren. Befestigt einen Schlüsselring oder ein Band an dem Etikett, damit ihr es sicher an eurem Koffer, Rucksack oder anderen Gepäckstücken befestigen könnt. Stellt sicher, dass eure Kontaktdaten gut sichtbar sind, falls euer Gepäck verloren geht.

Im Clip: Bock auf mehr Upcycling? Das kann man mit einer alter Jeans anstellen

Idee #11 alte Handtasche wird originelle Geschenkverpackung

Verwendet die alten Taschen als originelle Geschenkverpackung für besondere Anlässe, wie Hochzeiten. Faltet oder schneidet die Tasche so, dass sie die gewünschte Größe für das Geschenk hat und dekoriert oder personalisiert sie entsprechend dem Anlass.