Esther Perbandt bei GNTM 2024: So genial inszeniert die Designerin die Trendfarbe Schwarz

Esther Perbandt ist Modemacherin aus Berlin - und Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" 2024. Was hinter ihrem Erfolg steckt und wo es ihre innovative All-Black-Fashion zu kaufen gibt.

Von Berlin in die Welt: Esther Perbandts Erfolgsgeschichte

Wer Esther Perbandt ansieht, weiß direkt: Diese Frau muss etwas mit Mode zu tun haben. Denn die Berlinerin strahlt einfach Stilbewusstsein und Coolness aus. Eine Coolness, die sie auch in ihre avantgardistischen Designs steckt. 2004 gründete sie ihr gleichnamiges Modelabel Esther Perbandt, inklusive Flagship-Store in Berlin-Mitte. In Deutschland machte sie sich spätestens mit ihrer künstlerischen Inszenierung ihrer Mode bei der Berlin Fashion Week 2017 einen Namen. Modekritiker:innen waren hin und weg von der beeindruckenden Präsentation der Fashion-Designerin, die mit der Künstlerszene Berlins eng verworben ist. So arbeitete sie bereits mit Kreativen wie Till Lindemann von Rammstein oder entwarf die Arbeitsuniformen für das Komische Theater Berlin.

Was ihr als Gastjurorin bei GNTM 2024 sicher hilft: Ihre eigene Teilnahme bei einer Castingshow. Als Designerin nahm sie bei "Making the Cut" teil - und lernte dort auch Heidi Klum kennen. Die war schwer beeindruckt vom Können der Berlinerin, schließlich landete Esther auf dem zweiten Platz! Das war im März 2020. Inzwischen ist Esther Perbandt und ihr gleichnamiges Label in der ganzen Welt bekannt und geschätzt. Vor allem, weil ihre Mode so universell und tragbar ist.

Im Clip: Leni Klum modelt für Esther Perbandt in Berlin

Esther Perbandt ist die Queen of Black

"Schwarz ist klassisch-zeitlos, und meine Stücke können gut zwanzig Jahre getragen werden", erklärt sie in einem Interview mit "Die Welt". Auf ihrem Instragamprofil steht nicht umsonst #blackiscolorful. Nur gelegentlich verirrt sich noch ein bisschen Weiß in die Kollektion. Esther selbst hüllt sich jeden Tag von Kopf bis Fuß in ihre Lieblingsfarbe, was ihre All-Black-Designs nur umso glaubhafter macht. Auch Nachhaltigkeit ist der Berlinerin wichtig: Weder bei der Farbwahl noch bei ihren Designs bedient sich die Berlinerin an schnelllebigen Trends, sondern setzt auf zeitlose Schnitte, hochwertige Stoffe und gute Verarbeitung.

Esther Perbandt ist bekannt dafür, Mode in der Farbe Schwarz zu entwerfen. © ProSieben/Sven Doornkaat

Wie sehr sich Esther mit ihren eigenen Kollektionen identifiziert, zeigt auch ihr Bruch mit Unisex-Kleidung, für die sie jahrelang bekannt war. Ihre Models auf den Runways der Modewochen waren androgyn, alles sollte fließende Grenzen haben. Jetzt hat Esther sich weiterentwickelt, man findet bei ihr nun klar definierte Männer- wie Frauenmode. Im "Welt"-Interview erklärt sie den Wandel wie folgt: "Ich habe eine Metamorphose durchgemacht vom androgynen Zinnsoldaten hin zu einer selbstbewussten, stolzen Frau und fühle mich sehr wohl damit. Deshalb verändern sich die Kollektionen und spiegeln wider, was mir gerade wichtig ist." Stillstand gibt es bei ihr eben nicht.

Mehr als nur Schwarz

Während sich Esthers Mode eher auf die Farbe Schwarz konzentriert, sind ihre Accessoires von Silber und Gold geprägt. Und auch hier sind die Designs alles andere als gewöhnlich. Perbandt bietet innovative Schmuck-Kreationen, die einen futuristischen Look haben.

Ein besonderer Eyecatcher sind die Zahlenräder-Ohrringe, die die Designerin selbst in der 12. Folge von "Germany's Next Topmodel" präsentiert. Auch Schauspielerin Wolke Hegenbarth ist hin und weg vom stylishen Accessoire:

Wo kann man Esther Perbandt kaufen?

Esther Perbandt verkauft ausschließlich in ihrem Store in Berlin und auf ihrer eigenen Website (ausgenommen natürlich Kollaborationen mit anderen Marken oder Pop-up-Events). Das liegt auch daran, dass ihr Business durch ihren Auftritt bei "Making The Cut" so durch die Decke ging, dass sie aufgrund der Vielzahl an Bestellungen fast gar nicht mehr hinterherkam. Also hat Esther beschlossen, sich das Leben einfacher zu machen und die Verkaufsplattformen übersichtlich zu halten - für sich und auch für ihre Kund:innen. Die Preis-Range, in der man ein Designerstück von Esther erstehen kann, ist relativ groß. Basics fangen zum Teil ab 50 Euro an, kleinere Accessoires liegen auch mal bei um die 80 Euro. Natürlich gibt es auch die richtig extravaganten Teile, wie Hochzeitskleider oder Jacken, bei denen man auch schon mal bei um die 2.000 Euro landet.

