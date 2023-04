Fashion-Stylisten: Diese Top 10 kleiden die Hollywood-Schönheiten an

Der Hollywood Reporter hat die 25 besten und einflussreichsten Fashion-Stylisten in Hollywood gekürt. Mit unseren Favoriten aus dem Ranking sowie einigen Namen, die noch nicht dabei waren, haben wir exklusiv für euch unsere ganz eigene Top 10 zusammengestellt. Hier ist das Who's who der angesagtesten Hollywood-Stylist:innen - und ihre ikonischsten Looks und Star-Klienten.

Law Roach

Der Stylist ist ohne Frage einer der einflussreichsten Fashion-Experten der Promi-Szene. Oder besser: war! Denn Law Roach gab Mitte März 2023 bekannt, dass er seine Arbeit als Promi-Stylist an den Nagel hängen wird. Bislang hat er namhafte Celebrity-Damen wie Kerry Washington, Bella Hadid oder Megan Thee Stallion eingekleidet. Besonders aber für seine Zusammenarbeit mit Schauspielerin Zendaya ist Law Roach bekannt. Seine spektakuläre Kleider-Auswahl und Outfit-Kombinationen machten aus dem lieblichen Disney-Teenie-Idol eine echte Hollywood-Glam-Ikone! Für immer ins weltweite Fashion-Gedächtnis eingebrannt hat sich wohl ihr gemeinsamer Auftritt als Fairy Godmother und Cinderella zur Met Gala von 2019, die unter dem Motto "Camp: Notes on Fashion" stand. Spätestens als Zendayas Dress zu leuchten anfing war klar: die beiden haben das Motto punktgenau getroffen.

Zendaya und Law Roach 2019 bei der Met-Gala. Er, als "Fairy Godmother" und sie als Cinderella, im märchenhaft leuchtenden Traumkleid. © picture alliance/AP Photo | Charles Sykes

Für Zendaya, so Law Roach in einem Interview, wolle er eventuell sogar eine Ausnahme machen und ihr in Fashion-Fragen weiterhin zur Seite stehen - wir drücken die Daumen, dass es so kommt. Sogar Céline Dion wurde, dank Laws großartigem Gespür für Knaller-Outfits, während der Paris Fashion Week 2016 plötzlich zur gefeierten Stilikone - und das nach mehr als 40 Jahren im Showbusiness! Davor war ihr Look eher adrett und nicht gerade fashion-forward.

Und er verpasste dem "kleinen Schwarzen" ein Update und machte es wieder zu einem echten Red-Carpet-Hingucker. Bestes Beispiel: Bella Hadid trug bei den Filmfestpielen in Cannes 2022 ein schwarzes Gianni Versace Drape-Dress aus der Frühling/Sommer-Linie von 1987. Law bezeichnet den Look als eine seiner besten Arbeiten seiner Karriere.

Bella Hadids Vintage-Versace-Kleid bei den Cannes Filmfestpielen 2022 ist einer der Lieblingslooks, die Law Roach je gestylt hat. © picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Law Roachs Genie steckte auch hinter den Glow-up der einstigen Skandalnudel Lindsay Lohan. Diese kam Ende 2022 mit einem neuen Film heraus und zur Promo-Tour begeisterte sie in Talkshows und auf Events mit ihrem neuen Fashion-Style, der ganz auf Laws Konto ging. Nicht verwunderlich also, dass Law Roach vom Hollywood Reporter zwei Jahre hintereinander (merklich 2021 und 2022) zum besten Stylisten in Hollywood gekürt wurde.

Kollin Carter

Kelly Rowland, Ciara, Normani oder Naomi Campbell - sie alle kleidete Star-Stylist Kollin Carter bereits ein. Besonders eng arbeitet er aber mit Rapperin Cardi B zusammen. Er ist das Mastermind hinter ihren extravaganten Outfits und Show-Stopper-Looks auf den roten Teppichen der Welt. Zuletzt beeindruckte Cardi in einem skulpturalen Kleid von Gaurav Gupta bei den Grammys - dass die beiden von einem Mini-Dress in ein bodenlanges Abendkleid umändern ließen. Gute Idee, wie sich herausstellte: Cardi B sah umwerfend aus und dominierte die Best Dressed-Listen. Seinen Style für Cardi beschreibt Carter selbst als "editorial", was er bewusst einsetzt, da man "weibliche Rapper nicht oft darin gkleidet sieht." Das stimmt - bei Cardi B gibt es keine Baggypants sondern High Fashion. Und genau dieser Bruch zwischen ihrer kumpelhaften Persönlichkeit und ihren eleganten Kleidern macht das Gesamtpaket Cardi B so interessant.

