Ratepanel-Mitglied Palina Rojinski begeistert nicht nur bei "The Masked Singer" mit ihren extravaganten Styles, sondern zieht auch auf dem roten Teppich bei der Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes alle Blicke auf sich.

Palinas See-Through-Dress

Cannes gehört zu den prestigeträchtigsten Verleihungen der Schauspiel-Branche und lockt jedes Jahr internationale Superstars an. Auch deutsche Promis wie Heidi Klum, Matthias Schweighöfer mit seiner Freundin Ruby O. Fee und Palina Rojinski waren diese Saison auf dem roten Teppich des Film-Festivals zu sehen. Natürlich bezauberte Moderatorin Palina auch hier wieder in einem außergewöhnlichen Look, der einige Sommer-Trends vereint.

Die beliebte TV-Schönheit trug eine transparente, bodenlange Robe mit kunstvoll designten Motiven. Exotische Tiere, Katzen, Hände sowie Schmetterlinge zieren den Hingucker mit Wow-Faktor und bedecken dabei alles Wesentliche. Immer wieder blitzt etwas Haut raffiniert hervor, ohne zu viel preiszugeben. Da auf dem Kleid viel los ist, hat Palina das Styling und die Accessoires dazu bewusst zurückhaltend gewählt. Eine klassische Saddle-Bag in Beige sowie passende High Heels runden ihren Look optimal ab.

Statt auf ein etabliertes Mode-Label setzt Palina Rojinski auf eine bisher noch eher unbekannte Brand. Der farbenfrohe Cannes-Look ist von Chelsea Jean Lamm, einer Münchnerin Designerin mit südafrikanischen Wurzeln, die sich derzeit mit ihren energiegeladenen, verspielten Designs einen Namen macht. Wer Palina regelmäßig in den verschiedenen TV-Formaten wie "The Masked Singer" beobachtet, sieht sofort, dass Kleid und Moderatorin ein "Perfect Match" ergeben. Sie liebt ausgefallene, bunte Styles - und weiß wie man sie stilvoll inszeniert!

