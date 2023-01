Unseren Körper halten wir mit Yoga und Gymnastik in Form. Aber Yoga fürs Gesicht? Das funktioniert genauso! Mit Face Yoga könnt ihr ganz gezielt verschiedene Muskeln stärken und so effektiv Falten bekämpfen. Die 7 besten Übungen zum Mitmachen!

Was ist Face Yoga und wie funktioniert es?

Face Yoga, auch Gesichtsyoga, Gesichtsgymnastik oder Gesichtsmuskeltraining genannt, ist ein Training für die Muskulatur im Gesicht. Verschiedene Übungen beanspruchen die unterschiedlichen Bereiche des Gesichts und stärken die Muskulatur. Blut- und Lymphgefäße werden stimuliert, vernachlässigte Muskelregionen aktiviert und überbeanspruchte Muskeln entspannt. Schon nach wenigen Übungseinheiten könnt ihr erste Erfolge sehen: Die Gesichtsmuskulatur wirkt definierter, die Züge entspannter und euer Gesicht im Ganzen harmonischer, vitaler und straffer – ganz ohne Face Lifting! Dabei profitiert nicht nur das Äußere vom Muskeltraining: Häufig werden auch dauerhafte Anspannungen gelöst und damit einhergehende Beschwerden wie Kopfschmerzen, Migräne oder Zähneknirschen gemildert.

Die Vorteile von Face Yoga

Wusstet ihr, dass euer Gesicht mehr als 50 Muskeln nutzt? Davon werden viele in der täglichen Mimik kaum beansprucht, während andere schon fast zu viel gefordert werden. Mit Gesichtsyoga gegen Falten aktiviert ihr gezielt die vernachlässigten Muskeln und stärkt sie wieder, während andere Muskeln ganz bewusst entspannt werden. Die tägliche Gesichtsgymnastik gegen Falten stärkt die Durchblutung, vitalisiert die Haut und verlangsamt damit den Alterungsprozess – und ganz nebenbei steigert sie auch noch unser Wohlbefinden. Klingt gut, oder? Dann startet jetzt direkt durch, wir haben die 7 besten Gesichtsyoga-Übungen für euch!

Zunge zeigen erlaubt! Wusstet ihr, dass ihr mit Face Yoga ein beginnendes Doppelkinn straffen und erste Fältchen glätten könnt? © Tempura

Die Vorteile von Face Yoga im Überblick:

Die Gesichtsmuskeln werden gestärkt.

Eure Haut wird besser durchblutet und wirkt dadurch straff und rosig.

Verspannungen im Gesicht und im Nacken werden gelöst.

Hängende Mundwinkel werden angehoben.

Die Wangen wirken voller.

Ein beginnendes Doppelkinn wird gestrafft.

Die Gesichtskonturen werden geglättet.

Müde Augen erscheinen wacher.

Erste Fältchen werden reduziert.

Die Alterung der Haut wird verlangsamt.

Die besten Anti-Aging-Übungen

Wer im Internet recherchiert, findet zahlreiche Gesichtsyoga-Übungen. Wir haben die besten für euch zusammengestellt, die ihr ganz gezielt gegen Falten im Gesicht anwenden könnt. Beginnend bei Falten an der Stirn bis zu einem schlaffen Hals ist für jede Region im Gesicht eine Übung dabei. Die Gesichtsübungen gegen Falten lassen sich jederzeit und überall durchführen, alles, was ihr braucht, ist ein Spiegel. Denn zumindest am Anfang solltet ihr im Spiegel prüfen, ob ihr die Übung richtig ausführt.

1. Gesichtsyoga für eine glatte Stirn

Häufiges Stirnrunzeln oder Naserümpfen kann dauerhaft Falten auf der Stirn, nämlich die ungeliebten Zornesfalten, hervorrufen. Diesen Bereich könnt ihr mit unserer Übung gezielt "glattziehen" und Falten vorbeugen.

So geht’s:

1. Legt die Hände an die Stirn und zieht diese leicht nach oben.

2. Senkt nun den Blick nach unten und baut eine Spannung auf der Stirn auf. Achtet darauf, dass sich keine Falte auf der Stirn bildet.

3. Zählt jetzt langsam bis 10 und haltet dabei die Spannung. Löst dann die Spannung und blickt wieder nach vorn.

4. Führt diese Übung weitere 5-mal durch.

2. Face Yoga für die Augenpartie

Diese effektive Übung eignet sich hervorragend, um Krähenfüße zu mildern.