Cardi B zieht bei den Grammys alle Blick auf sich, dank des royalblauen Skulpturkleids. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | JAVIER ROJAS

Alexandra Mandelkorn

Zwei, die sich gefunden haben! Alexandra Mandelkorn ist vor allem für ihre Avantgarde-Fashion bekannt, die sie gemeinsam mit Promi-Kundin Janelle Monáe seit 2017 auslebt. "Ali und ich sind wie zwei Schulkinder, die immer ganz aufgeregt sind, gemeinsam am nächsten Projekt zu arbeiten", erklärt die Sängerin ihre kreative Zusammenarbeit mit Alexandra Mandelkorn. Wir sind jedes Jahr besonders auf die Oscar-Looks von Janelle gespannt - und immer wieder schafft es die Sängerin und Schauspielerin dank Alexandras Hilfe auf unsere Best-Dressed-Liste.

Die beiden überraschen immer wieder gemeinsam mit auf den jeweiligen Anlass abgestimmten Outfit-Konzepten. Janelle bringt sich und ihre Kreativität gerne ein und meinte einmal, dass sie sich immer von Alexandra gehört fühlt. So spiegeln Monáes Kleider auch oft den jeweiligen Film und ihre Rolle darin bei Promo-Events wieder. Andere Promis, die von Alexandra Mandelkorn ready für den roten Teppich gemacht wurden sind unter anderem Zara Larsson, Kate Nash oder Minnie Driver.

Bei der Premiere von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" in London zeigt sich Janelle Monáe passend zum Film gekleidet - und wie immer absolut ikonisch. © picture alliance / Scott Garfitt/Invision/AP | Scott Garfitt

Molly Dickson

Molly Dickson begann als Assistentin von Star-Stylistin Leslie Fremar, die Charlize Therons Fashion-Wegbegleiterin ist. Nun ist Molly selbst eine erfolgreiche Stylistin, um die sich die Promis reißen, vor allem Sadie Sink und Euphoria-Darstellerin Sydney Sweeney. Dank dem trendigen Kleidungsstil konnte Sydney sogar Fashionkampagnen von Miu Miu und Tory Burch ergattern. Nicht schlecht für jemanden, der gerade erst in Hollywood durchstartet. Genauso gut läuft es für Sadie, die ebenfalls noch ganz frisch im Business ist: Sie konnte sich als Gesicht für Chopard und wurde für eine Alexander McQueen-Kampagne gebucht. Und wer steckt dahinter? Die coolen Looks von Molly Dickson, durch die beide Schauspielerinnen zu Red-Carpet-Darlings avancierten. So war es auch Dickson, die Sadie zum allerersten Mal in Rot eingekleidet hat - ein toller Kontrast zu den roten Haaren des Stranger Things-Stars, mit dem sie sich als echte Fashionista etabliert hat.

Rot und rot gesellt sich gern - Sadie Sink sieht umwerfend aus in Signalrot! © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Tijana Martin

Und sie beeinflusst maßgeblich Trends durch die Arbeit an ihren Promi-Klientinnen: Dank ihrem Look, so die Stylistin, sind jetzt wieder low-rise Miniröcke trendy, denn Sydney trug einen solchen bei den MTV Movie Awards. Ihr Fashion-Gespür steckt auch hinter dem neuen, mutigen Stil von Mindy Kaling, die sich - ähnlich wie Céline Dion - zuvor nicht als Modeikone einen Namen gemacht hat. Nach ihrem Auftritt im coolen Cut-Out-Dress bei den Oscars 2023 ist Mindy aber auf dem besten Weg dahin. Auch für den Style von Camila Mendes, Kathryn Newton und Country-Sängerin Kelsea Ballerini ist Molly Dickson verantwortlich.

Samantha McMillen

Samantha McMillen steckt hinter dem von Marilyn Monroe inspirierten Louis Vuitton Naked-Dress von Ana de Armas bei den Oscars 2023. Ana de Armas sieht immer blendend aus - doch da sie derzeit das Gesicht von Louis Vuitton ist, gibt es für Samantha McMillen weniger Spielraum für die Garderobe, als bei ihren anderen Kundinnen.

Elle Fannings elfenhaftes Kleid zog bei der "Maleficent"-Premiere alle Blicke auf sich. © picture alliance/AP Images | Willy Sanjuan

Einige ihrer schönsten Auftritte und Fashion-Momente verdankt wohl auch Elle Fanning Samanthas Styling. Diese versteht es, die Schauspielerin cool aber zugleich wie eine Fee wirken zu lassen. Unvergessen ist Elles grünes, besticktes Blüten-Dress, dass sie zur "Maleficent"-Premiere trug. Das Kleid unterstrich nicht nur die Rolle der Aurora, die Elle in dem Film verkörperte, sondern ebenso ihre elfenhafte Ausstrahlung. Doch auch in modernen Schnitten, wie einem coolen Anzug-Zweiteiler, schafft es Samantha die Essenz von Elle einzufangen. Ihre Schwester Dakota Fanning wird ebenfalls von Samantha eingekleidet, daneben noch zahlreiche weitere Celebrities wie Brie Larson, Kate Bosworth oder Momona Tamada. Was sie alle eint: Samantha verleiht den Looks der Hollywood Ladies feminine Coolness und klare Linien.

