French Side Combs: Der Seitenkamm ist zurück - und so stylt die Gen Z ihn heute!

Von den 1940ern über die 1980er ins Jahr 2019 und weiter bis heute: Der Seitenkamm erlebt immer wieder ein Comeback. Aktuell geht der French Side Comb auf TikTok viral und begeistert die Generation Z.

French Side Combs: Comeback für ein altbekanntes Haar-Accessoire

Der Haarkamm ist kein neues Accessoire: Bereits sein den 1940ern taucht er immer wieder auf und setzt neue Trends. In den 1940ern steckte der Side Comb in der kunstvoll frisierten Haarpracht und verlieh einen klassischen und eleganten Look. In den 1980ern war es Prinzessin Diana, die den French Side Combs zu einem Revival verhalf, indem sie die Seitenkämme in ihren neu-royalen, vom Prunk distanzierten Look integrierte.

Im Clip: Looks der Fashion-Ikone Diana sind Vorbild für Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

Ein weiteres Comeback gab 2019, als Tory Burch den Seitenkamm in ihre Kollektion Frühjahr/Sommer 2020 integrierte und damit das Haar-Accessoire erneut zum Leben erweckte.

French Side Combs gehen auf TikTok viral

Jetzt ist es die Gen Z, die die French Side Combs für sich entdeckt hat. Auf TikTok kursieren zahlreiche Videos, die dir erklären, wie du deine Haare mit dem Seitenkamm stylen kannst. Verschiedene Styles von locker zurückgenommen bis elegant hochgesteckt zeigen, wie vielseitig du dein Haar mit den French Side Combs frisieren kannst. Die Seitenkämme kannst du für deutlich unter 10 Euro in der Drogerie, der Beauty-Abteilung im Supermarkt oder in diversen Internet-Shops kaufen.

French Side Combs: So halten die Seitenkämme in deinen Haaren

Der Trick ist ganz einfach und lässt sich in zwei Worten beschreiben: Upside down. Was heißt das genau? Folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Trenn die Haare, die du mit dem Seitenkamm feststecken möchtest, mit den Händen nach hinten ab. Nun schiebst du den Kamm mit der Oberseite - upside - auf dem Haar nach hinten. Jetzt kippst du den Kamm nach vorn und schiebst die Zinken in die Haare. Drück den Kamm fest in die richtige Postion - fertig! So hält der French Side Comb den ganzen Tag!