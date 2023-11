Bald Harry Styles: Buzz Cut statt Lockenpracht! Fans sind geschockt vom neuen Look

Ups, dieses Umstyling kam nicht gut an! Harry Styles scheint sich von seiner berühmten Lockenpracht getrennt zu haben. Fans auf der ganzen Welt sind geschockt ...

Haare ab bei Harry Styles: Jetzt rockt er einen Buzzcut

Fans von Popstar Harry Styles trauern um seine berühmten Locken. Nachdem das Klatschportal "TMZ" Fotos des Briten veröffentlichte, die ihn gemeinsam mit Freundin Taylor Russell bei einem U2-Konzert in Las Vegas zeigen - und das mit einem raspelkurzen Buzzcut, ist die Fangemeinde in Aufruhr.

Fans trauern um Harry Styles Haare

"An alle, die das Bild von Harry Styles mit seinem rasierten Kopf posten, bitte hört auf. Es schmerzt mich emotional, mental und körperlich", schreibt etwa ein Nutzer auf der Plattform X (früher Twitter). "Ich hätte nie gedacht, jemals die Schlagzeile 'Harry Styles hat seine Haare abrasiert' zu sehen", schreibt ein weiterer. "Harry Styles, aber kein Haar zum Stylen", fasst es ein anderer Fan kurz und knapp zusammen.

Von One Direction bis Solo-Artist: So sehr hat sich Harry Styles verändert

Sogar Taylor Swift besang Harry Styles Haare

Einige Fans vermuten sogar, dass Styles' neue Frisur eine Reaktion auf das neue Album von Taylor Swift sein könnte. Die beiden waren zwischen 2012 und 2013 für kurze Zeit ein Paar. Damals arbeitete Swift gerade an ihrem Album "1989". In der am 27. Oktober veröffentlichten neu aufgenommenen Version "1989 (Taylor's Version)" veröffentlichte sie nun fünf neue Tracks, die von der kurzen Beziehung handeln sollen. Auch Styles' berühmte Mähne ist in einigen Songtexten Thema. In "Now That We Don't Talk (Taylor's Version) (From The Vault)" heißt es etwa: "You grew your hair long" (zu Deutsch: "Du hast deine Haare lang wachsen lassen"). Auch in "Style (Taylor's Version)" besingt Swift offenbar Styles' langes Haar.

Harry Styles scheint derweil mit einer neuen Taylor sein Glück gefunden zu haben. Mit Schauspielerin Taylor Russell soll der Sänger seit Juni liiert sein. Im Publikum des U2-Konzerts wurde das Paar turtelnd, tanzend und singend beobachtet. Laut "TMZ" sollen sie sich sogar mehrmals geküsst und Selfies miteinander geschossen haben.