So geht's:

1. Legt die Zeige- und Mittelfinger an die Schläfen.

2. Schließt für 10 Sekunden immer abwechselnd das rechte und das linke Auge.

3. Pausiert etwa 30 Sekunden und wiederholt die Übung insgesamt 5-mal.

3. Gesichtsgymnastik für straffe Wangen

Diese Übung hebt die Muskeln der Wangen an und sorgt für straffe und definierte Konturen.

So geht's:

1. Blast eure Wangen auf und schiebt die Luft mehrmals von einer zur anderen Seite.

2. Klopft nun mit flachem Mittel- und Zeigefinger auf die Wangen, sodass die Luft langsam aus den leicht geöffneten Lippen entweicht.

3. Anschließend entspannt ihr euren Mund für kurze Zeit und wiederholt die Übung 6–8-mal.

4. Face Yoga gegen einen schlaffen Hals

Am Hals zeigen sich oft die ersten Zeichen der Hautalterung. Mit dieser Übung könnt ihr erste Falten am Hals mildern.

So geht's:

1. Drückt die Zungenspitze auf den Gaumen und schiebt das Kinn zur Decke.

2. Lächelt und schluckt abwechselnd für etwa 30 Sekunden.

3. Entspannt kurz und wiederholt die Übung.

Ulkige Grimassen ziehen – diese Übungen sind nicht nur spannend für Sportfreaks, auch Couch Potatoes können damit Falten aktiv reduzieren. © Hiraman

5. Gesichtsyoga gegen Nasolabialfalten

Die Nasolabialfalte ist eine typisch altersbedingte Falte, die sich zwischen dem Mundwinkel und dem Nasenflügel abzeichnet.

So geht's:

Atmet tief ein und blast anschließend die Luft in die Wangen und den Mund. Legt gleichzeitig Zeige- und Mittelfinger sanft auf die Lippen und erzeugt einen leichten Druck.

Schiebt die Luft nun von einer Wangentasche in die andere und in den oberen und unteren Mundbereich.

Atmet aus, entspannt kurz und wiederholt die Übung 3–5-mal.

6. Gesichtsyoga-Übungen für eine straffe Mundpartie

Für die Mundpartie stellen wir euch verschiedene Übungen vor. Ihr könnt alle Face Yoga-Übungen gegen Mundfalten nacheinander durchführen oder euch für eine oder mehrere entscheiden, die euch am besten gefallen, und diese mehrmals wiederholen.

So geht's:

Zieht eure Lippen so weit wie möglich zu einem Kussmund nach vorne und die Wangen nach innen. Haltet die Position für etwa eine Minute, blast anschließend die Wangen so weit wie möglich auf und presst die Lippen fest aufeinander. Haltet die Position etwa 15 Sekunden und entspannt anschließend.

Spitzt die Lippen wie zu einem Pfiff, presst sie fest aufeinander und haltet die Spannung etwa 5 Sekunden. Anschließend entspannt ihr die Muskeln.

Presst eure Lippen fest aufeinander, spürt die Spannung und haltet die Position für etwa 8 Sekunden, anschließend loslassen und wiederholen.

Legt eure Oberlippe über die Unterlippe und spannt die Mundpartie an. Haltet die Spannung etwa 8 Sekunden, entspannt kurz und wiederholt die Übung.

Legt einen Korken zwischen die Lippen und presst die Lippen fest zusammen. Haltet die Spannung etwa 10 Sekunden, entspannt euch und wiederholt die Übung.

7. Face Yoga-Übungen gegen ein beginnendes Doppelkinn

Ein beginnendes Doppelkinn lässt sich prima mit Gesichtsyoga wieder in Form bringen. Die folgende Übung strafft nicht nur die Falte am Kinn, sondern hilft euch auch, den Kiefer zu entspannen.

So geht's:

Legt eine Faust unter das Kinn, dabei das Kinn nicht zu stark anheben.

Öffnet nun den Unterkiefer und drückt gleichzeitig mit der Faust gegen das Kinn, haltet die Spannung etwa 10 Sekunden.

Entspannt kurz und wiederholt die Übung 4–6-mal.

Tipps zur richtigen Durchführung

Gesichtsyoga ist ein Muskeltraining und um schnell einen sichtbaren Effekt zu erzielen, ist regelmäßiges Trainieren sinnvoll. Dabei reicht es schon, wenn ihr ein Training von etwa 10 Minuten in eure tägliche Pflegeroutine integriert. Und einen Tag in der Woche freut sich die Muskulatur über einen Ruhetag.

Die folgenden Tipps unterstützen euch bei der richtigen Durchführung der Gesichtsübungen.