Elizabeth Stewart

Zur Stylistin des Jahres 2023 wurde Elizabeth Stewart vom Hollywood Reporter gekürt. Wir finden: zu Recht! Filmgrößen wie Cate Blanchett, Viola Davis, Amanda Seyfried und Julia Roberts verdanken der Modeexpertin den besonderen Red-Carpet-Glamour. Besonders in ihrer Zusammenarbeit mit Cate Blanchett setzt sie neue Maßstäbe, denn die Oscar-Gewinnerin versucht einen so kleinen ökologischen Fußabdruck wie möglich zu hinterlassen. Was auch bedeutet: nicht immer neue Klamotten kaufen! Als sie 2018 bei den Filmfestspielen in Cannes mit einem bereits 2014 bei den Golden Globes getragenen Armani Privé-Dress auflief, war das für die Fashion-Welt ein Novum! Wo sieht man schon Promis ein Outfit mehrmals tragen - außer vielleicht bei den Royals, wie es Style-Icon Prinzessin Kate vormachte.

Das Spitzenkleid von Armani trug Cate Blanchett bereits vier Jahre zuvor. © picture alliance / Stefanie Rex/dpa-Zentralbild/dpa | Stefanie Rex

Dahinter steckte niemand anderes als Elizabeth Stewart, die mit Cate gemeinsam die besten Strategien für ökologische Fashion entwirft, die auch noch stylish aussieht. Dafür bedient sich die Promi-Stylistin nicht nur am Kleiderschrank der Schauspielerin, sondern setzt auch mal auf nachhaltige oder ungewöhnliche Materialen, wie Stoffe aus Flaschendeckeln oder Öko-Seide.

Erin Walsh

Okay, Erin Walsh hat wohl in der Mode alles geschafft, was man schaffen kann - und Anne Hathaway wird ihr wahrscheinlich auf ewig dankbar sein. Aber kurz zurück. Wir erinnern uns: Anne Hathaway wird mit Filmen wie "Plötzlich Prinzessin" über Nacht zum Star und etabliert sich schnell als neues Darling Hollywoods. Doch nach ihrem desaströsen Auftritt als Gastgeberin bei den Oscars 2011 (mit Co-Host James Franco), schien sich das Blatt in der Öffentlichkeit zu wenden. Anne konnte nichts mehr richtig machen, alles an ihr schien ihre einstigen Fans zu verprellen. Auftritt Erin Walsh! Dank ihres glorreichen Stylings - wie gut war bitte Annes Valentino PP-Look, bei dem sie von Kopf bis Fuß im ikonischen Pinkton des Luxuslabels gekleidet war - konnte sie das Image von Anne Hathaway aufpolieren. Alle waren plötzlich verrückt nach Anne und ihren coolen, modernen und aufregenden Looks. Auch für die Oscar-Gewinnerin selbst scheint die Zusammenarbeit mit Erin Walsh eine Art Style-Renaissance zu bedeuten. Über ihren neuen, mutigeren Stil sagt sie: "Ich hatte noch nie so viel Spaß - und es soll doch Spaß machen, oder?" Andere namhafte Klientinnen, die nicht weniger fabelhaft aussehen, sind unter anderem Jameela Jamil, Sarah Jessica Parker und Lana Condor.

Anna Hathaway zog im Mini-Dress im ikonischen Valentinopink in den Fashion-Olymp ein. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Cartelli Mario

Rob Zangardi & Mariel Haenn

Dieses modische Duo ist unter anderem für die DREI custom Ralph Lauren Hochzeitskleider von Jennifer Lopez auf ihrer Hochzeit mit Ben Affleck verantwortlich. Die beiden nennen J.Lo übrigens eine "Traumkundin", da sie offen ist für alle Ideen, aber genau wisse, was ihr steht. Und Rob Zangardi und Mariel Heann ganz offensichtlich auch, was Jennifers Auftritt bei den Grammys 2023 beweist. Zum Trend-Accessoire der Stunde, einer Schlangenhalskette von Bulgari, trug sie ein blaues, mit funkelnden Steinen besetztes Gucci-Dress. Auch der Wow-Moment, den Cara Delevigne im roten Elie Saab-Kleid bei den Oscars 2023 hinlegte, geht auf's Konto von Rob und Mariel.

