Fashion-Top-5: Die schönsten Looks aus "Natürlich Blond" von Elle Woods

Blond, intelligent und modebewusst wie keine Zweite. Kein Wunder, dass nicht nur Fans von Reese Witherspoon, das Comeback von Elle Woods feiern! "Natürlich Blond" kommt als Serie wieder und damit auch der einzigartige Style der Kultfigur. Zur Einstimmung ihre schönsten Looks bisher.

Losgetreten hat den Hype um feminines Power-Dressing ganz klar Alicia Silverstone als Cher in "Clueless" im ikonischen gelben Dolce-Gabbana-Zweiteiler. Reese Witherspoon perfektionierte den Y2K-Style mit ihren überwiegend pinken Looks als Elle Woods. Diese Outfits der blonden Schönheit würden auch heute noch vor jeder Fashion-Jury bestehen.

Der pinke Leder-Zweiteiler

Mit Outfits wie dem pinken Bleistift-Rock aus Leder zum passenden Jäckchen macht Elle bei ihrer Ankunft in Harvard definitiv Eindruck auf ihre Kommiliton:innen - wenn auch nicht den erhofften. Obwohl Elle von ihren Mitstudierenden direkt als Barbie und dummes Blondchen abgestempelt wird, lässt sie sich davon nicht unterkriegen, sondern geht selbstbewusst ihren Weg. Die Sonnenbrille mit den pink getönten Gläsern gibt dem Look noch das gewisse Etwas und ist übrigens das perfekte Sommer-Accessoire für alle, die sich nicht direkt an Allover-Pink heranwagen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: Pink - die Trendfarbe 2024

Der erste Tag als Jurastudentin

Elle Woods kann aber nicht nur Pink! Das zeigt sie an ihrem ersten Tag in Harvard, als sie ihrem Exfreund Warner über den Weg läuft. Im grünen Cardigan mit Schlangenprint, lila Krawatte und schwarzer Brille reibt sie Warner ihre Harvard-Zulassung unter die Nase. Der hatte sie kurz vorher nämlich verlassen, da sie ihm nicht seriös genug war. In diesem Outfit beweist sie ihm glatt das Gegenteil.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Elles "Verlobungskleid"

Apropos verlassen - beim letzten Date mit Warner ist Elle davon überzeugt, einen Heiratsantrag zu bekommen. Dafür trägt sie ein pinkes Neckholder-Dress. Zur Verlobung kommt es allerdings nicht. Stattdessen verlässt er sie, da sie ihm, als zukünftigem Harvard-Student, nicht seriös genug sei. Oder wie Elle es formuliert: "Du verlässt mich, weil ich Blond bin?" Aber auch in diesem Moment gewinnt sie - nach einem kurzen Ausraster - ihre Fassung wieder und macht eine atemberaubend gute Figur im enganliegenden Party-Outfit.

Warner und Elle bei ihrer letzten Begegnung als Paar. © IMAGO/PUBLICATIONxINxGERxONLY

Bereit für das Praktikum

Zum Start ihres Praktikums hat sich Elle einen eleganten Office-Look ausgesucht und verzichtet auf leuchtende Farben. Sie setzt stattdessen auf Klassiker in Schwarz-Weiß: Das Outfit besteht aus einem schwarzen Pullover zur weißen Polka-Dot-Bluse und einem schwarzen Pencil Skirt. Bei den Accessoires entscheidet sie sich für eine schwarze Aktentasche, Seidenschal und als Eyecatcher eine rote Ansteck-Blume am Oberteil, die perfekt zu ihren roten Lippen passt. Seriös und umwerfend zugleich.

Elle überzeugt auch im schwarz-weißen Business-Look. © IMAGO/PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

Elles Outfit vor Gericht

"Natürlich Blond" wäre nicht der Film, den wir alle so lieben, ohne die legendäre Gerichtsszene. Und die wäre nur halb so spektakulär ohne Elles pinkes Anzugkleid. Mit rosa Kragen, Manschetten und Paillettengürtel. Das Kleid ist der absolute Hingucker und unangefochtenes Fashion-Highlight des Films.

Mit ihrer außergewöhnlichen Anzug-Variante ist Elle die Aufmerksamkeit im Gerichtssaal sicher. © IMAGO/PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

Die Outfits von Elle Woods sind jedes für sich ein Fashion-Statement. Kein Wunder also, dass Reese Witherspoon eine Klausel in ihren Vertrag aufnehmen ließ, die ihr erlaubte, sämtliche Looks ihres Charakters am Ende des Drehs mit nach Hause zu nehmen. Da hat sie sich wohl von Elle Woods Verhandlungsgeschick inspirieren lassen.