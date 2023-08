Erdbeerblond: Alles zum Sommertrend 2023 für Sunkissed Hair

Honigblond, Eisblond, Platinblond oder Goldblond - die Farbpalette der Blondtöne ist riesig. Doch was steckt eigentlich hinter Erdbeerblond? Besonders im Sommer ist die Farbvariante absolut angesagt. Erdbeerblond, auch bekannt als "Strawberry Blond", liegt zwischen blondem und rotem Haar. Die leuchtende Farbe Erdbeerblond war bereits in den 70ern absolut in - und ist es auch diesen Sommer wieder!

Was ist Erdbeerblond?

Erdbeerblond - die Trendhaarfarbe hat es auch Stars, wie Blake Lively und Nicole Kidman, total angetan! © ta-nya

Doch was genau ist Erdbeerblond eigentlich? So richtig einig ist man sich darüber nicht. Generell gilt, dass Erdbeerblond irgendwo an der Grenze von blondem zu kupferfarbenem Haar liegt. Doch so richtig als Rot kann es nicht bezeichnet werden. Erdbeerblond ist also eine harmonische Kreation aus den wohl beliebtesten Farben: Rot und Blond. Je nach Farbmischung schimmert die trendige Haarfarbe in unzähligen verschiedenen Nuancen - von strahlendem Orange bis hin zu einem kühlen Roségold.

Wem steht Erdbeerblond?

Auch die Lichtverhältnissen beeinflussen, ob das Haar eher blond oder eher rötlich wirkt. Durch die Vielseitigkeit der Farbtöne und der unterschiedlichen Färbetechniken, ist die trendige Haarfarbe nahezu für alle geeignet. Doch ein Perfect Match ist Erdbeerblond besonders dann, wenn ihr einen hellen, rosigen Teint habt. Auch zu blauen oder grünen Augen sieht Erdbeerblond einfach umwerfend aus. Habt ihr hingegen mit leichten Rötungen zu kämpfen, kann erdbeerblondes Haar diese zusätzlich betonen.

Wie bekomme ich erdbeerblonde Haare?

Manche haben das Glück, von Natur aus erdbeerblonde Haare zu haben. Gehört ihr nicht dazu, gibt es trotzdem Mittel und Wege, die tolle Trend-Haarfarbe hinzubekommen. Ihr könnt euch erdbeerblondes Haar im Friseurstudio färben lassen oder ihr färbt eure Haare selber.

1. Blondiert - wenn nötig - eure Haare

Ist eure Ausgangshaarfarbe weder Hell- noch Mittelblond, müsst ihr für das perfekte Farbergebnis zunächst euer Haar blondieren. Habt hier aber im Hinterkopf, dass eine Blondierung euer Haar stark schädigen kann. Achtet also besonders nach einer Blondierung darauf, euer Haar zu pflegen.

2. Findet die passende Farbnuance

Im nächsten Schritt gilt es nun die richtige Farbe zu finden. Lasst ihr eure Haare bei der Firsörin oder beim Frisör färben, wird dieser euch bei der Farbauswahl helfen. Entscheidet ihr euch für die DIY-Variante, müsst ihr aus einer großen Farbpalette unterschiedlichster Hersteller wählen. Zudem habt ihr die Wahl zwischen einer Tönung, Färbung oder Farbe, welche sich nach ein paar Haarwäschen rauswäscht. Habt ihr die für euch richtige Farbe ausgewählt, steht dem Färben nichts mehr im Weg.

3. Wählt euren Look

Strähnchen oder Komplett-Look? Legt nun fest, ob ihr euer ganzes Haar Erdbeerblond färben möchtet oder ob ihr eher zu dezenteren Farbvarianten wie Balayage oder Ombré tendiert.

Wozu passt die Haarfarbe Erdbeerblond?

Und auch in Sachen Styling und Make-up stehen euch mit trendigen Strawberry-Haaren die Türen offen. Egal ob knallig bunt oder doch lieber gedeckte Töne - Erdbeerblond funktioniert in beiden Fällen. Mit kräftigen Farben wirkt es eher jugendlich, frisch, mit erdigen Tönen hingegen elegant und erwachsen.

Diese Stars lieben Strawberry Blond

Auch in der Promi-Welt der Stars und Sternchen ist Erdbeerblond längst angekommen. Zahlreiche Hollywood-Stars haben die Trendhaarfarbe bereits für sich entdeckt: So trägt Schauspielerin Blake Lively gerne je nach Jahreszeit Erdbeerblond, Emma Stone bringt durch die Kombination von goldigen Honigtönen und hellen Rot-Akzenten ihren Teint perfekt zur Geltung und Stilikone Nicole Kidman sieht mit Strawberry Blond ohnehin einfach umwerfend aus.

Tipp: Für natürliche Highlights eignet sich die Balayage-Technik für blonde Haare.

Unser Fazit zu Erdbeerblond

Erdbeerblond ist eine besondere Haarfarbe und besticht durch warme Farbakzente. Möchtet ihr die Trendhaarfarbe ausprobieren, könnt ihr euch z.B. mit Balayage oder Ombré herantasten. Seid ihr euch allerdings sicher, dass Erdbeerblond eure neue Lieblingshaarfarbe ist, könnt ihr natürlich gleich euer ganzes Haar färben.