Eine weitere prominente Fashion-Ikone, die das Duo einkleidet, ist keine andere als GNTM-Chefin und Supermodel Heidi Klum. Zuletzt begeiserte Heidi in einem Kleid von Kate Barton, das wie flüssiges Silber aussah (gepaart mit einer Goldfisch-Handtasche) und einem funkelnden Cut-Out-Dress von Julian MacDonald bei den iHeart-Radio-Awards. Auch für den Too-Cool-For-School-Vibe, den die Klamotten von "Daisy Jones and the Six"-Star Suki Waterhouse trägt, ist das Stylisten-Duo verantwortlich. Bei der Premiere trug Suki ein Kleid von Stephane Rolland, das ihre lässige Art und die 70s-Fashion in Serie perfekt verknüpfte.

Warren Alfie Baker

Falls ihr euch mal gewundert habt, wieso Schauspieler Andrew Garfield plötzlich so unverschämt gut aussieht: Warren Alfie Baker ist der Strippenzieher im Hintergrund. Von langweiliger, voraussehbarer Mens Fashion gab es durch den Star-Stylisten ein Glow-Up, bei dem er die klassischen Looks seines Fashion-Schützlings (Andrew Garfield, so verriet Warren in einem Interview, liebt zweireihige Anzüge) mit einen gewissen Etwas aufpeppt. Sei es eine kräftige Farbe oder ein ungewöhnliches Muster für einen Smoking, ein feminin wirkendes Hemd oder eine lässiger geschnittene Hose.

Andrew Garfield hat sichtlich viel Spaß an seinen neuen Outfits. © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Laut Warren Alfie Baker hat sein Promi-Kunde auch richtig viel Spaß dabei, seine Persönlichkeit durch die ausgefallenen Looks besser ausdrücken zu können. Weitere berühmte Kunden von Baker sind etwa "Game-of-Thrones"-Star Kit Harrington, Harry Shum Jr. (dessen cooler Oscars-Look auf Bakers Konto ging) und Matt Bomer. Sie alle vereint Bakers Gespür für coole Mode, die mit klaren Schnitten und klassischen Elementen sowie modernen Pieces zum Hingucker wird.

Bryon Javar

Byron Javars Kundinnen, darunter Quinta Brunson, Saweetie oder Karruche, landen regelmäßig auf den Best-Dressed-Listen. Besonders die Award Season 2022/23 konnte Quinta Brunson für sich gewinnen, dank ausgefallener Looks auf dem Red Carpet. Besonders wichtig für Bryon Javar, der es nicht auf die Liste des Hollywood Reporters, aber in unsere geschafft hat: große Labels auch mit kleineren, black-owned Labels zu mischen. Für ihn ist es ein großes Anliegen, in der Fashionbranche mehr Sichtbarkeit für schwarze Designer:innen und Fashionistas zu schaffen.

Quinta Brunson manifestiert mit ihrem Look, dass sie in Hollywood neue Maßstäbe für Coolness setzt. © picture alliance / Charles Sykes/Invision/AP | Charles Sykes

Mimi Cuttrell

Ebenfalls auf unsere exklusive Liste hat es Stylistin Mimi Cuttrell geschafft. Sie ist für die Style-Renaissance von Ariana Grande seit 2020 verantwortlich, merklich bei ihrer Arbeit als Jurorin in der amerikanischen Version von The Voice. Hier schaffte es Mimi immer wieder, Ariana so zu kleiden, dass sie auch im Sitzen eine Fashion-Augenweide war. Ebenfalls auf ihr Style-Konto geht (fast) jeder Look aus Arianas "Positions"-Ära, bei dem sich die Sängerin oft in einem erwachseneren, 60s-angehauchten Look zeigte. Oh, und natürlich durfte niemand anderes als Mimi Cuttrell die R.E.M.Beauty-Gründerin zu ihrer Hochzeit einkleiden - ihre stilsichere Wahl fiel auf ein schlichtes, aber atemberaubendes Vera-Wang-Dress!

Auch "Outer Banks"-Darstellerin Madelyn Cline verdankt ihren sleeken Cool-Girl-Look der Zusammenarbeit mit Mimi Cuttrell.

Die Stylistin hat nämlich ein feines Näschen für die nächsten großen Modetrends. Weitere prominente Kundinnen von Mimi Cuttrell sind u.a. Gigi Hadid, Maude Apatow und Influencerin Dixie D'Amelio. Die ältere Schwester von TikTok-Superstar Charlie D'Amelio wurde zuvor nicht wirklich ernst genommen, durch den cooleren Style zuletzt aber immer etablierter in der Fashion-und Musikszene.